Der Kunde ist König

Nach Aufruf im Wochen KURIER: Pächter für den Erisrieder Pfarrstadl ist gefunden

Von: Oliver Sommer

Thomas Brosig (rechts) und Dominik Kleefisch hinterm Tresen ihrer neuen Wirkungsstätte. © Oliver Sommer

Erisried/Stetten – Ein Nachfolger für die bisherigen Pächter des Pfarrstadls im Stettener Ortsteil Erisried ist gefunden: Dominik Kleefisch und Thomas Brosig eröffnen am 1. Dezember unter neuer Regie. Gefeiert wird am darauffolgenden Samstag, 3. Dezember.

Als Dominik Kleefisch und Thomas Brosig im Wochen KURIER lasen, dass für den Pfarrstadl in Erisried ein neuer Pächter gesucht wird, meldeten sie sich spontan bei der Gemeinde. Ein Stück weit habe man sich damit auf ein Abenteuer eingelassen, erklären die beiden, die zusammen bislang einen Catering-Service betreiben.

Alles in allem habe alles vielleicht zwei Stunden gedauert, schätzt Kleefisch. Ein Freund habe den Artikel im Wochen KURIER Ende September gelesen und ihm mit den Worten „Das wäre doch was für euch“ zugeschickt, erinnert sich der Busdisponent. Im nächsten Moment habe er mit seinem Geschäftspartner telefoniert und dieser habe dann gleich mit der Gemeinde telefoniert. Ähnlich entschlossen wie Kleefisch und Brosig reagierte auch die Gemeinde um Bürgermeister Uwe Gelhardt. Nachdem sich auf den Artikel hin noch zwei weitere Interessenten gemeldet hatten, rief Gelhardt den Gemeinderat und die Vereinsvorstände zusammen: An einem Abend Anfang Oktober durften sich die Interessenten vorstellen. Mittlerweile ist der Pachtvertrag unterschrieben und mit einem kleinen Betriebs­urlaub im November geht der Betrieb nahtlos weiter. Geöffnet werden soll, vorerst, an mindestens fünf Tagen pro Woche, mit einem Mittagstisch am Wochenende und einer abendlichen Öffnung unter der Woche.

Für Erisried wichtig

Seit 1. November ist der Pfarrstadl, den die Vorgängerin fünf Jahre lang betrieben hatte, geschlossen. Ihr seien viele Stammkunden während der vergangenen zwei Jahre weggebrochen, als die Gastronomie auf politischen Druck immer wieder schließen musste, erklärte sie gegenüber dem Wochen KURIER. Wer jetzt nach Gastronomie in Stetten und den Ortsteilen sucht, findet inzwischen nur noch die Bürgerstuben und das „Kleine Keller Café“ im Hauptort. „Für Erisried ist der Pfarrstadl immens wichtig“, weiß Uwe Gelhardt. Im einzigen bewirtschafteten Gebäude im Ortsteil fanden bisher die Faschingsbälle statt. Und auch ein halbes Dutzend Vereine wie beispielsweise die Schützen und die Sänger treffen sich hier laut Gelhardt regelmäßig zu Generalversammlungen, diversen Stammtischen, Proben (die Sänger) oder zum Schießen auf den Bahnen im hinteren Bereich des Pfarrstadls.



Nun ist klar, wie es mit dem Pfarrstadl in Erisried weitergeht. Neueröffnung ist im Dezember. © Sommer

Darüber hinaus bietet der Pfarrstadl mit seinen gut 140 Plätzen ausreichend Raum für Feiern wie Taufen und Hochzeiten. Um dem neuen Pächter die Lokalität schmackhaft zu machen, und um den Treffpunkt für die Bürger und Vereine am Leben zu halten, wurde gemeindeintern beschlossen, keine Pacht zu verlangen. Der Pächter muss laut Bürgermeister Gelhardt nur für die Nebenkosten aufkommen. Und die werden sich, wie berichtet, auch in Grenzen halten. Das Gebäude wird, wie auch der benachbarte Kindergarten, von einer nahegelegenen Firma, die eine Hackschnitzelheizung betreibt, mit beheizt.



All diese Punkte haben Brosig und Kleefisch darin bestärkt, mit dem Pfarrstadl das Richtige zu tun. Man müsse zwar jetzt alles erst einmal unter einen Hut bringen, so Thomas Brosig, aber dadurch würden alle Teile gestärkt und man könne die Küche hier und den Catering-Service parallel laufen lassen. Dazu will Brosig sich vollkommen dem Pfarrstadl widmen, während Dominik Kleefisch vorerst noch als Disponent für einen Linienbusdienst weiterarbeitet – mit der Option, wenn alles gut laufe, auch diesen aufzugeben.



Brosig und Kleefisch kennen sich seit ihrer Zeit im Skyline Park, wo vor allem Brosig bereits im Bereich der Gastronomie unterwegs war. In Erinnerung sind den beiden vor allem der German Weihnachtsmarkt, den der Skyline Park in England in der Vorweihnachtszeit betrieb, bis zum Beginn der Pandemie. Danach stand für Brosig und Kleefisch fest, dass sie gemeinsam einen Cateringdienst aufziehen würden, der, so ihr bisheriges Resümee, durchaus gut ankam.

Der Kunde ist König

Künftig soll es eine gutbürgerliche Küche im Pfarrstadl geben, wobei man auch auf Wünsche eingehen werde, so Brosig. Die gutbürgerliche Küche sei sein Steckenpferd, aber er probiere auch gerne Neues aus. Themen wie Spanferkel oder Braten, das sie vom Catering übernehmen, sollen ihren Platz in der Küche finden. Und einmal im Monat soll es, so die Idee, ein Event geben, Livemusik etwa oder einen Grillabend. Spätestens, wenn im nächsten Frühjahr der Biergarten aufmachen kann, so Kleefisch, wolle man Angebote machen für die Radfahrer und zufällig Vorbeikommende. Dank des Caterings sei auch die Versorgung des Dorfgemeinschaftshauses möglich, das die Gemeinde realisieren möchte. Neben den Familien mit Kindern setzt man auch auf eine gute Partnerschaft mit den Vereinen. Das Thema Dorfgemeinschaft soll groß geschrieben werden, deshalb auch können die Vereine jederzeit den Pfarrstadl nutzen.



„Es wird sich entwickeln“, weiß Brosig, wobei man auch im Gespräch mit den Vereinen bleiben will. Und: „Wir lassen uns nicht beirren, alle wollen wieder raus.“ Damit spielt der künftige Chefkoch auf Corona an und den Nachholbedarf, den die Menschen nach den vergangenen beiden Jahren haben. Keine Pacht zahlen zu müssen, nehme den Druck raus, das wolle man auch weitergeben mit Preisen, die sich die Menschen leisten können.

Was Thomas Brosig und Dominik Kleefisch planen, davon können sich die Menschen in Stetten und Umgebung in den kommenden Monaten überzeugen. Los geht es am 3. Dezember um 15 Uhr.