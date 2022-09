Mit Herzblut und einem Augenzwinkern: Ein Liebeslied an den Landkreis Unterallgäu

Von: Melanie Springer-Restle

Thomas Reuß aus Unteregg wirft mit seinem Landkreis-Lied einen liebevollen Seitenblick auf das Unterallgäu. © Reuß

Unterallgäu – Was zeichnet das Unterallgäu aus? Und wie ticken die Menschen in diesen Breitengraden? Diese Fragen versuchte der -Musiker Thomas Reuß aus Unteregg mit seinem Landkreis-Lied zu beantworten. Er wirft einen liebevollen Seitenblick auf unsere Region. Das Lied hat er kürzlich auf der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises einer größeren Öffentlichkeit vorgetragen – zum Entzücken der Zuhörer. Der Wochen KURIER hat sich kürzlich mit ihm unterhalten.

Herr Reuß, wie lange wohnen Sie schon im Unterallgäu und wo kommen Sie gebürtig her?

Reuß: Wir sind 1999 von Berlin ins Unterallgäu gezogen. Gebürtig stamme ich aus Augsburg. Meine Frau studierte damals in Berlin, doch uns war klar, dass wir irgendwann wieder nach Bayern kommen.

Warum sind Sie dann ins Unterallgäu und nicht zurück nach Augsburg gezogen?

Reuß: Im Studium lernte ich einen Freund aus Oberegg kennen. Über ihn bin ich öfter nach Oberegg gekommen, und war da auch schon ab und zu zum Fußballspielen. Er hat damals nach einer Bleibe für uns gesucht. Und aufs Land gezogen sind wir, weil wir schon immer eher naturverbunden waren. Insofern war der Umzug hierher eine Herzensentscheidung.

Wie erging es Ihnen dann als Zugezogener in Oberegg?

Reuß: Was für mich von Anfang an eine tolle Erfahrung war, wie gut wir in Oberegg aufgenommen wurden. Das hat sicher auch daran gelegen, dass ich vom Fußball schon viele kannte.

Was war anders als in den Orten, in denen Sie zuvor gelebt hatten?

Reuß: Wenn man aus Berlin kommt, fällt es auf, wenn man plötzlich gegrüßt und mit Namen angesprochen wird. Wenn man hier zum Bäcker geht, und man sich freut, dass Du kommst, dann ist das Lebensqualität. Ich hatte hier persönlich immer das Empfinden, dass mir niemand das Gefühl gab, dass ich hier nicht willkommen bin.

Wie kam es dazu, dass Sie ein Landkreislied geschrieben haben?

Reuß: Eine der ersten Fragen, als ich hergekommen bin, war: Warum heißt der Landkreis Unterallgäu. „Unter“ ist kein Attribut, das einem Landkreis, der so schön ist, gerecht wird. Dann dachte ich mir, eigentlich muss man den Landkreis mal mit einem Lied würdigen. Das war ungefähr 2006.

Und dann hielten Sie mit dem Lied bis 2022 hinterm Berg?

Reuß: Nicht ganz. Zur Verabschiedung vom ehemaligen Landrat Hans Joachim Weirather hat mich unsere Bürgermeisterin, Marlene Preißinger, als Überraschungsgast eingeladen. Dort habe ich das Lied vorgetragen. So kam auch Alex Eder, der auch zu Gast war, auf mich zu.

Und was hat der Alt-Landrat zu dem Lied gesagt?

Reuß: Hmm, ich glaube es hat ihm schon gefallen. Manchen Zeilen konnte er aber nicht so viel abgewinnen.

Haben Sie ein Beispiel für unsere Leser?

Reuß: In einer Zeile beschreibe ich das Unterallgäu als Land, in dem der Biber wieder wegmuss. Ich glaube, das hat dem damaligen Landrat nicht so gefallen. Er hat für den Landkreis in dem Bereich ja auch viel vorangebracht. Aber als ich das Lied geschrieben habe, stand ständig die Diskussion im Raum, wie „man“ mit dem Biber umgehen soll. An der Mindel war dann auch eine erste Biberburg, die dann auch ganz schnell wieder weggebaggert wurde.

Aber Sie haben in dem Lied auch unverkennbar Ihre Zuneigung zum Unterallgäu zum Ausdruck gebracht.

Reuß: Na klar. Viele Leute haben nach dem Lied bei der Jahresfeier gesagt: Das ist doch ein Liebeslied! Ich lebe jetzt seit 25 Jahren hier und bin zwar nicht gebürtig von hier, aber es fühlt sich fast so an. Hier kann meine Seele gut daheim sein. Ich mag das Weite und das Milde. Hier kann man echt gut leben!

Jetzt haben Sie unsere Leser sicherlich neugierig gemacht. Kann man das Lied irgendwo digitalisiert anhören?

Reuß: Ja, dank Tim Hecking, der ein Tonstudio im Oberallgäu betreibt. Er hat meine Tonspuren ganz unkompliziert und auf die Schnelle abgemischt. Kostenfrei, sozusagen als Spende für den Landkreis.

Vielen Dank für das interessante Interview.

So klingt das Landkreislied

Eine Audio-Datei zum Abspielen finden unsere Leser hier.

Der Wochen KURIER hat ferner einen QR-Code für Sie erstellt, über den Sie das Landkreislied auch sofort anhören können. Für alle, die noch nicht wissen, wie es geht: Aktivieren Sie Ihre Handykamera und halten Sie den Sucher über diesen QR-Code. Die Datei öffnet sich dann automatisch:

Der Wochen KURIER hat ferner einen QR-Code für Sie erstellt, über den Sie das Landkreislied auch sofort anhören können. © wk

