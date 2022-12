35 Jahre für die Wörishofer Sternsinger

Musik, Sternsinger und Eisstock: Drei Ehrenamtliche in Bad Wörishofen ausgezeichnet

Von: Oliver Sommer

Bürgermeister Stefan Welzel (links) und Hans Kania (rechts) ehrten zuletzt drei Bad Wörishofer mit dem Ehrenamtspreis (v. links): Georg Klein, Richard Sauter und Heidi Ledermann. © Sommer

Bad Wörishofen – „Ehre, wem Ehre gebührt“, erinnerte Stefan Welzel in seinen Worten an die besonderen Verdienste der Ehrenamtlichen. Das Ehrenamt gehöre in Bad Wörishofen einfach dazu, stellte der Bürgermeister im Rahmen der Feierstunde fest. Drei verdiente Persönlichkeiten wurden im Rahmen des Förderprogramms, ins Leben gerufen von Hans Kania, für ihre Arbeit, oft im Hintergrund, ausgezeichnet. Neben der Organisatorin der Dreikönigsbewegung, Heidi Ledermann, wurde auch ­Georg Klein von den Eisstockschützen und Richard Sauter von der Vereinsmusik des TV Alpenblick geehrt. Sauter gilt seit 45 Jahren als das musikalische Rückgrat des Trachtenvereins und ist seither immer dabei – nur ein Maifest hat der Akkordeonspieler in all dieser Zeit verpasst.

Wohl um die 1.000 Einsätze wird Richard Sauter schon hinter sich haben. „Der Richard muss immer ausrücken“, sagte Georg Schmid in seiner Laudatio. Man habe einmal grob kalkuliert: 20 bis 25 Probeabende pro Jahr, an denen Sauter mit seiner Quetsch‘n die Tänzer und Plattler unterstützt, dürften es wohl sein – dazu seien an die 100 Heimatabende und sonstige Festivitäten, so Schmid, zusammengekommen. Mittlerweile gebe es wohl kaum noch jemanden im Verein, der einen anderen Vereinsmusiker als Richard Sauter erlebt habe. Sogar in Berlin auf der grünen Woche war Sauter dabei und auf den Azoren, der wohl weitesten Reise des TV Alpenblick; auch bei den Los Promillos habe Sauter mitgespielt und dabei sein Publikum niemals enttäuscht.



Nur ein einziges Mal warteten die Mitglieder des Trachtenvereins und alle Freund und Interessierten vergebens auf den Akkordeonspieler. Seit 40 Jahren organisiert der Verein das Maifest, wobei Sauter den unverzichtbaren Part der Musik übernimmt und die Tänzer begleitet. An einem Tag allerdings habe es in Altensteig, wo Sauter mittlerweile lebt, so derart heftig geregnet, dass er davon habe ausgehen müssen, dass auch in Bad Wörishofen das Fest ins Wasser gefallen sei. Umso erstaunter muss Sauter gewesen sein, als er am nächsten Tag den Bericht in der Zeitung gelesen habe, erinnerte Schmid.



Noch nicht ganz so lange gibt es das Förderprogramm Hans Kanias, in dessen Genuss neben den Kindern auch die Ehrenamtlichen der Kneippstadt, Vereinsmitglieder und andere Helfer kommen. Derzeit läuft, nach den Verzögerungen der vergangenen beiden Jahre, das Programm 2026, mit dem wieder verdiente Personen der Stadt ausgezeichnet werden. Zum sechsten Mal, so Stefan Welzel, zeichne man nun die Persönlichkeiten aus, die im Einsatz für ihre Mitmenschen ihr Leben riskieren oder ihre Freizeit hingeben, um zu unterhalten oder zu helfen.



35 Jahre für die Wörishofer Sternsinger

Auch Hans Kania ließ es sich nicht nehmen, wieder der Zeremonie beizuwohnen, in der gute Kenner der Materie über die den Preisträger erzählen und dessen Verdienste. Wie Kaplan Jerome Muyunga, der von seinen ersten Berührungspunkten mit Heidi Ledermann erzählte und einleitend feststellte: „Die Stadt hat recht. Heidi Ledermann hat es verdient!“ Seit mehr als 35 Jahren koordiniert sie den Einsatz der Sternsinger in der Kneippstadt, sorgte während der Pandemie dafür, dass unerschrockene Helfer Briefe in die Gemeinde trugen und die Aufkleber mit Jahreszahl und dem Kürzel C*M*B (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) verteilt wurden. So wurden in den vergangenen 26 Jahren fast eine halbe Million Euro Spenden zusammengetragen, erzählte die Geehrte selbst.

Sie sei sehr überrascht gewesen, gestand Ledermann, als sie erfahren habe, dass sie im Rahmen des Förderprogramms 2026 ausgezeichnet werden sollte. Sie sehe die Auszeichnung als Anerkennung für die jahrzehntelange Arbeit (in Wörishofen gibt es die Sternsinger seit den 1970er Jahren) von sich sowie den Helfern. Man versuche, alle Haushalte zu erreichen, was so bald nicht mehr möglich sei. Die Sternsinger, das sei eine Aktion von Kindern für Kinder, ins Leben gerufen vom Kindermissionswerk in Aachen 1958. Heuer steht Indonesien im Mittelpunkt mit dem Motto: „Kinder stärken, Kinder schützen“. Sie freue sich darauf, so Ledermann abschließend, wenn die diesjährige Aktion 2023 wieder mit Königen durchgeführt werden könne, die von Haus zu Haus ziehen und den Segen fürs neue Jahr brächten und Spenden für die Kinder sammelten.

Ganz viel Eiszeit

Hatte Stefan Welzel anfangs etwas kryptisch davon gesprochen, dass die Sternsinger aufs Eis gingen und die Musik dazu spiele, so folgte die Auflösung hinsichtlich des Eises sogleich. Denn als dritten im Bunde hatten die Juroren heuer Georg Klein geehrt, seit mittlerweile 60 Jahren im Eisstockschützenverein aktiv und dort seit seinem 80. Geburtstag Ehrenmitglied. Er leiste Großes, so Konrad Kollmannsberger, der Vorstand des ESC. Noch immer sieht Klein täglich nach den Eisbahnen und war einer der Aktivsten beim Aufbau des Schützenheims und der beiden Stockhallen. Sogar, als der Sport noch auf dem Sonnenbüchl-See betrieben wurde, kümmerte sich Klein um das Eis und steht immer noch zur Verfügung, wenn bei einem Turnier Not am Mann ist.



Diese drei, befand Bürgermeister Stefan Welzel, würden Zeugnis ablegen dafür, dass das Leben in Bad Wörishofen noch in Ordnung sei. „Das Ehrenamt kann in der Welt etwas bewegen“ – und es bewege die Welt. Umrahmt wurde die Feierstunde von der Musik des Trachtenvereins und Richard Sauter sowie der Tanzlgruppe des TV.