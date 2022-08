Mondlicht Open Air: „Gänsehaut pur“ auf der Mindelheimer Schwabenwiese

Von: Marco Tobisch, Oliver Krivacek

Teilen

„Frisch gestrichen“ begeisterte am Samstagabend auf der Mindelheimer Schwabenwiese. Rund 7.800 Besucher erlebten dort einen besonderen und emotionalen Konzertabend, der noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. © Jarchow

Mindelheim – „Einfach nur traumhaft“, „Gänsehaut pur“ und „ganz wunderbar“: Auch in den Kommentaren auf der Facebook-Seite des Wochen KURIER ließen die Nutzer am Sonntag durchblicken, welch gigantisches Feuerwerk – nicht nur wegen des fulminanten Abschlusses – am Abend zuvor auf der Mindelheimer Schwabenwiese geboten wurde. Rund 7.800 Zuschauer (davon fast ein Viertel unter 16) waren dort zum Mondlicht Open Air gekommen.

Bepackt mit Decken, Camping-Stühlen und oft auch einem toll angerichteten Picknick bezogen die Besucher die Plätze vor der Bühne und am gesamten Hang der Schwabenwiese. Pünktlich um 20.30 Uhr rollten dort Bürgermeister Dr. Stephan Winter sowie Dirigent und Orchesterleiter Nils Schad stilvoll mit einem Oldtimer vor. Das gehört schon seit Jahren zum festen Ritual des Open Airs. In einer kurzen Ansprache bedankte sich der Bürgermeister bei allen Beteiligten, dem Organisationsteam und allen Sponsoren.



Fotos vom Mindelheimer Mondlicht Open Air 2022 Fotostrecke ansehen

Was heuer neu war: Bislang war das Mondlicht Open Air kostenlos für alle Besucher, jetzt mussten Über-15-Jährige erstmals zwei Euro Eintritt bezahlen. Begründet hatte die Stadt das mit den massiv gestiegenen Kosten im Sicherheitsbereich. Das schien aber kaum jemanden zu stören – was übrigens auch fürs Wetter galt, denn auch kurze Regenschauer taten der Stimmung keinen Abbruch: „Teilweise war´s ein bisschen nass, aber ‚Frisch gestrichen‘ entschädigt einfach alles“, sagte eine Besucherin dem Wochen KURIER.



Auf dem Programm standen nach der dreijährigen Pause heuer wieder alte Klassiker, aber auch Neues wurde gespielt. So gab das Ensemble „Frisch Gestrichen“ die Titelmelodien von den „The Avengers“ oder „Jurassic Park“ zum Besten, aber auch James Bond, „Love is in the Air“ sowie „Angels“ von Robbie Williams waren zu hören. Wen nicht schon zwischendurch die Emotionen gepackt hatten, sollte diesen spätestens mit dem fulminanten Finale nicht mehr auskommen: Alle Besucher wurden gebeten, die Lampen an ihren Smartphones einzuschalten. So wurde die Schwabenwiese in ein beeindruckendes Meer aus tausenden von Lichtern getaucht.



Auch schon zur festen Tradition des Open Airs gehört das Feuerwerk zum Schluss. Auch diesmal zauberten die Pyrotechniker ein Farbenspiel in den Himmel, das in dieser Form wohl selten zu sehen ist. Mit diesem fulminanten Abschluss klang der besondere Abend an der Schwabenwiese schließlich aus.



Die Stadt als Veranstalter sprach im Nachgang von einem „vollen Erfolg“ und einer „rundum friedlichen Veranstaltung“. Bürgermeister Dr. Winter freute sich: „Die Leute waren glücklich und zufrieden und auch die paar Regentropfen haben der Stimmung keinen Abbruch getan.“