In der „alten Schule“ kommen künftig drei Appartements und vier Wohnungen unter. © Tobisch

Mindelheim – Mit der Zukunft der „alten Schule“ in Nassenbeuren hat sich am Montag der Mindelheimer Bauausschuss beschäftigt. Wie bekannt wurde, soll das denkmalgeschützte Gebäude saniert und künftig vollständig als Wohnhaus dienen.

Wie Sabine Mack von der Bauverwaltung erklärte, sollen die beiden Wohneinheiten im Erdgeschoss (39 und 148 Quadratmeter groß) auch nach der Sanierung erhalten bleiben. In den ehemaligen Klassenzimmern im Obergeschoss sollen zwei Appartements (15 und 23 Quadratmeter groß) und zwei Wohnungen mit je 68 Quadratmeter entstehen. Eine weitere Wohnung ist im Dachgeschoss (ca. 100 Quadratmeter) vorgesehen.



Der Beurteilung der Bauverwaltung zufolge wird sich das künftige Gebäude gut ins Ortsbild einfügen. Die nötigen zehn Parkplätze können im Norden des Grundstücks angelegt werden – dort, wo bislang eine Doppelgarage steht, die nun abgerissen wird. Problem allerdings: Zwei Besucherparkplätze, die der Eigentümer laut Stellplatzsatzung zusätzlich nachweisen müsste, können auf dem Grundstück kaum unterkommen – laut Idee der Planer ginge das nur mit aufwändiger Gebäudeumfahrung im Süden, was eine zusätzliche Flächenversiegelung (unter anderem einer Bauernwiese) zur Folge hätte. Die Wiese solle aber nach Möglichkeit erhalten bleiben, so Mack, weshalb die Bauverwaltung für eine Befreiung von der Stellplatzsatzung plädierte.



Dem stimmte der Bauausschuss später ebenso mit 10:0 zu wie der Abweichung von der Ortsbild- und Freiflächengestaltungssatzung: Laut dieser dürfen Vorgärten nicht als „Lager- oder Stellplatzfläche“ genutzt werden. Der Eigentümer will hier aber acht der insgesamt 15 Fahrradstellplätze und die Mülltonnen unterbringen. Mit etwas Grün bemüht er sich um einen Kompromiss: eine neue Hecke um die Tonnen herum soll diese etwas verstecken und ein bereits bestehender Holunder soll ins Fahrradstellplatz-Ensemble integriert werden. Um die Gestaltung des Vorgartens, insbesondere um die Tonnen im Gebüsch, sorgte sich Fritz Birkle (CSU) dennoch.



Michael Helfert (SPD) fand es „toll, dass ein historisches Gebäude dem Wohnen zugeführt wird“, monierte aber die Lichtverhältnisse im Dachgeschoss – hier sind nur drei Fenster vorgesehen. Die Anregung für weitere Dachfenster will Bürgermeister Dr. Stephan Winter ebenso weitergeben wie Josef Dolls (Grüne) Vorschlag für eine überdachte Fahrradabstellanlage. Dietmar Wagner (Freie Wähler) mahnte die Parksituation an, denn die Autos müssen beim Ausfahren aus dem Grundstück mangels Wendeplatz teils mehrere Meter im Rückwärtsgang zurücklegen – aus seiner Sicht eine Gefahr, aber rechtlich in Ordnung, wie Winter bestätigte. Klar sei aber auch: „Einen Neubau würde man so nicht bauen“, so Winter. Er freue sich, dass Leben ins denkmalgeschützte Haus komme und viel Grün erhalten bleibe.