Nach Absage des Frundsbergfestes: Festring gibt Ersatzveranstaltung bekannt

Die Schlacht von Peutelstein zählt zu Highlights des Frundsbergfestes. Auch 2022 wird die Schwabenwiese wieder Schauplatz eines historischen Festes. © wk

Mindelheim - Ende Juni hätte in Mindelheim das beliebte Frundsbergfest stattfinden sollen, doch wegen Corona entschloss sich der Frundsberg Festring im Januar schweren Herzens zur Absage - hatte aber im gleichen Atemzug wissen lassen, dass eine Alternativveranstaltung angestrebt werde. Erste Eckpunkte zu dieser gab der Festring heute bekannt.

Nachdem das Frundsbergfest für dieses Jahr abgesagt werden musste, hat sich die Vorstandschaft des Frundsberg Festrings Mindelheim Gedanken gemacht, wie trotz der Corona-Einschränkungen eine historische Veranstaltung sicher durchgeführt werden kann. Das Ergebnis, das der Festring am heutigen Freitag bekanntgab, ist „ein Fest für die Familien in und um Mindelheim“.

„1522 – Heimkehr von Bicocca“ lautet der Titel und das Motto der Veranstaltung, die an zwei Orten stattfinden soll. „Das Thema erinnert an die Besonnenheit von Jörg von Frundsberg als Vater der Landsknechte“, teilt der Festring mit. An zwei Wochenenden, vom 24. bis 26. Juni sowie vom 1. bis 3. Juli, soll auf der Mindelburg und der Schwabenwiese gefeiert werden.

Geplant sind unter anderem verschiedene Marktstände, Landsknechtslager, Essens- und Getränkestände, aber auch Trommler, Pfeifer, Spielleut, Armbrustschützenstand und historische Tänze.

Weitere Details will der Frundsberg Festring in naher Zukunft bekanntgeben. Derzeit sei man noch in der Abstimmung mit allen historischen Gruppen.