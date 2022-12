Mindelonia bereitet Senioren wieder eine Weihnachtsfreude

Von: Marco Tobisch

Einrichtungsleiterin Anabel Rasch (rechts) freut sich: Auch dieses Jahr erhalten die Bewohner des Seniorenzentrums St. Georg Weihnachtsgeschenke von der Faschingsgilde Mindelonia (v. links Organisatorin ­Veronika Grimm und Präsident Alex Drahotta). © Tobisch

Mindelheim – Diese Aktion hat schon bald Tradition: Zum dritten Mal hat die Faschingsgilde Mindelonia den Bewohnern des Seniorenzentrums St. Georg eine Weihnachtsfreude bereitet. Der Renner in diesem Jahr, so viel sei bereits vor dem Heiligen Abend verraten: selbstgebackene Plätzchen.

Auch in diesem Jahr durften die Senioren wieder Wünsche abgeben – Schokoladen, Pralinen, Bier, Socken, Duschgel und weitere vermeintliche Kleinigkeiten waren auf den Wunschzetteln der rund 115 Bewohner zu lesen. Was wie eine kleine, nette Geste aussieht, erzielt aber eine große Wirkung: „Das ist immer eine ganz tolle Aktion, unsere Bewohner freuen sich sehr“, erklärt Anabel Rasch, Leiterin des Seniorenzentrums.



Besonders häufig gewünscht in diesem Jahr: Plätzchen, die natürlich alle nach Familienrezept selbst gebacken und nicht gekauft wurden, wie Veronika Grimm von der Mindelonia betont. Sie hatte in diesem Jahr die Organisation übernommen.



Nachdem die Bewohner ihre Wünsche mitgeteilt hatten, wurden diese wieder bei der Mindelonia intern publik gemacht – die Mitglieder hatten dann die Möglichkeit, sich zu melden und die Weihnachtswünsche zu erfüllen – schön und liebevoll verpackt mit persönlicher Karte. „Auch diesmal wollten sich wieder viele Mitglieder beteiligen“, freute sich Mindelonia-Präsident Alex Drahotta. Gesammelt wurden die Geschenke einmal mehr in der Gemeinschaftspraxis Neuwinger Schietinger, ehe sie am heutigen Dienstagmorgen auf zwei großen Servierwagen ins Seniorenzentrum geschoben wurden. Bescherung ist, wie es sich gehört, an Heiligabend.