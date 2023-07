Musik und Picknick unterm Sternenhimmel: 13. Mondlicht Open Air in Mindelheim

Stimmungsvolle Musik genießen: Auch heuer dürfen sich Besucher aufs Streichorchester „Frisch gestrichen“ freuen. © Jonny Jarchow

Mindelheim – Die Stadt Mindelheim veranstaltet am Samstag, 29. Juli, zum 13. Mal das Mondlicht-Open Air unterhalb der Mindelburg.

Auch heuer werden die Besucher die beschwingte Musik des bekannten Streichorchesters „Frisch gestrichen“ unter der Leitung von Nils Schad genießen können. Das Picknick auf der Schwabenwiese beginnt ab 19 Uhr und ab ca. 20.30 Uhr wird es wieder ein Feuerwerk an Melodien aus der Welt der Klassik und des Films zu hören geben.



Ab diesem Jahr zahlen Besucher über 15 Jahren einen Eintritt. Bei schlechter Witterung fällt das Konzert ersatzlos aus. Wer keine Speisen mitbringen möchte, kann die Verpflegung vor Ort nutzen.



Es gibt auch wieder einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service. Alle Abfahrtzeiten sind unter www.mindelheim.de zu finden. Parkmöglichkeiten gibt es am Grob Parkplatz, am Landratsamt und bei Möbel König sowie am Parkplatz an der Georgenstraße sowie bei der Berufsschule. Der Bereich um den Gassnerplatz sowie die Ebertstraße sowie die Georgenstraße sind gesperrt (Zufahrt nur für Anwohnerinnen und Anwohner).

Bereits am Vorabend des Mondlicht-Open Airs, am Freitag, 28. Juli, ab 19 Uhr spielen Helter Skelter auf der Schwabenwiese Live-Classic-Rock. Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Als Vorband dürfen sich die Konzertbesucher ab 19 Uhr auf die BrassWG freuen. Die Abfahrtszeiten vom Bus-Shuttle-Service gibt es ebenfalls unter www.mindelheim.de. Das Konzert findet bei jedem Wetter statt.