Weiterer Detektiv-Auftrag

Museumstag in Mindelheim: Eine Krippensensation im Mai

Von: Regine Glöckner

Restaurator Ernst Striebel (links) ließ sich am Sonntag bei seiner Arbeit im Krippenmuseum über die Schulter schauen – und traf dabei unter anderem auf Petra und Sophia Weber (rechts). © Glöckner

Mindelheim – Zum internationalen Museumstag haben sich vor dem Krippenmuseum in Mindelheim ein römischer und ein keltischer Legionär aus der Augsburger Gruppe der Pedites Singulares postiert. Und während sie ziemlich wehrhaft dastehen, werben sie sympathisch für ihre historische Sache. Was sie wohl selbst gar nicht wissen: Sie „bewachen“ gerade einen Schatz, denn in den Räumlichkeiten des renommierten Schwäbischen Krippenmuseums konnten die Besucher am Sonntag dem Diplom-Res­taurator Ernst Striebel bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und Restaurierung live erleben.

Dass an diesem Schautag aber sowohl Museumsleiterin ­Friederike Hacker wie auch der Fachmann selbst an einer fulminanten Neuerwerbung ihre Museumsarbeit würden demonstrieren können, war so gar nicht zu erwarten gewesen; denn, so Striebel und Hacker übereinstimmend: „das 30-teilige Konvolut, von dem ein Teil hier ausgebreitet ist, kam erst gestern ins Museum“. Eine schwäbische Krippe mit vollplastisch ausgebildeten Tonfiguren, die dem Ende des 18. Jahrhunderts zuzuordnen ist und deren „Personal“ lokale Tracht trägt. Eine Sensation.



Striebels Augen glänzen, wenn er die Besonderheiten dieser Krippe zeigt. Darunter auch ein Schäfer-Pärchen: sie mit Minirock und Zöpfen, er mit blauer Tracht. Dazu ein lesender Geistlicher mit Brille. Striebel erklärt dazu, dass „hier alles Weihnachtliche, wie etwa Schafe oder Hirten, fehlt“. Über die zum „Schatz“ gehörige 50er-Jahre-Camembert-Schachtel mit vielen tönernen Klein- und Einzelteilen schmunzelt auch Familie Kasche aus Kammlach. Die Eltern und ihre beiden Mädchen Svea und Mina, die selber gern – etwa Versteinerungen – sammeln, finden das Museum „voll spannend“. Gerade, wenn hier „lauter Kopf ab“-Figuren aufgereiht sind, wie Mina treffsicher feststellt. Striebel freut´s.



Mit Unterstützung des Mindelheimer Museumsvereins und seines Vorsitzenden Ernst Woisetschläger konnte diese „singuläre Sammlung mit Unikatstatus aus privater Hand erworben werden“, verrät der Restaurator. Die Bemühungen darum seien schon seit geraumer Zeit gelaufen – um „so etwas, was man hier nicht kannte“, wie Striebel betont, zur weiteren Akzentuierung der Ausstellung ins Museum zu bekommen.

Weiterer Detektiv-Auftrag

Beim Besuch des Wochen ­KURIER ist er gerade dabei, Interessierten einige vertiefende Aspekte seiner restauratorischen Detektiv-Arbeit zwischen Körperchen, Füßchen, Köpfchen oder Stuhlbeinchen, Kreidekitt, Gelatine und Skalpell, verschiedenen Farbfassungen, Zerlegen und Zusammensetzen zu erläutern. Just in diesem Moment schauen Petra und Sophia ­Weber, Mutter und Tochter sowie direkte Nachbarn des Museums, ins Restauratoren-Kabinett herein. Und Petra Weber rief gleich: „Von sowas hand mea Schachdle voll dahoim“ – und so verblüffte das Damen-Duo den sichtlich erstaunten Striebel mit der Auskunft, dass die Webers solche Figuren en masse zu Hause hätten. Und das sogar mit der ganzen Weihnachts-Staffage, also Hirten, Schafen, Esel und allem Drum und Dran.



Der Restaurator merkt auf; sieht es doch glatt so aus, als dass man mit der Museumstag-Aktion und vor allem mit diesen überraschenden Befunden und eher zufälligen Begegnungen ein ganz besonderes Kapitel in Sachen schwäbischer Krippenkunst neu aufgeschlagen haben könnte – mit vollplastischen, aus Ton modellierten Krippenfiguren, wirklich alt, aber für Schwaben brandneu. Und vielleicht sogar bald noch mit Teilen aus Mindelheimer Provenienz, ja, aus der Nachbarschaft des Krippenmuseums? Striebels Detektiv-Arbeit hat gerade erneut begonnen.