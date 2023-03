Mitfahrplattform macht Auftaktveranstaltung in Mindelheim

Nach dem Ottobeurer Vorbild soll nun auch in Mindelheim ein Projekt starten, das auf das Vermeiden von Verkehr zum Ziel hat. © ANDREAS KLEMM

Mindelheim - Die Stadt Mindelheim lädt ihre Vereine - auch die der Ortsteile - zur Vorstellung eines Projektes ein, durch das diese eine jährliche finanzielle Ausschüttung erhalten können und das gleichzeitig dazu beiträgt, lokal und regional Verkehr zu vermeiden.

Nach dem Vorbild der in Ottobeuren entstandenen Mitfahrplattform fahrmob.eco soll der vereinebasierte Ansatz nunmehr auch in der Kreisstadt übernommen werden. Um den Einstieg in das Projekt zu erleichtern, übernimmt der Landkreis Unterallgäu die Einrichtungskosten für die einzelnen Gemeinden. Beteiligt sind schon jetzt weit über 100 Vereine, die als Teil eines Multiplikatoren-Netzwerks den Plattformgedanken an ihre Mitglieder herantragen. Das Verkehrswendeprojekt mit seinem ökologisch-sozialen Ansatz will das gesellschaftliche Miteinander im Landkreis fördern.



Die Details wird Initiator Helmut Scharpf am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in der Aula der Berufsschule (Westernacher Str. 5) vorstellen. Die örtlichen Vereine wurden seitens der Stadt Mindelheim angeschrieben. Eingeladen sind neben Vorstands- und interessierten Vereinsmitgliedern alle, die sich aktiv an der Initiative beteiligen möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

wk