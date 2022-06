Nach „Parkplatz-Aktion“ im Unterallgäu: BUND Naturschutz zieht Bilanz

Positive Anreize wollte auch die BN-Ortsgruppe Sontheim setzten: Für „‘n Appel und ´n Ei“ kamen die Erwachsenen mit dem Rad zum Einkaufen, die Kinder wurden mit Zuckerwatte gelockt. © Hörberg

Mindelheim/Sontheim – Robert Habeck sprach in seiner jüngst ausgelobten Kampagne „80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel“ von einer „großen gemeinsamen Kraftanstrengung“. Was die Fortbewegung angeht, bevorzugen dennoch selbst auf der Kurzstrecke die meisten das Auto. Und das, obwohl der Liter Diesel – trotz des Tankrabatts – bei etwa zwei Euro liegt. Im Rahmen einer „Parkplatz-Aktion“ wollte die Kreisgruppe des BUND Naturschutz Memmingen-Unterallgäu dem auf den Grund gehen und für ein Umdenken werben. Die Ortsgruppen in Mindelheim, Erkheim Ottobeuren und Sontheim haben sich beteiligt – mit teils recht unterschiedlichen Ergebnissen, wie sie nun bekanntgaben.

Dem Ziel, mehr Fahrräder als Autos auf die Parkplätze von Verbrauchermärkten zu bekommen, war man in Sontheim am nächsten gekommen: 65 Räder hielten sich innerhalb der zwei Stunden mit 65 Autos die Waage. Mit frisch hergestellter Zuckerwatte, Äpfeln und Eiern wartete der BN vor Ort mit kleinen Aufmerksamkeiten auf. Die Ankündigung war in Gedichtform erfolgt: „Ja, wer kommt schon für‘n Apfel und ´n Ei mit dem Fahrrad im Laden vorbei? – Oder vielleicht doch? Fahr nicht mit dem Auto fort – kauf’ am besten hier am Ort. Kommst Du zu Fuß oder mit dem Rad, ist’s auch für die Umwelt eine gute Tat.“



Je zentraler, desto weniger Autofahrer

„An allen vier Standorten haben sich Radfahrer und Fußgänger über die entgegengebrachte Wertschätzung gefreut, die im Alltag ansonsten fehlt“, resümiert BN-Kreisgruppen-Vorsitzender Helmut Scharpf. Er kritisiert insbesondere die Kommunen: Die Verkehrs- und Städteplanung vor Ort fördere in vielen Fällen nach wie vor den motorisierten Verkehr, etwa beim innerörtlichen Kreisstraßenausbau. Werden Märkte – wie üblich – in Gewerbegebiete an den Ortsrändern gelegt, führe dies unausweichlich zu einer Zunahme von Autofahrten, so Scharpf. So schnitt der im Ottobeurer Zentrum gelegene „Feneberg“ im Verkehrsmix deshalb deutlich besser ab als der REWE am Ortsrand.



Silke Lotterbach von der Ortsgruppe Mindelheim, die mit kleinen Kindern zum „Kaufmarkt“ ins Gewerbegebiet radelte, wurde durch die mangelnde Sicherheit auf dem Weg dorthin abgeschreckt – die vielen Einfahrten seien „trotz Radspuren viel zu gefährlich“, meint Lotterbach – sie werde deshalb weiterhin in der Innenstadt bleiben, wo es über verkehrsarme Gassen zu den Geschäften geht.



Die anlässlich des Weltfahrradtages (3. Juni) veröffentlichte Ipsos-Studie, die in 28 Ländern durchgeführt wurde, ergab, dass weltweit lediglich 14 Prozent der Befragten am häufigsten das Fahrrad benutzen, um in ihrer Wohngegend kurze Strecken von bis zu zwei Kilometern zurückzulegen. Viele Menschen erachten das Radfahren schlichtweg für zu gefährlich und verschärfen die Lage gleichzeitig. Helmut Scharpf erklärt: „Die kommunale Verkehrs­politik kann das steuern, den Erfolg sieht man zum Beispiel in den Niederlanden.“ Während auf kurzen Strecken laut ­Scharpf fast jeder zweite Niederländer das Rad benutze, greife in Deutschland nur jeder Fünfte bevorzugt zum Fahrrad. In Bayern sind es aktuell sogar erst elf Prozent.

Daumen hoch fürs Lastenrad

Die Probefahrten mit einem Lastenrad in Mindelheim oder die kommunalen Zuschussanträge für Fahrradanhänger und Lastenräder fanden laut BN großen Anklang. Pünktlich zum Ende der Aktion um 12 Uhr waren in Ottobeuren 120 Brezenhälften an Radfahrer verteilt. Die dem Eingang am nächsten gelegenen Parkplätze waren – mit Ausnahme der Behindertenparkplätze – am Aktionstag mit Rädern voll gestellt. „Ein paar unwirsche Blicke gab es deshalb zwar, nachdem der Sinn schnell erklärt war, zeigten die meisten jedoch Verständnis“, berichtet Scharpf.



Sein Stellvertreter Martin Muth erkannte vor dem REWE-Markt einen Trend: Mit dem Rad kamen oft ältere Damen, die das immer schon so gewohnt waren. In Erkheim, wo sich vier Einzelhandelsgeschäfte beteiligten, überwog die Zahl der Radler anfangs, ab 9 Uhr kamen die Kunden auch dort überwiegend mit dem Auto. Der Anfang der Pfingstferien sowie das verlängerte Wochenende führte überall zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen, ein Unterschied im Verhältnis der Verkehrsträger war dennoch erkennbar. Damit dieser zukünftig noch deutlicher ausfällt, will der BN die Aktion wiederholen und ausweiten.

