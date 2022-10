Musik-Festival: Endlich wieder „Kirchheim rockt“

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Die Kirchheimer Band „Void of Animus“ hat sich dem Alternative Metal verschrieben und setzt auf besondere Instrumente. Auf ihren Auftritt am kommenden Samstag bei „Kirchheim rockt“ freuen sich (v. links) Johannes Schultheiß (Bass), René Müller (Gesang), Frontman Matthias Behringer (Gesang/Gitarre), Stefan Pschenitza (Gitarre) und Tobias Guggenmoos (Schlagzeug). © VoA

Kirchheim – Am kommenden Samstag, 8. Oktober, lockt Kirchheim wieder eingefleischte Metal-Fans und die, die es werden wollen, ins Unterallgäu. Beim Metal-Festival „Kirchheim rockt“ ist nach einer pandemiebedingten Pause einiges geboten.

Als der Kirchheimer Tobias Guggenmoos 2017 mit seinen Kumpels das erste Metal-Festival im Unterallgäu ins Leben rief, hätte er nicht gedacht, dass sich das Fest zu einer Institution für lokale Musiker entwickeln würde.



Die ursprüngliche Idee war, Musikern aus der Region die Möglichkeit zu geben, in der Heimat aufzutreten und auf sich aufmerksam zu machen. Dabei spielte Professionalität eine untergeordnete Rolle. „Wir wollten auch Newcomern eine Auftrittsmöglichkeit bieten“, so der 30-Jährige, der selbst Musik macht und als Schlagzeuger in der Metal-Band „Void of Animus“ spielt.

Die Fünf-Mann-Band macht Alternative Metal und zeichnet sich durch den Einsatz von Instrumenten aus, die für das Genre eher untypisch sind, wie zum Beispiel Banjo, Gong, Orgel oder Tambura. „Unsere Songs kommen nicht von der Stange“, so Guggenmoos. Auf die Frage, was ihn an der Musikrichtung fasziniert, sagt er: „Die Komplexität des Metals ist ne coole Sache.“



Void of Animus ist in der Szene kein unbeschriebenes Blatt. Die Band trat bereits bei mittelgroßen Festivals wie dem Schlichtenfest in Ottobeuren, dem Mammut Festival in Königsbrunn oder dem Böbing Open Air im Allgäu auf. Nach einer pandemiebedingten Pause wird in Kirchheim am kommenden Samstag wieder richtig gerockt. Die Härte der Musik, so Guggenmoos, steigert sich im Laufe des Abends. Na da kann man zu fortgeschrittener Stunde wohl nur auf tolerante Nachbarn hoffen.



Mit von der Partie sind folgende Bands:



• Void of Animus, Alternative Metal aus Kirchheim

• Konfetti Cocktail, Deutsch-Punk aus Leipzig



• Endless Curse, Death Metal aus Kirchberg/Iller



• Eisbad, Indie Rock aus Thannhausen



• Troth, Thrash Metal aus Kirchheim



• Facing Fears, Modern Hard­rock aus Illertissen



• Wollsocks, Rock aus Kirchheim.



Festival-Location ist die alte Kirchheimer TSV-Turnhalle (Jahnstr. 2), Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es über die sozialen Kanäle der Band Void of Animus, unter https://voidofanimus.com/kirchheimrockt oder für acht Euro an der Abendkasse. Auch für das leibliche Wohl ist an dem Abend gesorgt.