Mittagsmenüs in Bad Wörishofer Kitas werden teurer

Von: Oliver Sommer

Das Essen in Bad Wörishofer Kitas wird zum 1. September teurer. Grund dafür sind Kostenerhöhungen. © Symbolfoto: Panthermedia

Bad Wörishofen – Die Stadt Bad Wörishofen hebt die Preise für das Essen in den Kindertageseinrichtungen an. Tim Hentrich, der kommissarisch das Hauptamt leitet, berichtete gegenüber den Stadträten zuletzt von den Mehrkosten. Dabei geht es darum, dass die Firma Vitadora ihrerseits die Preise für das Mittagessen in den Kitas erhöht hat.

Die in Mindelheim ansässige Firma versorgt die städtischen Kindertagesstätten mit Mittagessen und hat zum 15. Juni 2022 ihre Preise um rund 25 Prozent erhöht. So sähen die Preissteigerungen konkret vor, dass ab 1. September, zum neuen Schuljahr, die Menüs in der Kinderkrippe, dem Kindergarten und dem Kinderhort (von derzeit 3,40 / 3,70 / 3,90 Euro) auf über vier bzw. durchschnittlich 4,60 Euro steigen (exakt auf neu 4,30 / 4,60 / 4,80 Euro).



Die Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung enthalte monatliche Pauschalbeträge für die Bereitstellung des Mittagessens, so Hentrich, die gestaffelt nach der Anzahl der Tage, für die das Mittagessen gebucht werden. Die Pauschalen werden für zwölf Monate erhoben, seien aber so kalkuliert, dass 30 Schließtage, also sechs Wochen Ferien und fünf Krankheitstage berücksichtigt sind. Nun würden diese Pauschalsätze nicht mehr reichen, um die von Vitadora der Stadt in Rechnung gestellten Beträge zu decken, erklärte Hentrich. Es sei „daher geboten“, die Essensgebühr ab dem 1. September entsprechend zu erhöhen.



Darüber hinaus werde es erstmals eine Essensgebühr für die Bereitstellung eines Frühstücks in Kindergärten geben. Bisher gab es dieses Angebot nur für die Kinderkrippen, so Hentrich. Die Kita Glückshaus möchte dies aber nach einer Elternumfrage auf die Kindergartenkinder erweitern. Die Gebühr werde monatlich 15 Euro betragen, das Frühstück wird vom Personal der Kita selbst zubereitet.