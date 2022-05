Der Mindelheimer Heimatstrand legt wieder los!

Von: Marco Tobisch

Teilen

Thomas Burtscher und Claudia Fußwinkel haben den Heimatstrand fit für den Sommer 2022 gemacht. Neben Auftritten von Musikern sind auch weitere Programmhighlights geplant. © Tobisch

Mindelheim – Endlich wieder entspannt im Liegestuhl den Feierabend genießen und dazu ein Bierchen mit den Liebsten trinken: Der Mindelheimer Heimatstrand startet wieder durch. Offizieller Eröffnungstermin ist am kommenden Donnerstag, 19. Mai, aber schon letzte Woche schauten erste Gäste vorbei.

Schon länger hätten die Leute gefragt, wann es wieder losgeht, berichtet Thomas Burtscher, dessen GmbH hinter dem „urbanen Biergarten in Mindelheim“ steht. Nach Corona sei nun wieder die Lust spürbar, zusammenzukommen und dabei Musik und Gesellschaft zu genießen.



Binnen zwei Wochen hatten Burtscher und sein Team, allen voran Heimatstrand-Chefin Claudia Fußwinkel, die Location an der Schwabenwiese wieder für die Saison hergerichtet. Diesmal sei weniger Vorbereitung als in den Jahren zuvor erforderlich gewesen, erzählen Burtscher und Fußwinkel, denn heuer habe man Tische und Bänke einlagern können. In den Vorjahren war das Inventar zum Teil draußen stehen geblieben, sodass der Winter seine Spuren am Holz hinterließ – Farbe blätterte ab und so mussten Tische und Bänke erst wieder besuchertauglich gemacht werden.

Internationaler Kindertag auch am Heimatstrand

Nicht nur Bänke, Liegestühle und nette Besonderheiten wie der „Störchle-Tisch“ stehen seit letzter Woche wieder am Heimatstrand parat, auch einige Programm-Highlights sind bereits fix: Am Mittwoch, 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, ist auch der Heimatstrand ganz auf ein junges Publikum eingestellt – von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt. Gleich zu Beginn geht´s auf einer Bobbycar-Bahn, im Parcours, beim Glücksrad und etlichen anderen kinderfreundlichen Angeboten heiß her – unter anderem sind auch die Polizei und die Feuerwehr zu Gast. Anschließend sind Lesestunden der Mindelheimer Stadtbücherei, ein Marionettentheater und Auftritte des Ettringer Musikers Adi Hauke geplant. Und auch für Verpflegung ist freilich gesorgt.Claudia Fußwinkel, die das Programm auf die Beine gestellt hat, wollte den Kindertag eigentlich schon letztes Jahr anbieten – da machte allerdings noch Corona einen Strich durch die Rechnung. „Dieses Jahr können wir es umsetzen“, freut sich Fußwinkel.



Überhaupt sei der Heimatstrand eine „Heimat“ auch für Familien und Kinder, betonen Burtscher und Fußwinkel – und „keine Partymeile“. Seit 2018 geht es hier vor allem darum, am Nachmittag oder Abend gemütlich mit Freunden zusammenzukommen, chillige Musik zu hören und vielleicht noch einen Happen zu essen.



Apropos Essen: Ein Geheimtipp des Gastgebers ist offenbar die Currywurst. „Das ist die beste im Allgäu“, meint Burtscher. Er habe lange gesucht und seinen Favoriten schließlich in einem Delikatessenladen in Stuttgart gefunden – und fortan auch in Mindelheim angeboten.



Für Fleischfans hat der Heimatstrand heuer übrigens eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen: Am 23. Juli findet die 1. Grillmeisterschaft statt. Zubereiten müssen die voraussichtlich zweiköpfigen Grillteams eine Vor-, eine Haupt- und eine Nachspeise, die jeweils mindestens zwei gegrillte Bestandteile enthalten müssen. „Was und wie serviert wird, bleibt dann der Fantasie und dem Können überlassen“, erklärt Burtscher. Bewertet werden die Gänge durch eine „Blindjury“. Das heißt, die Juroren sehen nicht, von welchem Grill-Team das Essen stammt. Bewertet werden das Aussehen des Gesamtgerichts, der Garzustand des Hauptbestandteils sowie der Geschmack des Hauptbestandteils und der Beilage.



Neu im Heimatstrand ist ferner eine Cocktailhütte, an der aktuell noch gewerkelt und geschraubt wird. Etwa zweimal im Monat – immer samstags – soll das Angebot an Drinks dann erweitert werden. Auch Marino Scholz (32) ist dann erstmals hinter der Heimatstrand-Bar anzutreffen: „Ich werde mein Bestes geben“, verspricht Scholz, der schon mehr als ein Jahrzehnt für Burtscher tätig ist – bislang in der Hörbar.



Adi Hauke: „Man fühlt sich hier wie im Urlaub“

Dank der warmen Temperaturen hatte der Heimatstrand schon letzte Woche (ab 15 Uhr) wieder geöffnet. Der offizielle Startschuss für den Saisonstart 2022 erfolgt am Donnerstag, 19. Mai, um 17 Uhr. Auch Adi Hauke ist dann – schon beinahe traditionell am Eröffnungstermin – live zu hören. „Der Heimatstrand hat hier ein irres Flair geschaffen. Man fühlt sich wie im Urlaub“, freut sich auch Hauke. „Und was gibt´s Besseres als Musik und Cocktails am Strand.“

Übrigens ist Hauke in diesem Sommer noch mehrfach am Heimatstrand zu hören. Auf der Bühne dort können jederzeit auch weitere Künstler aus der Region auftreten. „Wer Lust hat, kann sich gerne melden“, sagt Burtscher.

Marco Tobisch