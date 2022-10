Mit einer Woche Verspätung: Türkheim „Celtics“ starten in die Bezirksligasaison

Der ESV Türkheim startet am Sonntag mit einem Heimspiel in die neue Saison. © ESV Türkheim

Türkheim - Nachdem das erste Punktspiel des ESV Türkheim am vergangenen Sonntag vom ESV Buchloe 1b mangels fitter Torhüter kurzfristig abgesagt wurde, mussten die Celtics ungewollt eine Woche länger auf ihren Saisonstart warten. Am kommenden Sonntag, 30. Oktober, ist es dann aber endlich soweit: Um 16.30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Michael Fischer und Co-Trainer Felix Furtner im heimischen Sieben-Schwaben-Stadion auf die EA Schongau 1b.

Die Mammuts wurden vor der Saison neu zur Bezirksliga Gruppe West zugeteilt, jedoch ist der Gegner kein völlig Unbekannter in Türkheim. Die vergangenen Jahre testete man hin und wieder in der Vorbereitungsphase gegen die Oberbayern. Das Team wird in dieser Saison trainiert von Markus Ratgeber und umfasst einen stattlichen 32 Mann-Kader. In der letzten Spielzeit belegten die Schongauer in der Bezirksliga Gruppe 2 den letzten Platz, waren aber in der sehr engen Gruppe keineswegs abgeschlagen.

Ihr erstes Saisonspiel haben die Mammuts anders als die „Celtics“ bereits absolviert und konnten mit einem 3:1-Sieg gegen die 1b des EV Lindau die ersten drei Punkte einfahren. Die Türkheimer sind also gewarnt und müssen am Sonntag eine gute und disziplinierte Leistung an den Tag legen, um am Ende als Sieger vom Eis zu gehen. Diese Woche kränkelten ein paar Spieler des ESVT und so kann wohl erst kurzfristig entschieden werden, welches Team Michael Fischer am Sonntag zur Verfügung steht.

Der Celtics-Coach sagt vor der Partie: „Wir haben die letzten Wochen intensiv genutzt, um im taktischen Bereich variabler und defensiv stabiler unser Spiel auszurichten. Durch Videoanalyse und einigen Gesprächen weiß jeder, worauf es ankommt“, so Fischer. „Alle im Team sind bereit und froh, endlich in die Punkterunde zu starten. Das wird nicht einfach aber wir werden alles daransetzen, um die ersten drei Punkte zu holen.“ Dabei zählen die Türkheim Celtics auch ganz besonders auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans.