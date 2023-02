Ministerpräsident Markus Söder ist beeindruckt vom Konzept der Bad Wörishofer Tafel

Von: Melanie Springer-Restle

Tafelgründerin Ilse Westphal (vorne) freute sich über den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder (rechts) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (links). © Springer-Restle

Bad Wörishofen - Am vergangenen Dienstag empfing die Bad Wörishofer Tafel e.V. hohen Besuch: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kam in Begleitung von Gesundheitsminister Klaus Holetschek, um seinen Dank für das ehrenamtliche Engagement des Tafel-Teams zum Ausdruck zu bringen. Und ein vielversprechendes Mitbringsel hatte der Minister auch.

Tafel-Gründerin und Vorsitzende Ilse Westphal stellte dem Besuch die Tafel als eigenen Verein ohne öffentliche Trägerschaft vor und bedankte sich beim „Schirmherren der ersten Stunde“, Klaus Holetschek, der zum Gründungsjahr 2005 noch Bürgermeister in Bad Wörishofen war und Westphals Idee, eine Tafel zu gründen, seinerzeit begrüßte und unterstützte.



Bevor Söder mit seiner Ansprache begann, schlüpfte er in eine grüne Schürze. Der Ministerpräsident bedankte sich für das Engagements der Helfer und lobte die innovativen Ansätz in Bad Wörishofen. Man spüre, dass der Andrang an den Tafeln größer werde, so Söder.



Auch die Tafel Bad Wörishofen soll vom Freistaat unterstützt werden. Söder möchte dafür sorgen, dass die Gelder nicht nur an den Landesverband fließen, sondern auch unabhängigen Einrichtungen wie hier in Bad Wörishofen zugutekommen.

Eine Million Euro

Derzeit halte man ein Budget von einer Million Euro für Bayerns Tafeln vor und das soll nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn es gibt, so der Ministerpräsident, keine vergleichbare staatliche Institution. Die Tafel sei gelebte Mitmenschlichkeit, so Söder.



Klaus Holetschek erinnerte sich an das Jubiläum zum fünfjährigen Bestehen der Tafel. Damals habe der dagegen gewettet, dass die Bürger innerhalb eines Monats eine Tonne Lebensmittel spenden würden. Die Wette verlor er.



Auch Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel freute sich über den Besuch und die damit ausgedrückte Wertschätzung für „ein unbezahlbares Ehrenamt“. Gerade in einer Zeit, in der die Existenzbedrohung zunehme, sei die Tafel ein wichtiges Angebot.



Heute arbeiten rund 58 Ehrenamtliche aktiv mit. Die Arbeitsgruppen unterteilen sich in Fahrer, Sortierer, Packer, Ausfahrtdienst für Kranke, Ausgabe und das Café-Team.



Die Tafel betreut derzeit ungefähr 70 Haushalte mit rund 200 Personen bestehend aus etwa 30 Kindern, 70 Prozent Rentnern und 15 Prozent Alleinerziehenden.



Ein Erwachsener bezahlt pro Wocheneinkauf pauschal 1,50 Euro, Kinder bezahlen nichts.



Insgesamt 15.000 Kilometer pro Jahr legen die Fahrer zurück und bewegen 15.000 Tonnen Ware.

Besondere Projekte

Was die Tafel Bad Wörishofen auszeichnet, sind zusätzliche Projekte, die auch den Ministerpräsidenten beeindruckten.



Die Verantwortlichen stellten dem Ministerpräsidenten ihre Projekte kurz vor: Für nicht mobile Kunden gibt es einen Lieferdienst. Optiker Peter Kranz unterstützt Bedürftige mit seinem Brillen-Projekt, Dr. med. Peter Schneiderbanger und Apotheker Dr. Wolfram Wagner mit Medikamenten und Dennys Koller stellt immer Jahresgutscheine für bedürftige Kinder zur Verfügung, die seine Taekwondo-Schule besuchen dürfen.