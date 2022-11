Kultstatus garantiert

Mit 13er Nuss ins Kino: Besucher montieren Sessel nach dem Film ab

Von: Melanie Springer-Restle

Nach dem am gestrigen Sonntag ausgestrahlten Film „Wer gräbt den Bestatter ein?“ hieß es im Filmhaus Huber: „Wer schraubt all die Sessel los?“. Die Antwort: Jeder, der ein Kinoticket kaufte, durfte nach der Vorstellung seinen Sitz mitnehmen, da das Türkheimer Kino neu bestuhlt wird. © Springer-Restle

Türkheim – Am gestrigen Sonntag tummelten sich VW-Busse, Autos mit Anhängern und Menschen mit Werkzeugkästen vor dem Filmhaus Huber. Die rege Betriebsamkeit hatte einen Grund: Jeder Besucher des Films „Wer gräbt den Bestatter ein?“ durfte nach der Vorstellung seinen Kinosessel mitnehmen. Der Grund: Das Filmhaus wird neu bestuhlt.

So gelang es Betreiber Kai Erfurt, gleich drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Sein Team musste die Sessel nicht selbst ausbauen, die Kinobesucher konnten einen Original-Kinosessel ohne Aufpreis ergattern und sie hatten sichtlich Spaß bei der ungewöhnlichen Aktion.



Nachdem die eher makabere Komödie zu Ende war, kam Erfurt auf die Bühne und erklärte, wie die Sitze am besten ausgebaut werden können. Zuvor gab es auf der Buchungsseite im Internet schon klare Anweisungen zum Werkzeug, das jeder Besucher mitbringen sollte: eine Ratsche mit 13er Nuss – alternativ ein Schraubenschlüssel sowie ein Kreuz-Schraubenzieher.



Was zunächst nach ein paar einfachen Handgriffen klang, artete zum Teil in einen Intelligenztest aus, denn manche Sitze teilten sich das gleiche Seitenteil. Damit es keinen Streit zwischen den Sesselbesitzern in spe gab, wurden nicht alle Sessel verkauft, sodass jeder am Ende des Tages mit einem vollständigen Stuhl nach Hause gehen konnte.



Während kollektiv geschraubt und diskutiert wurde, lief parallel auf der Leinwand ein Erklärvideo zum Ausbau in Dauerschleife.



Man merkte schnell, wer über handwerkliches Geschick verfügte, denn die ersten Sessel verließen bereits nach gut zehn Minuten den Kinosaal. Die Geräuschkulisse erinnerte an eine Großwerkstatt, wobei der Sound diverser Akkuschrauber und hier und da mal ein Fluchen eine dominierende Rolle einnahmen. Und was machen die Besucher mit den Stühlen? Hier war wirklich alles dabei: vom Bestuhlen des eigenen Partyzimmers, über ein eigenes Mini-Heimkino bis hin zum Lesesessel.

Kultstatus garantiert

Kinosessel, da waren sich die zahlreichen Besucher und Hobbyhandwerker einig, haben einfach Kultstatus – genau wie die Ausbau-Aktion.