Nach drei Jahren Warten: Große Premiere für die Musikschule Unterallgäu Mitte

Teilen

Endlich auch live zu hören: Die Musikschule Unterallgäu Mitte feierte vergangene Woche in Pfaffenhausen ihre große Premiere. © Johanna Schuster

Pfaffenhausen/Sontheim – Musikschulleiter Magnus Blank war nicht der Einzige, dem die Freude sichtlich ins Gesicht geschrieben war. Denn nicht nur er, sondern auch die Schüler, deren Eltern und die Lehrkräfte der Musikschule Unterallgäu Mitte e.V. mussten pandemiebedingt auf diese Premiere drei lange Jahre lang warten. Letzte Woche hatten die Schüler der Musikschule nun erstmals Gelegenheit, sich an zwei Abenden in Pfaffenhausen und Sontheim musikalisch in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Am Dienstagabend begrüßte Musikschulleiter Blank die Gäste in der vollbesetzten Aula der Schule Pfaffenhausen. Zunächst durfte die Bläserklasse ihr Können unter Beweis stellen: Den Kindern war die Aufregung über den ersten Auftritt anzusehen – aber keinesfalls anzuhören: Denn unter der Leitung von Bernhard Kerler spielten sie souverän „Beethoven´s Ninth“ und „We will rock you“. Nach dem begeisterten Applaus des Publikums räumten die Kleinsten dann die Bühne für die älteren Schüler.



Im Duett oder zusammen mit ihrem Lehrer am Klavier spielten verschiedene Gruppen von Schülern „Hurra, hurra, der Pumuckl ist da“ über das „Russische Zigeunerlied“ bis hin zu „Mamma mia“. Marina Beer, die seit Kurzem in der Leitung der Musikschule mitarbeitet, führte charmant durch das Programm und stellte die einzelnen Spieler vor. Den Abschluss des Konzerts bildeten Bläserensembles. Mit dem „Raider´s March“ aus dem allseits bekannten Film „Indiana Jones“ schlossen sie das Konzert ab.



Am Mittwochabend dann der Ortswechsel: In Sontheim eröffneten die Blockflötenkinder das Konzert in der bis zum letzten Platz besetzten Mehrzweckhalle. Es folgten kleinere Ensembles und Solobeiträge – angefangen vom Klavier, über verschiedene Bläsergruppen bis hin zur Musikalischen Früherziehung und mehreren Schlagwerkensembles. Es war offensichtlich, dass dabei nicht nur die Kinder ihren Spaß hatten, sondern vor allem auch das Publikum. Die Zuhörer quittierten alle Beiträge mit begeistertem Applaus. Nach diesem gaben die Lehrer der Musikschule noch eine Zugabe zum Besten und ließen den „Pink Panther“ durch die Mehrzweckhalle streifen.



Wer Interesse hat, ein Instrument zu erlernen, kann sich noch bis zu den Sommerferien für den Musikunterricht anmelden. Die Musikschule Unterallgäu Mitte bietet Musikstunden für alle gängigen Instrumente für Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters in derzeit 36 Orten innerhalb des Landkreises Unterallgäu an. Laut der Musikschule planen derzeit weitere Gemeinden einen Beitritt im Herbst. Mehr Infos zur Schule gibt es unter www.musikschule-uam.de.

wk