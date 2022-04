Neues Orchester steht fest

Musica Hungarica feierte am Karfreitag 30-jähriges Bestehen. Ab Mai übernimmt ein neues Ensemble

Von: Melanie Springer-Restle

Bad Wörishofens Erster Bürgermeister Stefan Welzel (links) überreichte gemeinsam mit der stellvertretenden Leiterin des Kur-und Toursimusbetriebes Cathrin Herd (rechts) Präsente zum 30-jährigen Bestehen von Musica Hungarica, die Pianist Béla Rogl (2. v. links), Violinist István Kerek (Mitte) und Orchesterleiter Zsolt Gazsarovszky (4. v. links) entgegennahmen. © Springer-Restle

Bad Wörishofen – Am vergangenen Karfreitag waren es genau 30 Jahre, seit Musica Hungarica zum ersten Mal ein Kurkonzert spielte. Am 15. April 1992 trat das ungarische Ensemble erstmals in der Kneippstadt auf. Damals zu acht, danach zu zwölft, am vergangenen Freitag nur zu dritt. Und am 30. April ist die Ära der ungarischen Kurmusik endgültig zu Ende. Der Nachfolger steht nun fest.

Die Stimmung am vergangenen Freitag war gedrückt, das muss selbst der unempathischte Stammgast gemerkt haben. Denn normalerweise hat Orchesterleiter Zsolt Gazsarovszky stets einen flotten Spruch auf den Lippen und bringt das Publikum mit seinem Charme zum Schmunzeln.



Die fehlende Freude war nicht dem Karfreitag geschuldet, an dem Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, normalerweise nicht erlaubt sind. Die Ursache sitzt etwas tiefer: Das Orchester konnte sich nicht mit dem Kur- und Tourismusbetrieb und der Stadt Bad Wörishofen einigen. Am 30. April endet daher die Zusammenarbeit und eine Ära geht zu Ende. Der Grund: das liebe Geld. Gazsarovszky teilte unserer Redaktion auf Rückfrage mit, dass sein Orchester eine Erhöhung der Gage gefordert hatte. „Es ist alles teurer geworden“, sagte der 58-Jährige und verwies indirekt auf die Inflation. Seitens der Entscheidungsträger sei man nicht bereit gewesen, mehr Geld zu entrichten. Deshalb schrumpfte das Orchester Anfang Januar dieses Jahres schon von fünf auf drei Musiker pro Auftritt. Ein Stück von Joseph Haydn kündigte Gazsarovszky mangels Besetzung mit den Worten an: „Sie hören nun den 2. Satz aus der Sinfonie mit Paukenschlag – ohne Paukenschlag.“

Da keine Einigung unter den Beteiligten mehr in Sicht war, kündigte „Musica Hungarica“ den Vertrag mit der Stadt. Deshalb war eine EU-weite Neuausschreibung notwendig geworden. Einer Pressemitteilung des Kur- und Tourismusbetriebs zufolge war der Weg zur Neuregelung durch die Ausschreibungsvorgaben der Europäischen Union bedingt ein langer. Zunächst erfolgte eine Markterkundung über die renommierte Plattform „Vioworld.de“, bei der sich etliche Interessenten meldeten.

Eine Fachjury bestehend aus Experten aus dem musikalischen Sektor unterstützte die Verwaltung bei der Suche nach der Kurmusik. In den Treffen wurden die Rahmenbedingungen des Vorspiels, des Vertrages und die fachliche Qualifikation festgelegt, heißt es in der Pressemitteilung.



Die Ausschreibung wurde anschließend auf der EU-Plattform veröffentlicht und die Interessenten mussten sich direkt über die Plattform bewerben. Im nächsten Schritt fand im März ein Vorspielen vor der Fachjury statt. Der letzte Schritt des sogenannten zweistufigen Verfahrens stellte die Abgabe des Angebots und Annahme durch den Stadtrat Bad Wörishofens dar.

Neues Orchester steht fest

Am 3. Mai um 19.30 Uhr wird das neue Kurorchester „Gentle Moods“ unter der Leitung von Jozsef Csik und seinem Stellvertreter Mark Pusker erstmals das Publikum verzaubern. Csik ist in Bad Wörishofen nicht unbekannt, spielte er doch bis vor einigen Jahren im bisherigen Kurorchester die erste Violine. Somit wird bestimmt auch zukünftig ein Hauch von Ungarn durch den Kursaal ziehen, so der Kur- und Tourismusbetrieb. Das Orchester wird in unterschiedlichen Besetzungsgrößen bis zu zweimal täglich jeweils 90 Minuten spielen.

Musica Hungarica begeisterte sein Publikum 30 Jahre lang und spielte sich immer mehr in die Herzen der Gäste und Besucher der Kurstadt. Nachdem der langjährige Leiter der Kurkapelle, Ivan Bianki, im Juni 2000 verstarb, übernahm sein bisheriger Stellvertreter Zsolt Gazsarovszky. Er war für das kurmusikalische Programm in Bad Wörishofen zuständig und es schien, als sei das Kurorchester „Musica Hungarica“ nicht mehr wegzudenken. Rund 600 Konzerte pro Jahr in wechselnder Besetzung spielte das Ensemble. Die Besucher schätzten nicht nur die Professionalität und instrumentelle Vielseitigkeit der ausgebildeten Musiker, sondern auch das breite Repertoire. Und ­Gazsarovszkys Charme.



Dies bestätigte auch die stellvertretende Leiterin des Kur- und Tourismusbetriebs Cathrin Herd. „Vielen Dank für die schönen Stunden, die charmanten Sprüche und die mitreißenden Rhythmen“, sagte Herd bei ihrer Ansprache, die auch Abschiedsworte enthielt.

Herd war mit Wörishofens Erstem Bürgermeister Stefan Welzel gekommen, um den Musikern ein Geschenk zum 30-jährigen Bestehen zu überreichen und um sich für das langjährige Engagement des Orchesters zu bedanken. Welzel verwies in seiner Ansprache auf das fünfte Element der Kneippschen Lehre: die Lebensordnung, die laut Welzel auch viel mit Musik und deren Rhythmus zu tun habe. Musik fördere unser Wohlbefinden und mache wunderbare Gedanken im Kopf, so Welzel.



Am 3. Mai wird für dieses Wohlbefinden in der Kneippstadt nun ein neues Orchester zuständig sein. „Ich werde das Publikum vermissen – total“, sagt Gazsarovszky sichtlich gebrochen nach dem Konzert gegenüber unserer Redaktion.

