Nach fast 50 Jahren KEG: Goldene Ehrennadel für Mindelheimerin Ursula Kiefersauer

Teilen

Ursula Kiefersauer (links) bekam von Bezirksvorsitzender Margit Baufeld (rechts) die Goldene Ehrennadel ausgehändigt. © KEG

Mindelheim – Bei der Jahresversammlung der Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG) Unterallgäu und der Stadt Memmingen ist ein neues Führungsteam gewählt worden. Die bisherige Kreisvorsitzende Ursula Kiefersauer aus Mindelheim stellte sich nach 23 Jahren nicht mehr zur Wahl. Neu gewählt wurden ins Vorstandschaftsteam Claudia Mayer, Tanja Hochdorfer, Andrea Klostermeier, Margaret Sauter und Karl Michl.

Auf schulpolitische Anforderungen habe die KEG immer reagiert, erklärte Kiefersauer in ihrem Rückblick. Der personalen Beziehung zwischen Schüler und Lehrer habe die KEG eine hohe Bedeutung beigemessen. Wie wichtig diese sei, habe sich gerade in der Corona­zeit gezeigt, als viele Schüler ins Homeschooling geschickt wurden und vielfach nicht mehr die Förderung erhielten, die sie gebraucht hätten. Ohne Lehrer funktioniere Schule nicht, deshalb sei eine ausreichende Versorgung der Schulen mit Lehrerstunden unabdingbar, so Kiefersauer weiter. Auch die Digitalisierung der Schule und die digitale Bildung werde die KEG als Zukunftsaufgabe weiter unterstützen. Aber Bildung sei mehr, so Kiefersauer – Kinder bräuchten Vorbilder und Orientierung in einer von Krisen geschüttelten Zeit.



Die KEG-Bezirksvorsitzende Margit Baufeld würdigte Kiefersauers fast 50-jährige Arbeit auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene und zeichnete sie mit der Ehrennadel in Gold aus. Die Arbeit für die KEG sei für Kiefersauer eine Berufung gewesen, die sie mit Herzblut geleistet habe, sagten auch die stellvertretenden Kreisvorsitzenden Margaret Sauter und Karl Michl. Als KEG-Vorsitzende und langjährige Personalrätin sei Kiefersauer das Wohlbefinden der Kollegen im Beruf ein großes Anliegen gewesen, Sorgen und Nöte habe sie stets ernst genommen. Wichtig sei es der Mindelheimerin auch gewesen, den Mitgliedern ein ausgewogenes und interessantes KEG-Jahresprogramm anzubieten, hieß es in der Laudatio.

Der Versammlung schloss sich eine Adventsfeier mit Jubilarehrung an, die Andreas Gsöllpointner und seine Töchtern Lydia und Damaris gestalteten.