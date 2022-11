Vom Eisregen bis zur Sabotage

Nassenbeuren: Brandschutzmeister zeigt mögliche Konsequenzen eines Blackouts auf

Von: Oliver Sommer

Brandschutzmeister Armin Ostermeier spielte das Szenario eines Blackouts für Nassenbeuren durch und sprach sich für eine schrittweise, durchdachte Vorbereitung für den Ernstfall aus. © Sommer

Nassenbeuren/Unterallgäu – Das Thema „Blackout“ ist aktuell in aller Munde. Die Gefahr, dass der Strom nicht nur für ein paar Minuten oder Stunden, sondern tageweise wegbleiben und die gesamte Infrastruktur innerhalb Bayerns, in Deutschland oder sogar europaweit zusammenbrechen könnte, ist laut vieler Experten groß. Auch bei der jüngsten Herbstdienstversammlung der Feuerwehrkommandandanten ging es um einen möglichen Blackout.

Armin Ostermeier ist Brandmeister im Unterallgäu und Leiter des neuen Fachbereichs fünf für Einsatz, Zivil- und Katastrophenschutz beim Kreis Feuerwehrverband Unterallgäu. Anlässlich der Herbstdienstversammlung der Feuerwehrkommandanten des Inspektionsbereichs Ost referierte Ostermeier darüber, wie gut wir auf einen Black-out vorbereitet sind.



Um es kurz zu machen, und um das Resümee Ostermeiers auf die Frage, ob wir auf einen Black-out vorbereitet sind, vorwegzunehmen: „Der Katastrophenschutz liegt bei uns derzeit ziemlich am Boden!“ Bis zur deutschen Wiedervereinigung verfügte die Bundesrepublik Deutschland über einen gut ausgebauten Katastrophen- und Zivilschutz, den man beinahe vorbildhaft nennen konnte. Die ersten Rettungshubschrauber, die in ihrem dunkelorangen Farbton Anfang der 1970er Jahre ihre Arbeit aufnahmen, gehörten ebenso dem Zivilschutz an wie zahlreiche Fahrzeuge, die der Feuerwehr und dem Rettungsdienst zugeordnet wurden, um im Falle eines Katastropheneinsatzes genutzt zu werden.



Und auch die Alarmierung der Feuerwehrkräfte beziehungsweise die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall mithilfe der Luftschutzsirenen war Teil dieses Zivilschutzprogramms. Doch mit dem Ende des Kalten Krieges kamen diese Anstrengungen zum Erliegen, spielte der Zivilschutz nur mehr eine untergeordnete Rolle in der Bundesrepublik. Erst jetzt, so Ostermeier, mit den jüngsten Ereignissen wie der Pandemie, habe sich die Auffassung durchgesetzt, „Vielleicht sollte man da wieder etwas machen“. Im Folgenden zeigte Ostermeier, welche Aufgaben im neuen Fachbereich fünf zufallen. Und ging auf den Stromausfall an sich ein.



Vom Eisregen bis zur Sabotage

Sieht man einmal von kurzzeitigen Stromausfällen ab, so gibt es für größere Schwarzfälle, wie der Blackout auch genannt wird, zahlreiche Erklärungen, vom Eisregen bis zur Sabotage. Schaut man bis zur Mitte der siebziger Jahre zurück, gibt es zahlreiche größere Stromausfälle, wo zumindest regional der Strom mehrere Stunden oder sogar einige Tage wegblieb. Erinnert sei nur an das Einknicken von Strommasten nach einem Eisregen im Münsterland 2005. Wobei Ostermeier feststellte, dass ab etwa sechs Stunden ohne Strom katastrophenähnliche Zustände eintreten können. „Das gab es alles schon“, so der Fachmann. Ganz knapp an einer richtigen Katastrophe vorbei geschrammt sei man Anfang Januar 2021, als in Kroatien ein Umspannwerk gebrannt habe. Mit deren Hilfe wird die Netzfrequenz konstant gehalten, in Mitteleuropa 50 Hz. Der Brand habe eine Kettenreaktion ausgelöst, kurzfristig Steige die Frequenz beim benachbarten Umspannwerk, was in der Folge ebenfalls abgeschaltet wird. Kaskadenartig würden dann weitere Werke ausfallen und es kommt zum Black-out. Damals sei es, so der Feuerwehrmann, um Sekunden gegangen. Denn sinkt die Netzfrequenz unter 49,7, wird es gefährlich, unter 49,5 Herz wird es „dunkel“. Man sei nur deshalb mit einem „blauen Auge“ davongekommen, weil ein weiteres Kraftwerk rechtzeitig die Frequenz wieder erhöht habe.



Doch nicht nur das Versagen der Infrastruktur durch fehlenden Unterhalt, sondern vermehrt auch Angriffe auf selbige von außen durch Aktivisten und Terroristen machen den zuständigen Stellen sorgen. Wie die Sabotage am Zugfunk in Norddeutschland gezeigt hat, als sowohl das primäre als auch das sekundäre oder Redundanz-System ausgeschaltet wurden und somit alle Züge in den Bahnhöfen stehen bleiben mussten.



Somit ist sei eigentlich keine Frage, ob, sondern nur wann dieser eine große Blackout eintritt. Mit entsprechenden katastrophalen Folgen. Wobei man immer den Faktor Zeit im Auge behalten müsse, denn wenn der Strom länger als 72 Stunden wegbleibt, bedeutet dies den Supergau. Vielleicht können wir noch eine Stunde telefonieren, über Mobilfunk, so Ostermeier, das zumindest sagen Einschätzungen. Die besten Akkus, für Laptops etwa, halten gut sieben Stunden durch. Doch eher glaubt man seitens der Führungen, dass in Teilen etwa die Kommunikation sehr viel früher zusammenbricht, etwa der digitale Behördenfunk, mit dem Feuerwehren und Rettungsdienste kommunizieren und auch disponiert werden. Doch nicht nur die Notrufe funktionieren nicht mehr, auch die Feuerwehr Kameraden können im Ernstfall nicht mehr alarmiert werden, da selbst die „Luftschutzsirenen“ großteils nicht über eine eigene Stromversorgung verfügen und damit auch stumm bleiben. Digitale Melder funktionieren ebenso wenig.



Wo wir bislang geordnete Strukturen haben, muss in einem solchen Fall der Bürgermeister zum Leiter des Katastrophenschutzes vor Ort werden. Und für die Feuerwehren heißt dieses Szenario, „üben üben üben“. Es beginnt schon damit, dass die mittlerweile geschmähten analogen Funkgeräte wieder zu neuen Ehren kommen werden. Und weiterhin heißt es für die Feuerwehren, Pläne aufstellen, wer etwa wann ins Gerätehaus kommen und einen Notdienst einrichten wird. Auch dies muss man immer wieder bei den Übungen ansprechen, denn die Regelungen müssen unbedingt verlässlich sein, betonte Ostermaier. Es müsste geklärt werden, wie das Personal erreichbar ist, wie man die Notstromversorgung im Gerätehaus sicherstellen könne (eben nicht mit den Stromerzeugern aus den Fahrzeugen), damit die Einheit arbeitsfähig bleiben kann. Weiterhin müsse man den Treibstoffvorrat planen und pflegen und auch die Verpflegung der Einsatzkräfte berücksichtigen. Und dies immer mit dem Hintergrund, dass wir mittlerweile in einer Art Vollkaskomentalität angekommen seien, wo „schon jemand kommt“, wenn’s brennt. Gefragt sei aber jeder Einzelne, vorzusorgen.

Immer wieder betonte der Brandmeister, dass es nicht darum gehe, Angst zu verbreiten. Aber: „Wir müssen ein solches Szenario aber ernst nehmen!“ Wichtig war aus seiner Sicht auch, dass die Feuerwehren die Phasen der Eskalation kennen. Gerade die ersten Minuten eines Stromausfalls seien problematisch, nachdem die ersten Hilferufe einträfen, etwa Notrufe aus stecken geblieben Aufzügen. Im nächsten Punkt, in der nächsten Phase bricht dann die öffentliche Kommunikation zusammen, in der Phase drei geht es darum Patienten in Krankenhäusern, die auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen sind zu versorgen und eine Notstromversorgung aufzubauen. Die nächsten Eskalationsstufen sind eine erhöhte Brandgefahr, wenn die Menschen versuchen mittels offenen Feuers zu heizen und zu kochen in den Wohnungen und schließlich, nach mehr als drei Tagen ohne Strom, die Erschöpfung der Einsatzkräfte wie auch der Ressourcen. Dann würden die gesellschaftlichen Strukturen zusammenbrechen und auch Straftaten wie Diebstahl und Plünderungen zunehmen.

In einem Resümee befand Ostermeier, dass es nur funktioniere, wenn alle vorbereitet seien. „Schritt für Schritt krisenfit“, so sein Motto, das nicht nur für die Feuerwehren gelte. Denn schließlich sind Feuerwehrkameraden auch Menschen, die eine Familie zu Hause haben und nur dann gut ihren Dienst tun können, wenn sie ihre Lieben versorgt und in Sicherheit wüssten. Und schließlich merkte er an, dass man zusammenhalte, auf Hilfsbedürftige und Nachbarn achten und sich kümmern müsse.