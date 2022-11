Nach Forderung des Mindelheimer Stadtrats: Deutsche Post macht „Zusicherung“

Von: Marco Tobisch

Die Postbank schließt, die Post-Filiale soll nach einem Umzug aber erhalten bleiben. Für die Post wird deshalb ein neuer Partner gesucht, zwei Mindelheimer Geschäfte sind in der engeren Auswahl. © Wißmiller

Mindelheim – Das Dringen des Stadtrats, im Zuge des Partnerwechsels der Deutschen Post in Mindelheim keine Qualitätsverluste hinnehmen zu wollen, hat ein Stück weit Wirkung gezeigt. Auf das Schreiben des Stadtrats an die Post folgte nun eine Antwort aus Bonn.

Wie bereits bekannt ist, wird die Postbank ihre Filiale in der Landsberger Straße im Lauf des nächsten Jahres schließen und mit ihr auch die Post – die Postbank, die zur Deutschen Bank gehört, fungiert als Partner für die Deutsche Post und wickelt als solcher den Paket- und Briefservice der Post ab. Nun ist dringend ein neuer Partner gesucht, der diesen Service übernimmt.

Dass der Qualitätsanspruch in Bezug auf diesen Service in der Mindelheimer Bevölkerung groß ist, hat auch die Politik vernommen. In einer Stadtratssitzung Ende Oktober hatte Michael Helfert (SPD) gefordert, Bürgermeister Dr. Stephan Winter solle mit einem offiziellen Schreiben des Stadtrates an die Post herantreten. „Uns als Stadträten sollte es darum gehen, dass wir nicht eine ‚Post Light‘-Lösung bekommen, bei der wir nur noch in der Ecke eines Geschäftes Pakete abgeben können“, hatte Helfert erklärt. Wichtig sei auch möglichst qualifiziertes Personal.



Dieses Schreiben hat die Stadt versandt und am 17. November nun auch eine Antwort erhalten – und das „von prominenter Stelle“, wie Bürgermeister Winter am gestrigen Montag im Stadtrat sagte.

In diesem Schreiben betont Volker Ratzmann, Executive Vice President Corporate Public Affairs bei der Deutschen Post AG, die großen Bemühungen, die man bisher in Mindelheim in Sachen Partnersuche unternommen habe. Konkret erklärt Ratzmann: Vorrangig suche man einen Partner im Einzelhandel, der dann auch Finanzdienstleistungen der Postbank integrieren solle. Stadtrat Michael Helfert sieht vor allem in letzterer „Zusicherung“ einen Erfolg, den man mit dem Schreiben erreicht habe.

Ansonsten verweist die Deutsche Post in ihrem Schreiben lediglich auf bisher vorhandene Angebot in Mindelheim, bedankt sich für die Unterstützung der Stadt in Sachen Partnersuche und wirbt für ihre Google-Bewertungen - nichts mit Neuigkeitswert für die Stadträte also.

Die Stadt Mindelheim ist in die Partnersuche eng involviert, Bürgermeister Winter hatte im Oktober bereits von zwei aussichtsreichen Einzelhändlern berichtet, die als Partner fungieren könnten. Vollzug gibt es offenbar noch keinen. „Andernfalls hätte sich die Post mit Sicherheit gemeldet, da wir in engem Austausch stehen“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Julia Beck.