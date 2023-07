Nach nur zehn Monaten Bauzeit: Neuer Raiffeisenmarkt in Ettringen offiziell eröffnet

Von: Klaus D. Treude

Die Freude ist groß: Christian Gerstle (v. li.), Bernd Hofmann und Johann Schmid bei der offiziellen Schlüsselübergabe. © Treude

Ettringen – Am vergangenen Donnerstag wurde der neue Raiffeisenmarkt in Ettringen eröffnet. Bereits zwei Tage zuvor fand die feierliche Einweihung statt, bei der Pater Michael dem gesamten Komplex, allen am Bau beteiligten Arbeitern, den Markt-Mitarbeitern und den künftigen Kunden den kirchlichen Segen spendete.

Er freue sich sehr darüber, dass man ihn um diese feierliche Handlung gebeten habe: „Das ist nicht selbstverständlich in unserer Zeit!“ Im Anschluss durfte Christian Gerstle, Geschäftsführer der Raiffeisen-Ware Schwaben Allgäu GmbH, den symbolischen Schlüssel für den neuen Markt in Empfang nehmen.



Vor dem Segen hatten die Verantwortlichen der von der Blaskapelle Ettringen musikalisch umrahmten Einweihungsfeier mit Ehrengästen, Helfern und Handwerkern ein deftiges Abendessen und die obligatorischen Grußworte eingeplant.



Die außergewöhnlich kurze – und unfallfreie – Bauzeit für ein Projekt dieser Größenordnung und das starke Engagement von Johann Schmid, Verwalter des Guts Ost-Ettringen als Vertreter des Bauherrn und Investors Bernd Hofmann, sowie die beispielgebende Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten standen dabei im Mittelpunkt der Reden. Nur zehn Monate habe man vom Spatenstich am 1. September 2022 bis zur Eröffnung gebraucht.



Eine logistische Meisterleistung, stellte Ettringens Erster Bürgermeister Robert Sturm fest. „Dafür können Sie sich gegenseitig einen großen Applaus spenden“, empfahl er den an der Entstehung des Marktes Beteiligten. Die Eröffnung des Raiffeisenmarktes sei eine neue Wegmarke in der Gemeindeentwicklung und ein positives Signal für die Landwirtschaft in einer bisweilen depressiv angehauchten Zeit. Das Gut habe sich erneut als feste Größe in Ettringen erwiesen. Die Gemeinde werde das Projekt auch weiterhin tatkräftig unterstützen, so Sturm.



Die Einbindung regionaler Baufirmen habe sich bewährt, konstatierte Architekt Christian Anders aus Kellmünz. Der vernünftige Umgang miteinander habe vertrauensbildend gewirkt. Die Investitionskosten werden bei rund 4 Million Euro liegen. Pro Monat – so Anders – habe man im Schnitt „eine halbe Million verbaut“.



Das gemeinsame Ringen um eine wirtschaftlich starke Region lag Vorstand Christian E. Mayer von der Genossenschaftsbank Unterallgäu am Herzen. Sein Institut stehe an der Seite der Landwirtschaft und des Handwerks. Mayer: „Wir helfen dabei, Träume wahr werden zu lassen.“



Wesentlichen Anteil am reibungslosen Verlauf der Bauarbeiten hatte der von seiner Ehefrau Claudia kräftig unterstützte Johann Schmid gehabt. Schmid habe eine Schlüsselstellung innegehabt, so der Bürgermeister. Von Anfang an habe er seine Vorstellungen, Ideen und Ansprüche in das Projekt eingebracht, sagte Gerstle. Im Namen seiner beiden Geschäftsführerkollegen dankte er Schmid für die „riesengroße Erleichterung“ bei der Arbeit. Er habe nicht nur die Bauherrenaufgaben wahrgenommen, sondern sei auch stets kompetenter Ansprechpartner vor Ort für die Baufirmen gewesen und habe zudem – zusammen mit Ehefrau und Mitarbeitern – Hausmeisteraufgaben und den Schließdienst übernommen.

Gerstle ging außerdem auf die Schließung des Lagerhauses Lamerdingen wenige Tage zuvor ein. Bei einer Abschieds-Brotzeit habe er von den Kunden viel Verständnis für die Schließung erfahren dürfen. Dank schulde er den Lamerdinger Mitarbeitern, die im Vorfeld viele kontroverse Diskussionen mit den Kunden geführt und dabei immer das Vorhaben unterstützt hätten. Sie würden, so Gerstle zuversichtlich, mit ihren neuen, tollen Kollegen in Ettringen zum Team zusammenwachsen und viele glückliche Kunden haben.



Bereits die zahlreichen Besucher am Eröffnungstag deuteten darauf hin, dass der neue Markt im wahrsten Sinne des Wortes eine Marktlücke füllt. Das Sortiment, so die Einzelhandelsbeauftragte Henricke Bühnemann-Marr, reicht von Lebensmitteln und Getränken über Gartenbedarf, Tiernahrung, Haushaltswaren, Stallbedarf, Futtermittel, Saatgut und Dünger bis hin zur Annahme von Getreide.