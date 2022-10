Die Bürger sind gefragt

Nach kurzer Pause: Loppenhausen hat wieder einen Dorfladen

Von: Marco Tobisch

Bürgermeister Jürgen Tempel überreichte Dorfladen-Betreiberin Claudia Polonyi zur Neueröffnung einen Blumenstrauß. © Gemeinde Breitenbrunn

Loppenhausen – Nachdem der Dorfladen in Loppenhausen kurzfristig ohne Betreiber dastand, hat sich schnell eine Regelung für die Nachfolge gefunden. Claudia ­Polonyi und ihre Tochter Lisa führen den Dorfladen seit Mitte September – ein „Gemeinschaftsprojekt“, wie Polonyi betont. Auch die Gemeinde Breitenbrunn freut sich.

„Mit der Wiedereröffnung bleibt nicht nur ein Stück Nahversorgung in Loppenhausen bestehen, auch ein etablierter Treffpunkt der Bürger bei ihren Einkäufen bleibt erhalten. Das ist ein wichtiges Stück Nahversorgung, das unseren ländlichen Raum stärkt “, erklärt Bürgermeister Jürgen Tempel. Vor allem nach Corona sei der soziale Kontakt für die Bürger wichtig, so Tempel. Er überreichte Claudia Polonyi zur Eröffnung am 15. September einen Blumenstrauß und wünschte einen guten Start. Und auch, wenn der Startschuss in der Hauptstraße 77 an jenem Tag ohne große Feierlichkeiten und damit eher still erfolgte, wie Polonyi sagt, so brummte die Nachfrage schon vom ersten Tag weg: „Der Laden war gleich gut besucht, das hat mich sehr gefreut“, so Bürgermeister Tempel.

Für Mama Polonyi (46) und Tochter Lisa (26) ging alles recht schnell. „In der letzten Schulwoche vor den Ferien hätte ich noch nicht daran gedacht, dass ich bald einen eigenen Laden haben werde“, sagt Claudia Polonyi im Gespräch mit dem Wochen KURIER. Es ist noch gar nicht lange her, dass der vorherige Ladenbetreiber das Handtuch geworfen hatte – Ende Juli erfuhr die Gemeinde Breitenbrunn davon, sagt Bürgermeister Tempel auf Nachfrage. „Wenn´s nicht weitergegangen wäre, dann wäre das sehr schmerzhaft gewesen. Ich freue mich unheimlich, dass es weitergeht“, sagt Tempel.



Auch im Ort ist die Freude groß, dass die Arbeit im Dorfladen fortgesetzt wird: „Die Leute sagen, dass es gut ist“, bestätigt Polonyi. „Für mich ist das wie ein kleines Pflänzchen, das gewachsen ist.“



Der Laden besteht aus einem Verkaufsraum mit Theke, einem Kühl- und einem Abstellraum. Angeboten werden Lebensmittel aber auch Dinge wie Grablichter oder Katzenfutter – also im Grunde „querbeet alles, was man für den täglichen Bedarf braucht“, erklärt die 46-jährige Betreiberin. Geöffnet ist an fünf Tagen in der Woche jeweils von 6 bis 12.30 Uhr bzw. samstags bis 12 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag.

Die Bürger sind gefragt

Um dem Dorfladen weiteren Schwung zu geben, hat Bürgermeister Jürgen Tempel bereits einen Appell an die Loppenhausener Bürger gerichtet. „Nur, wenn unsere Bürger zu ihrem Dorfladen stehen, wird dieses Stück Nahversorgung auch in Zukunft erhalten bleiben können. Ich bitte alle Loppenhausener, das Einkaufsangebot rege zu nutzen“, so der Rathauschef, der im Dorfladen auch einen großen Gewinn fürs lokale Gewerbe sieht.