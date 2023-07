Mondlicht-Open-Air in Mindelheim: Zwar ohne Mond, doch rund und schön

Von: Regine Glöckner

Auch am gestrigen Samstagabend war das Mondlicht Open Air in Mindelheim wieder gut besucht. © Glöckner

Mindelheim - Was setzt man einem höchst launischen Wetter am besten entgegen? Richtig, ein Event: Schwungvolle Musik eines gutgelaunt aufspielenden Orchesters, eine g‘mahde Wies‘n am Burgberg in mehrerlei Hinsicht, günstige Eintrittspreise und dazu noch ein brillantes Feuerwerk. So wieder geschehen beim diesjährigen „Mondlicht-Open-Air“ mit „Frisch gestrichen“ auf der Mindelheimer Schwabenwiese.

Trotz der instabilen und gar nicht verheißungsvollen Wettervorhersagen war die Schwabenwiese bereits eine halbe Stunde nach Kassenöffnung gut besetzt. Mit Kind und Kegel waren wieder Hunderte angerückt, die der Ankündigung, „das Mondlicht-Open-Air findet auf jeden Fall statt“, trauten. Und die, genau wie das etwa 50-köpfige Orchester mit seinem Leiter Nils Schad gewillt waren, den unsicheren Himmel mit ausgewählten Darbietungen und guter Stimmung zu versöhnen. Und das klappte.

Die Filmmelodien, Oldies, Swing oder Hits aus der klassischen Musik, die Schad und sein Ensemble im eleganten schwarzen Abenddress aufboten, machten Laune. Die Buden, die Schmankerl anboten, und das entspannte und gesellige Suchen und Finden des jeweils besten und schönsten Burgberg-Wiesen-Plätzchens samt Klappstuhl, Decke, Getränkenachschub, Picknicktisch oder Bollerwagen boten auch heuer wieder ein Bild entspannten Genusses, bei dem Alt und Jung zusammenfanden.

Genau „diese Atmosphäre, dieses Flair ist es“, das die drei Türkheimer Freundinnen Alessandra Böck, Daniela Amberg und Karin Mersberger nun schon zum wiederholten Male wie viele andere, zum Mondlicht- Open-Air zog, wie sie sagten. „Und der Musikmix natürlich und überhaupt ganz fantastisch: das Feuerwerk“, so die Mittvierzigerinnen, die perfekt ausgerüstet beim Grob-Parkplatz im Bus-Shuttle Platz nahmen um sich bequem zur Eventwiese kutschieren zu lassen. Ein prima Service, möglich auch Dank zahlreicher Sponsoren und Firmen, die in die Organisation dieses Sommerspektakels investierten, wie Bürgermeister Stephan Winter dankend erwähnte, als er um 19.50 Uhr „Bühne frei“ ankündigte.

Von Whitney Houston bis zu Jack Sparrow

Dann gab‘s abwechslungsreiche Musik mit Wumms und Drive, Melancholie und Rasanz, unterstützt „von einer der besten und neuesten Open-Air-Verstärkeranlagen für Streichorchester, die es gibt“, wie Schad dem Publikum versicherte. Das sich aber eh sofort von Whitney Houstons „One Moment in time“ ziemlich begeistern ließ und das in der Folge bei allen Kompositionen zwischen „Fluch der Karibik“, „Säbeltanz“ oder „Armageddon“ und vielen anderen Melodien und Songtiteln auf seine Kosten kam.

„Im Dienste ihrer Majestät“ hatte sich Schad für zwei Bond-Film-Musiken in einen weißen Smoking geworfen; und im Dienste der Musik und des Publikums brachte er sein Orchester immer wieder in Fahrt. Nicht nur eine wunderbar klingende Vorstufe zum Feuerwerk, aber auch. Das ursprünglich dem Sparzwang hätte zum Opfer fallen sollen, wie der Pyrotechnikspezialist und Macher der himmlischen Feuerschau Michael Reiner aus Schwabmünchen bestätigte. Kurzfristig konnte er dann auf die doch noch eingegangene Anfrage aus der Stadt reagieren und seine Neun-Mann-Truppe für die pyrotechnische Besonderheit aufbieten, samt Leuchtfeuer, Lichterbatterien und Funkzündern. Auch er, seit Anbeginn dabei, mag das Mondlicht-Open-Air und seine besondere Atmosphäre. Und für die choreographierte er gern wieder den John-Miles-Schlusstitel „Music was my first love“.

Für das Orchester und die Besucher des Abends zweifellos mit ein Höhepunkt im Gesamtkunstwerk, wenn auch ohne volles Mondlicht.