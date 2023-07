Moderatoren gesucht: Interessierte Väter und Mütter können sich bei „Elterntalk“ melden

Teilen

Bei Elterntalk diskutieren Mütter und Väter über verschiedene Fragen rund um das Thema Erziehung. © Symbolbild: Panthermedia

Unterallgäu– Sich mit anderen Müttern und Vätern über die unterschiedlichsten Erziehungsfragen austauschen, dabei die eigene Situation reflektieren und vielleicht sogar Tipps für den Familienalltag mit nach Hause nehmen:

„Elterntalk“ bietet im Unterallgäu seit mehr als 20 Jahren eine Plattform für Eltern und deren Themen – in lockerer Atmosphäre, aber in moderierter Form.

Romana Zawadski, die Regionalbeauftragte für „Elterntalk“, sucht nun nach weiteren Moderatorinnen und Moderatoren. „Mütter und Väter noch nicht volljähriger Kinder können sich für diese Aufgabe eigens schulen lassen. Sie bekommen dabei Informationen und lernen, wie man strukturiert Gesprächsrunden führt“, so Zawadski. Weil „Elterntalk“ auch in der Muttersprache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeboten werden soll, sind auch Eltern mit Migrationshintergrund gefragt, idealerweise aus dem arabischen, türkischen oder auch rumänischen Kulturkreis. Die Tätigkeit wird mit einer Aufwandspauschale vergütet. Die Gesprächsrunden finden in der Regel bei einer Familie zuhause statt, können aber auch digital oder zum Beispiel in einem Familienzentrum ausgerichtet werden.

Moderatoren für Elterntalk gesucht: Verschiedene Themen im Fokus

In den Fokus werden Themen wie Medien, Konsum, Suchtprävention oder gesundes Aufwachsen genommen, teilnehmen können Eltern mit Kindern im Alter bis zu 18 Jahren. Im Vorfeld wird gemeinsam ausgewählt, worüber gesprochen wird. Als Präventionsangebot der Aktion Jugendschutz der Landesarbeitsstelle Bayern wird „Elterntalk“ aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales sowie des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unterstützt.

Bei Interesse an einer Moderatorentätigkeit oder auch, wenn man als Gastgeber eine Gesprächsrunde bei sich durchführen möchte, kann man sich per E-Mail bei elterntalk@lra.unterallgaeu.de melden oder direkt Kontakt zu Romana Zawadski, Regionalbeauftragte für „Elterntalk“ Unterallgäu, Tel. 0173/8546781, aufnehmen. Informationen zum Projekt gibt es auch unter www.elterntalk.net.