Nach Umzug von XXXLutz nach Stetten: Durachs Bürgermeister Hock froh

Von: Susanne Lüderitz, Marco Tobisch, Oliver Sommer

Das neue Servicecenter von XXXLutz in Stetten hat im September den Betrieb aufgenommen. © Sommer

Stetten – Seit September ist XXXLutz endgültig in Stetten angekommen. Bereits zur Mitte des Monats war der Großteil aller Produkte und des Lagers von Durach ins neue Servicecenter nach Stetten umgezogen. Während XXXLutz von einem bislang guten Nachbarschaftsverhältnis spricht, machen sich Nachbarn wie ­Jürgen Lutz (Elektro Lutz) und Alex Obert („alex kranservice“) Sorgen über die Auswirkungen des Neubaus. Große Freude derweil am Ex-Standort des Möbelgiganten: Der Duracher Bürgermeister betonte zuletzt, er sei froh, nach dem Wegzug von XXXLutz nach Stetten diverse „Probleme“ vorerst von der Backe zu haben.

In gut einem Jahr Bauzeit war in Stetten auf einer Fläche von 6.500 Quadratmetern das Zwischenlager für Wohn- und Kücheneinrichtungen entstanden, von wo aus Serviceteams bestellte Ware ausliefern und beim Kunden aufbauen. Das bedeutet auch: reger Lkw-Verkehr vor dem Servicecenter. Im jüngsten Pressegespräch erklärte XXXLutz, man rechne mit 20 Touren pro Woche, die das Gelände in Richtung Kunde verlassen.

Die Nachbarn des Möbelgiganten in Stetten befürchten nun zahlreiche Probleme auf sich zukommen. Eines davon ist die Anlieferung, wie der Stettener Elektromeister Jürgen Lutz zuletzt im Gespräch mit dem Wochen KURIER erklärte: Denn es gibt nur eine Zufahrt zum nördlichen Gewerbegebiet in Stetten, von der Autobahn kommend, die Bahnhofsstraße „hoch“ zum Schleifwegacker. Und aus seiner Erfahrung heraus prognostiziert Lutz, dass LKW an der Steigung hängenbleiben werden. Dann sei das gesamte Gewerbegebiet blockiert, für die Pendler, die zum Zug müssen oder nach Hause wollen ebenso wie für Schüler oder schlimmsten Fall von Rettungsdiensten, die dann bei einem Notfall nicht mehr eingreifen könnten.

So ganz aus der Luft gegriffen scheinen die Sorgen der Nachbarn rund um den Lkw-Verkehr nicht, denn auch in Durach gab es häufig Probleme mit XXXLutz, wie nicht nur zahlreiche Medienberichte, sondern auch Aussagen des Duracher Bürgermeisters zeigen. Auf Nachfrage unserer Zeitung vergangene Woche sagte Gerhard Hock, die Gemeinde begrüße den Umzug des Servicecenters nach Stetten sehr. „Wir hatten in den letzten sieben Jahren eine Vielzahl von Problemen mit dem Weidacher XXXLutz-Standort. Jeden Wochentag lieferten riesige osteuropäische LKWs Möbel an. Es gab Probleme mit Lärm, Verschmutzung, Schäden durch Rangierfahrten, Behinderungen für den Busverkehr und vieles mehr“, so Hock.



Der Abschied verlaufe nun einigermaßen versöhnlich, was aus Sicht des Duracher Bürgermeisters vor allem an einem neuen Verantwortlichen für den Standort liege. „Während wir uns in der Vergangenheit vielfach durch falsche oder geschönte Aussagen und Ankündigungen getäuscht fühlten, brachte der neue Leiter nun mit glaubwürdigen und verlässlichen Aussagen ‚frischen Wind‘”, sagt Hock. Er hofft, dass der nächste Pächter ein „besseres Gespür“ für die Nachbarschaft in Durach mitbringt.



Auf eine gute Nachbarschaft hofft man auch in Stetten. Von XXXLutz hieß es zuletzt jedenfalls, man habe stets ein offenes Ohr bei Problemen. Das eine oder andere Problem habe er mit seinen Mitarbeitern bereits versucht, so schnell wie möglich zu lösen, betonte Servicecenter-Leiter Bernd Hofmann. Und so pflege man bislang ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn, so Hofmann. Hoffentlich bleibt das auch so.