Nächste Auszeichnung! „Die Raute“ für Mindelheimer Schülerzeitung „die idee“

Von: Marco Tobisch

Bei der Verleihung der „Raute“ in München: Annika Sirch, Roman Titz, Julie Eggert, Sara Ruf und Amelia Meuer, alle Teil der preisgekrönten Schülerzeitung „die idee“ aus Mindelheim. © Schomanek

Mindelheim – Sie hat schon wieder abgesahnt: Bei der Verleihung der „Raute“ der Hanns-Seidel-Stiftung wurde auch die bereits vielfach preisgekrönte Schülerzeitung „die idee“ der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule auf die Bühne in München gerufen. Diesmal wurden Mindelheims junge Blattmacher in der Kategorie „Kreativität und Gestaltung“ ausgezeichnet.

Eine Fachjury hatte aus fast 60 Einsendungen die besten Schülerzeitungen ausgewählt, die insgesamt ein Preisgeld von 4.800 Euro erhalten. Für die Hanns-Seidel-Stiftung, die den Preis jedes Schuljahr ausschreibt, überreichte Stiftungsvorsitzender Markus Ferber zusammen mit Staatsministerin Judith Gerlach die begehrte „Raute“ mitsamt Urkunden und je 300 Euro Preisgeld.



Womit die Mindelheimer Schülerzeitung sich aus Sicht der Jury den Preis verdiente? Das Titelbild sei ansprechend, individuell gestaltet im Collage-Stil und habe Lokalbezug. In der Zeitung finden sich „schöne, großformatige Fotos und Illustrationen, zum Teil wurden sie von der Redaktion selbst erstellt“, hieß es in München. Die Gestaltung wurde als leserfreundlich und die Druckqualität als sehr hoch bewertet. Ferner betonte die Jury auch die gute grafische Aufbereitung der Umfrage zum Thema Umweltschutz.



Florian Schomanek, der verantwortliche Wahlkursleiter an der Maria-Ward-Realschule, erklärte auf Nachfrage des Wochen KURIER: „Es freut uns natürlich besonders, dass die grafische Gestaltung unserer Schülerzeitung immer wieder so großen Anklang findet. Das Layoutteam steckt sehr viel Zeit in das gemeinsame Projekt und leistet wirklich ganze Arbeit“, lobt Schomanek. Der Preis sei eine tolle Motivation, um auch in Zukunft nicht nachzulassen.



Markus Ferber, Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung sagte anlässlich der Preisverleihung: „Die Schülerpresse ist wichtig für den Journalismus von morgen. Wir brauchen Journalisten, die nicht nur mutig Themen ansprechen, sondern auch die Werte des Journalismus leben: Wahrhaftigkeit, Objektivität und Neutralität.“ Und Bayern Digitalministerin Gerlach, die die Festrede im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung hielt, erklärte: „Kritische Nachwuchsjournalisten sind für eine lebendige Demokratie unverzichtbar. Insbesondere gilt dies angesichts von Fake-News, manipulierten Fotos und Videos und staatlicher Propaganda und Zensur im Netz“, so Gerlach.



Der renommierte Preis „Die Raute“ wird seit 2010 an Schülerzeitungsredaktionen der Schularten Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Förderschule und Berufliche Schulen sowie als Sonderpreise verliehen und dient der Förderung des journalistischen Nachwuchses. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Schülerzeitungen, die im aktuellen Schuljahr erschienen sind.