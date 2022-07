Musikschüler und Jugendkapelle lassen Mindelheims Altstadt erklingen

Teilen

Der kommende Samstag verspricht bunte Klänge in der Mindelheimer Altstadt. Die Musikschule kündigt 400 Mitwirkende für Straßenkonzerte an. © Ellenrieder

Mindelheim – Das dürfte ein tolles Klangerlebnis werden: Mit der stolzen Anzahl von weit mehr als 400 Mitwirkenden musiziert und singt die Städtische Musikschule Mindelheim am kommenden Samstag, 9. Juli, im Rahmen von „Sommer in der Stadt“, der Veranstaltungsreihe des Kulturamtes. Gemeinsam mit sämtlichen Lehrkräften und unter der Federführung der Musikschulleiterin Helga Knoll-Zettl bringen die Schüler die Mindelheimer Innenstadt zum Erklingen.

Ab 9.30 Uhr geht´s los: Dann spielen kleine Ensembles, Solisten, und Straßenmusiker in der ganzen Altstadt – am Paradiesgärtchen vor der Musikschule, in der Kornstraße, vor der Stadtbücherei, am Gefängnisturm in der Imhofgasse und am Wochenmarkt. Auch die Jüngsten der musikalischen Früherziehung und der musikalischen Grundausbildung, sowie das Musikschulorchester und die Musikschulband freuen sich auf ihren großen Auftritt.



Der große Schlusspunkt mit Pauken und Trompeten ist für 18 Uhr vorgesehen. Das Standkonzert der beiden Jugendkapellen unter der Leitung von Robert Hartmann wird den besonderen Musikschultag, der gleichzeitig auch unter dem Benefizgedanken durchgeführt wird, schließlich abrunden.



„Die jungen Musikerinnen und Musiker sowie die Elemen­tarklassen freuen sich auf zahlreiches Publikum sowie Spenden der Zuhörerschaft“, erklärt die Stadt Mindelheim stellvertretend in einer Pressemitteilung. Die Spenden werden an Ärzte ohne Grenzen für medizinische Hilfe in der Ukraine übermittelt. Um die Konzerte durchführen zu können, hoffen die Musiker derzeit noch auf gutes Wetter: Bei Regen wird die Veranstaltung nämlich auf den darauffolgenden Samstag, 16. Juli, verlegt.



Der Veranstaltungsplan ist unter www.mindelheim.de/events zu finden.