Klimaneutral

Warum eine Mindelheimer Firma vergleichsweise gelassen durch die Energiekrise geht

Von: Klaus D. Treude

Ein Beispiel fürs Energiesparen bei RATHGEBER: Energieintensive Wärmeöfen für die Produktion von Royalplast-Produktkennzeichnungen hat das Unternehmen durch ein einziges hocheffizientes System ersetzt. Die Energieersparnis, so Betriebsleiter Dr. Alexander Darga, beträgt 90 Prozent. © Treude

Mindelheim – Viele Unternehmen in der Region hat die Energiekrise hart getroffen. Bei der Firma RATHGEBER in Mindelheim setzt man sich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Die Maßnahmen der letzten Jahrzehnte zeigen bereits große Wirkung.

Vor fast einem Dreivierteljahrhundert wurde die Firma RATHGEBER in München gegründet, heute ist sie an vier Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen präsent. Seit 1968 produziert das mittelständische Familienunternehmen auch am Haupt-Produktionsstandort Mindelheim. In seinen Werken in Deutschland und Tschechien entwickelt und produziert RATHGEBER 3D-Markenlogos und Embleme, Schriftzüge, Metallschilder, Blenden, Tastaturfolien sowie Etiketten und bietet digitale Lösungen an. Über 10.000 Kunden in Deutschland und Europa von adidas bis Völkl und von Audi bis Volvo kennzeichneten allein in den vergangenen fünf Jahren ihre Artikel mit hochwertigen RATHGEBER-Produkten.



Der Firma geht es gut, so Andrea und Andreas Schrägle, die das Unternehmen in dritter Generation gemeinsam leiten, im Gespräch mit dem Wochen KURIER. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 habe man 31,8 Millionen bzw. 37,7 Millionen Euro umgesetzt, 2019 waren es 34,7 Millionen Euro. Auch für das laufende Jahr erwarten die Schrägles – Corona mit Lieferengpässen und Preissteigerungen bei Ausgangsmaterial sowie Energiekrise zum Trotz – ein gutes Geschäftsergebnis. Man wisse zwar auch nicht, was noch alles kommt, „aber“, so Andreas Schrägle, „im Moment sind wir gut lieferfähig“.



CSR-Manager Theresa Landwehr mit der Geschäftsführung, Andrea und Andreas Schrägle (v. links). © Treude

Dass die Firma sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken kann, hat eine Menge mit ihrem beispielhaften Engagement in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales zu tun. „Unser Bestreben ist, die Welt, in der wir alle leben und arbeiten, positiv mitzugestalten und andere zu einem bewussteren, zukunftsfähigen Handeln zu inspirieren“, erklären die Schrägles. Ein dreiköpfiges Mitarbeiterteam in der Unternehmenszentrale widmet sich seit zwei Jahren unternehmensweit allen Vorgängen, die mit CSR (Corporate Social Responsibility), also der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens zu tun haben.

Klimaneutral

Bereits vor 25 Jahren hat sich die Unternehmensgruppe nachhaltiges Handeln auf die Fahnen geschrieben. Der CO 2 -Ausstoß des Unternehmens konnte in den letzten Jahren stetig reduziert werden und lag im wirtschaftlichen Rekordjahr 2021 bei 3.000 Tonnen CO 2 -Äquivalenten. Seit 2010 bietet RATHGEBER seinen Kunden ausschließlich klimaneutrale Produkte an, im gleichen Jahr wurde das Unternehmen als erstes der Branche über den freiwilligen Ankauf offizieller CO2-Zertifikate (z.Zt. 13 Euro pro Tonne CO2e) zur Kompensation nicht vermeidbarer Emissionen bei der Produktion, im Vertrieb und in der Verwaltung klimaneutral gestellt. Hierzu arbeitet man erfolgreich mit dem renommierten Münchner Unternehmen ClimatePartner zusammen. Es geht darum, Emissionen nach internationalen Standards zu identifizieren, zu berechnen, zu reduzieren, wenn nicht gar zu vermeiden und ggf. zu kompensieren.

Schließlich gilt es, auch die Wiederverwertbarkeit eines Artikels am Ende seines Lebens im Blick zu haben. Gleich ob bei den Ausgangsmaterialien (z.B. Aluminium), in der Fertigung (z.B. Energie) oder im Vertrieb (z.B. Verpackungsmaterial, Versand) achtet man streng darauf, dass der CO 2 -Fußabdruck möglichst klein ausfällt, die Umwelt möglichst wenig Schaden nimmt. Ständig ist man auf der Suche nach Einsparpotenzialen. Für die Investitionen zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Emissionen kommen bei RATHGEBER jährlich „schnell einige hunderttausend Euro zusammen“, so Geschäftsführer Schrägle, „zusätzlich zum Ankauf von CO 2 -Zertifikaten.“

Bereits seit Jahren arbeitet man mit sehr gutem Erfolg daran, möglichst komplett unabhängig von fossiler Energie zu werden. Schon im kommenden Winter könnte das der Fall sein. Das geschieht durch Energiegewinnung aus der hauseigenen Photovoltaikanlage und Wärmepumpen – und der kompromisslosen Reduzierung der Energiezufuhr in der Fertigung. Äußerst geschickt nutzt man den eigenen Brunnen im Mindelheimer Werk, um mittels Wärmepumpe die Räume im Sommer zu kühlen und – die Investition in Wärmepumpen ist freigegeben – im Winter zu erwärmen.



Bei RATHGEBER weiß man, dass es nicht genügt, wenn die Chefs von ihrem Wertegerüst überzeugt sind. Vielmehr muss die Belegschaft voll mitziehen. Jeder muss selbständig im Sinne des Ganzen mitarbeiten. „Unsere Mitarbeiter stehen loyal hinter den Zielen“, betont RATHGEBER. In Mindelheim sind 125 der insgesamt 330 Mitarbeiter beschäftigt, die Fluktuation ist bei einem gewachsenen, erfahrenen und frauenlastigen Personalstamm erfreulich gering. „Respekt, Aufrichtigkeit und gegenseitige Wertschätzung sind uns im gegenseitigen Umgang sehr wichtig“, bekennt sich die Unternehmensleitung zu ihrer sozialen Verantwortung. Für die eigenen Mitarbeiter, aber auch für die Menschen weltweit. Über ClimatePartner fördern sie Klimaschutz-Projekte in aller Welt und tun gleichzeitig etwas für Lebens- und Arbeitssituation der dort lebenden Menschen.

Erfolgreicher Spagat

Ein derart umfassendes Engagement kostet Geld. Viel Geld. Natürlich würde man ohne diesen Einsatz mit seinen Produkten mehr verdienen, ist sich Andreas Schrägle sicher. Aber das entspräche nicht seinem Verständnis von unternehmerischem Handeln. Für ihn stellt sich nicht wirklich die Frage, ob sich der Aufwand lohnt „und es muss ja jemand anfangen.“ Mit den Worten „Das Maximale tun, was wir tun können, ohne wirtschaftlich in Schräglage zu kommen“, beschreibt er den Spagat zwischen wirtschaftlichem, zugleich aber sozialem und nachhaltigem Handeln. Dass das funktioniert, das beweisen die erwähnten Umsatzzahlen. Die schon vor einem Vierteljahrhundert getroffene Entscheidung für verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber Umwelt und Klima zahlt sich von Jahr zu Jahr mehr aus. Das Unternehmen kann auch in schwierigen Zeiten wie in der aktuellen Energiekrise recht gelassen in die Zukunft blicken. RATHGEBER ist in Sachen Energie bereits jetzt weitgehend autark aufgestellt und wird in einigen Jahren komplett unabhängig sein.