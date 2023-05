Drei Tage Cross-Country-Sport

Ettringen – An drei aufeinanderfolgenden Tagen fand rund um den Ettringer SportPark ein großes Mountainbike-Sport- Event statt.

Start für die „MTB-Tage“ war am Vatertag, zunächst suchte die jüngste Abteilung des TSV ihre Vereinsmeister in den verschiedenen Altersklassen. Nach wochenlangen Regenfällen und schwierigen Wetterverhältnissen, war der Wettergott am Wochenende gnädig und schenkte den Bikern beste Bedingungen für ihre Wettkämpfe. Die Vorbereitungen für dieses große und erstmalige Ereignis am Ettringer Sport-Park liefen bereits seit Wochen. Das Team um Abteilungsleiter Dani Holstegge, Jugendleiter und „Strecken-Boss“ Paddy Konrad waren im Dauereinsatz. Das alles hat sich laut der Organisatoren aber mehr als bezahlt gemacht, alle drei Wettkämpfe verliefen hervorragend und es wurde bester Mountainbike-Sport geboten.

Den Start in die Mountainbike-Tage bildete die zweite Vereinsmeisterschaft der Abteilung Mountainbike. Gefahren wurden hier verschiedene Rundkurse, sogenannte Cross-Country-Strecken, rund um den Sportpark und die anliegenden Wertachauen. In den Altersklassen von U7 bis U15 waren über 60 Kinder und Jugendliche am Start und lieferten sich spannende Rennen.

MTB-Tage 2023 in Ettringen: Meisterschaft des Schulverbunds

Dank der Vorbereitungen der Abteilung Mountainbike und deren Kooperation mit den Mittelschulen Ettringen und Türkheim konnte am Freitag ebenfalls die zweite Schulverbundsmeisterschaft durchgeführt werden. Der Leiter des Mountainbike-Stützpunktes Ettringen, Chris Walter, berichtete von einer herausragenden Atmosphäre während der gesamten Sport-Veranstaltung und war begeistert vom sportlichen Miteinander der über 200 Schülerinnen und Schüler. Folgende Schüler haben die Verbundsmeisterschaften gewonnen:

• Klasse 8: Tobias Kögel MS Ettringen, Lina Rosengarth MS Ettringen

• Klasse 7: Jonas Weber MS Türkheim

• Klasse 6: Pius Simon MS Türkheim, Magdalena Miller MS Türkheim

• Klasse 5: Lukas Rosengarth und Katharina Kürten, MS Ettringen und Maximilian Schüll sowie Paula Jakwerth, MS Türkheim

Allgäuer Alpenwasser Kids-Cup

Die Organisatoren waren stolz auf die erstmalige Ausrichtung des Allgäuer Alpenwasser Kids-Cup. Diese spezielle MTB-„Renn-Serie“ richtet sich an Kids aus dem Allgäu und angrenzende Gebiete. In Ettringen waren bei der prämieren Veranstaltung über 100 Meldungen aus einem Umkreis von knapp 100 Kilometer am Start. Die Sieger der Altersklassen von U9 bis U19 kamen zwar allesamt von auswärts, aber auch die Kids des TSV Ettringen lieferten hervorragende Rennen und Ergebnisse ab.