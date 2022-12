Fischer: „Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt“

Nach Dämpfer in Senden: Türkheimer Celtics richten Fokus aufs Spitzenspiel

Nach dem Ausrutscher gegen Senden dürfen sich Türkheimer Eishockey-Fans am zweiten Weihnachtsfeiertag auf einen echten Leckerbissen freuen – das Unterallgäuer Derby gegen Wörishofen. © Mersberger

Türkheim – Als Spitzenreiter der Bezirksliga und mit einem 11:2 Sieg aus dem Hinspiel im Rücken gastierten die ESV Türkheim Celtics am Samstagabend beim Tabellenvorletzten in Senden. Obwohl Türkheim die Partie dominierte (57:24 Torschüsse), reichte es nicht zum Sieg.

Türkheim reiste mit dezimiertem Kader in die Illerau. Unter anderem fehlten die Stammspieler Andreas Pross, Fabian Guggemos, Felix Ambos, Maximilian Sams, Christoph Vogel, Torhüter Johannes Schöner und die langzeitverletzten Bastian Hitzelberger und Ben Scheitle. Dafür kam Quirin Heinlein zu seinem ersten Punktspiel­einsatz für die Celtics und auch U20-Spieler Hannes Schurr bekam erstmals Eiszeit in der Ersten.



Das Spiel begann zerfahren, jedoch mit mehr Spielanteilen für die Gäste aus Türkheim. Viele gute Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt. In der 15. Minute brachte eine Unachtsamkeit im Spielaufbau der Türkheimer Hintermannschaft zwei Sendener Spieler völlig frei vor Torhüter Michael Bernthaler in Position, der beim Schuss von Lorenz Neuhauser machtlos war. Zu allem Überfluss musste noch vor der Drittelpause Lucas Lerchner nach einem harten Check von hinten verletzt vom Eis.



Nach der Pause kamen die Celtics frischer aus der Kabine und machten Druck. In der 26. Spielminute sollte der verdiente Ausgleich fallen. In Überzahl bediente Markus Kerber den freistehenden Friedrich Keller, der zum 1:1 traf. Den Crocodiles schmeckte dieser Gegentreffer offensichtlich gar nicht und so kamen immer mehr Nickeligkeiten ins Spiel, von denen sich die Türkheimer anstecken ließen. Der Spielfluss verlangsamte sich zunehmend und der Aufwind der ersten Minuten verflog.



Spannend wurde es erst im Schlussdrittel wieder: Türkheim blieb die bessere Mannschaft, leistete sich aber weiterhin zu viele leichtfertige Puckverlusten. Trotzdem sollten die Celtics vorerst in Führung gehen: ­Marco Fichtl vollendete einen Alleingang sehenswert zum 2:1. Türkheim wähnte sich nun wohl auf der Siegerstraße, hatte man doch bisher außer dem Gegentreffer wenig zugelassen. Anstatt die Führung auszubauen, bekam man jedoch prompt den Ausgleich eingeschenkt. Ein Weckruf zur richtigen Zeit? Zumindest waren die Türkheimer in der Folge bemüht, erneut vorzulegen. Kerber hatte in der 49. Minute die Führung auf dem Schläger, als er allein auf Torhüter Niemz zulief, aber nicht zum 2:3 verwerten konnte. Stattdessen machte man es Senden nur zwei Minuten später abermals zu leicht: Neuhauser kam frei vor Bernthaler zum Schuss und markierte mit seinem dritten Treffer an diesem Abend das 3:2 für die Crocodiles. Die Celtics drängten nun, kamen aber trotz Überzahl und sechstem Feldspieler nicht mehr zum Ausgleich.

Fischer: „Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt“

Dennoch gibt sich Celtics-Coach Michi Fischer kämpferisch: „Eigentlich hatten wir Senden über 60 Minuten im Griff. Nur wenn die Mannschaft so fahrlässig mit ihren Torchancen umgeht und dazu die halbherzige Einstellung an den Tag legt, kannst du nicht gewinnen. Wir haben uns selbst geschlagen“, sagte Fischer. „Das war vielleicht mal wieder ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt.“

Dass die Türkheimer es besser können, wollen sie am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigen. Dann kommt es zum Unterallgäuer Derby – ESV Türkheim gegen EV Bad Wörishofen, Erster gegen Zweiter. Spielbeginn ist am Montag, 26. Dezember, um 16.30 Uhr im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion.