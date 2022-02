Die „DNA“ der Schule maßgeblich geprägt

Verabschiedung: Mindelheims Realschulrektorin Rosa Ritter geht in den Ruhestand

Von: Melanie Springer-Restle

Nach fast 30 Jahren im Amt als Realschuldirektorin durfte Rosa Ritter (rechts) gleich zwei Urkunden vom Direktor des Katholischen Schulwerks in Bayern, Dr. Peter Nothaft (links) entgegennehmen: ihre Pensionierungsurkunde und die der Ehrenauszeichnung „Mit Sachverstand und Hingabe“. © Springer-Restle

Mindelheim – Ein kollektives Rascheln ging durch die Stadtpfarrkirche St. Stephan, als die Teilnehmer ihre Begleithefte zum Gottesdienst öffneten. Der Grund: In jedem Heft befand sich ein Papiertütchen mit Senfkörnern. Das lag nicht etwa daran, dass auch Redner von Rang und Namen ihren Senf zum Abschied von Rosa Ritter geben wollten. Nein, letztere wünschte sich das Thema „Wachsen“ als Motto für den Gottesdienst; da drängte sich das Gleichnis vom Senfkorn förmlich auf.

Insgesamt knapp vier Stunden dauerten der Gottesdienst und die Verabschiedungszeremonie, die Rosa Ritters Übergang in den Lebensabend ebnen sollten. Hauptzelebrant H.H. Weihbischof Florian Wörner eröffnete den Gottesdienst und knüpfte gleich zu Anfang an das Gleichnis an. Aus einem winzigen Senfkorn könne eine bis zu 60 Zentimeter hohe Pflanze werden.



Bischof Wörner dankte Rosa Ritter für ihre lange und unerbittliche Aussaat in ihren knapp 30 Jahren als Realschuldirektorin. Sie habe die Schule mithilfe von drei Grundpfeilern geführt: Bildung, Religion und dem Ein­üben einer Kultur der Liebe. Wer nichts wisse, so der Bischof, müsse sich von Halbwissen leiten und sich von Schlagzeilen manipulieren lassen. Die Wirklichkeit aber sei viel differenzierter. Bildung wachse durch Erfahrung, aber auch durch die Begegnung mit Vorbildern. Ein solches Vorbild sei Ritter gewesen. Sie konnte stets unterscheiden zwischen richtig und falsch, wichtig und unwichtig und es gelang ihr, Ordnung in den unübersichtlichen Markt der Wirklichkeiten zu bringen und einen Überblick zu verschaffen. „Ich wünsche Ihnen, vielen hochgewachsenen Senfkörnern begegnen zu dürfen“, sagte er zum Schluss und bedankte sich für alles, was sie als Lehrerin, Rektorin und Christin getan hat.



Danach trugen einige Schüler Danksagungen vor. Realschullehrer Andreas Würstle, der für die Koordination der Gottesdienstvorbereitung zuständig war, bat die Gäste am Ende der Fürbitten, die Senfkörner aus den Papiertütchen zuhause auszusäen, denn die scheidende Rektorin sei Imkerin und vielleicht komme ja mal eine ihrer Bienen vorbei, wenn die Pflanzen Blüten tragen.



Die „DNA“ der Schule maßgeblich geprägt

Die stellvertretende Rektorin und künftige Nachfolgerin Ritters, Sibylle Gerner, hatte Fotos und Symbole für das Cover des Begleitheftchens herausgesucht, die Ritters Wirken darstellten und einige Meilensteine markierten. Dazu gehörten insbesondere die Einführung der Profilfächer Kunst und Französisch, die damals nicht ganz einfache Überführung der vierstufigen Realschule in die sechsstufige sowie die Integration von männlichen Schülern vor vier Jahren. Rosa Ritter, so Gerner, prägte die „DNA“ der Schule maßgeblich.



Der Direktor des Katholischen Schulwerks in Bayern, Dr. Peter Nothaft, zitierte Lob aus Ritters erster dienstlichen Beurteilung als Schulleiterin und stellte ihre Verdienste heraus. Dann überreichte er ihr gleich zwei Urkunden. Die erste war eine Ehrenauszeichnung des Katholischen Schulwerks in Bayern: „Mit Sachverstand und Hingabe“ – diese Auszeichnung beschreibt, wie Rosa Ritter ihre Tätigkeit für das katholische Schulwesen in Bayern verstanden hat. Die zweite Urkunde war die ihrer Pensionierung, die mit dem Tag des 18. Februar 2022 in Kraft treten wird.



Anschließend vertrat Bischof Wörner den Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, der sich derzeit in Quarantäne befindet. Kosak schrieb eine rührselige Rede, in der er Ritter, die mit Abstand dienstälteste Schulleiterin der Schulwerk-Familie, mit einer Biene verglich – angelehnt an ein Gedicht von Hilde Domin mit dem Titel „Im Regen geschrieben“. Eine Biene habe ihr Volk, genau wie Ritter ihre Schüler und ihr Kollegium, stets im Auge und arbeite mit der Kraft des Fühlens und Ahnens. Ritter sei es zu verdanken, so Wörner, dass die Schule ein solch hohes Ansehen genieße.



Schwester Veronika Fuhrmann, stellvertretende Provinzialoberin der Congregatio Jesu Mitteleuropäische Provinz, dankte Ritter insbesondere für die 1997 gelungene Überführung der Schule aus der Hand der Maria-Ward-Schwestern (Orden Englische Fräulein) zum Schulwerk der Diözese Augsburg. Ritter habe stets guten Kontakt zu den Schwestern gehalten.

Wachs und Honig weit über Mindelheim hinaus

Die Übernahme war, so Fuhrmann, keine traurige Notlösung, sondern Ritter sorgte dafür – um bei der Bienen-Metapher zu bleiben – dass Wachs und Honig weit über die Grenzen Mindelheims gebracht werden konnten. Ritter habe ihr Volk gepflegt, gefördert, aber auch gefordert.



Bernhard Buchhorn, Ministerialbeauftragter der Realschulen in Schwaben, dankte Ritter für ihr überdurchschnittliches Engagement. Bevor sie 1992 Rektorin an der Maria-Ward-Realschule wurde, war sie als Gymnasiallehrerin in Kaufbeuren tätig, 1997 begleitete sie den Trägerwechsel und 1999 dann die Transformation zur 6-stufigen Realschule. Auch dass sie 2001 eine Feier zum 300-jährigen Jubiläum der Englischen Fräulein in Mindelheim ausrichtete, hob er freudig hervor. „Ihre Pädagogik setzt am Menschen an, vielen Dank dafür“, verabschiedete sich der Ministerialbeauftragte von Ritter.



Weitere Redner bedankten sich in einer PowerPoint-Präsentation per Audioclips, darunter ehemalige Schüler und Kollegen. Auch MdL und Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer, Landrat Alex Eder und Bürgermeister Dr. Stephan Winter richteten ein Grußwort an Rosa Ritter. Pschierer scherzte in Hinblick auf Ritters langjährige Dienstzeit: „Sie haben sieben Kultusminister erlebt, vielleicht auch überlebt.“ Ritter habe der Schule Profil gegeben und Primärtugenden wie Fleiß, Disziplin und Pünktlichkeit vermittelt. Landrat Eder bedankte sich für den glänzenden Ruf der Schule, der auch den Landkreis als Standortfaktor aufwerte. Außerdem habe das Landratsamt viele der stattlichen Pflanzen bekommen, die Ritter aussäte. Dr. Winter erinnerte sich noch an seine Zeit als Abteilungsleiter im Landratsamt, in der ihm gesagt wurde, Bewerberinnen von der Maria-Ward-Realschule könne man unbesehen einstellen. „Ein größeres Kompliment könnte man Ihnen kaum machen“, richtete sich Winter an Ritter.



Musikalisch umrahmt wurden die Veranstaltungen vom Lehrerchor sowie dem Bläser- und Streicherensemble. Auch die Schülersprecherinnen, der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, Thomas Hertel, sowie Sabine Meuer, die Vorsitzende des Elternbeirats bedankten sich bei Ritter, die von den Schülern zum Abschied einen Wanderrucksack geschenkt bekam, den jede Jahrgangsstufe mit einem eigenen Geschenk für den Outdoor-Einsatz befüllte.



Ritter war sichtlich gerührt, bedankte sich bei allen Rednern, Schülern und Kollegen sowie bei Kulturamtsleiter Christian Schedler, der ihr half, die Schulgeschichte aufzuarbeiten. Besonderer Dank galt ihrer Familie sowie den Mitarbeitern der Schulleitung. Mit einem Strauß weißer Rosen verließ die Bienenkönigin ihr Volk. Jetzt hat sie endlich Zeit, von all den Blüten zu naschen, die sich ihr entlang ihres neuen Weges präsentieren.