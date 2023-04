Freie Wähler

Mindelheims Haushalt für 2023 verabschiedet

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Mindelheims Haushalt ist für heuer unter Dach und Fach. © wk

Mindelheim - Der Stadtrat hat den Finanzhaushalt für das laufende Jahr verabschiedet. In vielen Punkten waren sich die Fraktionen einig, dennoch gab es verschiedene Schwerpunktthemen in den Redebeiträgen.

Mindelheim – Dr. Stephan Winter begrüßte die anwesenden Stadträte zur – nach seinen Worten – „wichtigsten Sitzung des Jahres“. Mindelheims erster Bürgermeister fasste nochmal die teuersten Projekte für das Jahr 2023 zusammen: die Generalsanierung der Stadtbücherei (1.775.000 Euro), der Einbau mit Erweiterung der Kita „miteinander“ (2.200.000 Euro), der Neubau des Obdachlosenheims (440.000 Euro) und die abschnittsweise Innensanierung der Mindelburg (250.000 Euro). Bei den Ortsteilen hat diesmal Nassenbeuren „den Jackpot“ bekommen: 425.000 Euro des Vermögenshaushalts fließen in den Hochwasserschutz und das neue Baugebiet.

CSU

Der CSU-Ortsvorsitzende Christoph Walter richtete seinen Dank an die ansässigen Unternehmer, die mit 10 Millionen Euro Gewerbesteuer für eine Rekordmarke sorgten. Bei der Kreisumlage sei Mindelheim diesmal mit einem blauen Auge davon gekommen, doch mit Blick auf den Klinikbau werde die Kreisumlage wieder steigen. Sorge bereite der CSU der Verwaltungshaushalt. Erstmals wurde die 13-Millionen-Marke gerissen, so Walter. „Das sinkt nie wieder“, war er überzeugt. Die Investition in die Kindertagesstätten sei nicht nur eine gesetzliche Pflichtaufgabe, sondern auch sinnvoll. Auch die 750.000 Euro, die die Stadt für den Grunderwerb zurückgelegt hat, begrüßte Walter. Doch man müsse unbedingt mehr Gewerbeflächen für Unternehmer bereitstellen. Auch dass pro Mindelheimer Kopf umgerechnet 20 Euro für Kultur im Jahr zur Verfügung stehen, bewertete er positiv. „In Summe ist es ein grundsolider Haushalt, der aber auch fordert, rechtzeitig in Klausur zu gehen“, so der CSUler. Der Finanzausschuss solle noch vor der Sommerpause nach Einsparmöglichkeiten suchen.



Für den diesjährigen Haushalt erteilte seine Fraktion jedenfalls ihren einstimmigen Segen.



Freie Wähler

Angesichts der Krisen in Europa gehe es Mindelheim vergleichsweise gut, befand Stefan Drexel. Die Mehreinnahmen aus dem steuerlichen Querverbund und die konstant gebliebene Kreisumlage lobte er. „Aber wir schaffen es nicht, die Investitionsraten zu erhöhen.“ Grund dafür seien die hohen Personalkosten, insbesondere für Kinderbetreuungspersonal. Hier könne man auch erst nach den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst die Kosten genau abschätzen. Seinen expliziten Dank richtete Drexel an die hiesigen Arbeitgeber, die für gut 10.000 Arbeitsplätze sorgten.

SPD

Fraktionssprecher Mehmet Yesil betonte, dass die Stadt viel getan habe, um den Finanzhaushalt in Ordnung zu bringen. „Wir sind stolz darauf, dass wir nun die Mittel haben, um wichtige Vorhaben zu finanzieren“, so Yesil. Dass nur noch 167.000 Euro freie Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, sieht die SPD kritisch. Bei den Personalkosten werde deutlich, dass Mindelheim wachse. Da der SPD Klimaschutz am Herzen liege, wolle sie die Windkraft unterstützen, da sie Vorteile für die Stadt und die Bürger bringe. Im Wohnungsbau müsse mehr erschwinglicher Wohnraum geschaffen werden, so Yesil.





Bürgergemeinschaft

Ursula Kiefersauer sieht den Haushalt als „solide aufgestellt und handlungsfähig“. Für das Mondlicht Open Air werden die Besucher ihrer Meinung nach auch einen höheren Eintrittspreis in Kauf nehmen, um die Stadt zu entlasten. Angesichts der stark wachsenden Stadt seien alle Investitionsmaßnahmen an keiner Stelle Luxus, Geldverschwendung oder Prestigeobjekte. „Alles ist von der Sache begründet“, so Kiefersauer, die bei künftigen Entscheidungen für Augenmaß und einen Blick in die Finanzkasse plädiert.

Grüne

Josef Doll war der einzige Stadtrat, der den Haushalt explizit ablehnte. Noch immer habe er kein Verständnis für die Weiterfinanzierung des Mondlicht Open Airs. Auch könne man durch eine Anhebung des gewerblichen Hebesatzes (derzeit 315) noch Einnahmen generieren. Dolls Parteikollege Thomas Burtscher hatte dem Haushalt zugestimmt.



ÖDP

Peter Miller bedankte sich für das Erscheinen der zahlreichen Zuhörer. Die Turbulenzen im Energiesektor haben gezeigt, dass es gut ist, nachhaltig zu handeln, wie das Freibad zeige. Ökologisches Handeln sei immer auch ökonomisches Handeln, so Miller.

AfD

Für Christian Sedlmeir seien die glorreichen Zeiten vorbei. Er regte an zu hinterfragen, was sich die Stadt künftig leisten müsse, solle und wolle. Angesichts der geringen Pro-Kopf-Verschuldung könne man von einem geordneten Haushalt sprechen.



Bis auf Stadtrat Doll erteilen alle Räte dem Haushalt ihren Segen. Und einer Sache waren sich dann doch auch alle Fraktionen einig: Kämmerer Wolfgang Heimpel hat grandiose Arbeit geleistet.