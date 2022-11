Extralob für Bernthaler

Nervenstärke belohnt: Sechs-Punkte-Wochenende für die Türkheimer Celtics!

Erfolgreiches Wochenende für den ESV Türkheim: Die Mannschaft von Trainer Michi Fischer hat nach dem Sieg in Kempten auch ihr Heimspiel gegen Favorit Ravensburg gewonnen. © Lenuweit

Eishockey – Was für ein Wochenende für die Türkheimer Celtics! Nachdem sich die Mannschaft von Michi Fischer am Freitag in Kempten mit einem 3:0-Mitteldrittel auf die Siegerstraße geschossen hatte, boten die Celtics ihren rund 160 Fans am Sonntag einen echten Eishockey-Leckerbissen: Mit 7:4 schickten sie den Aufstiegsanwärter EV Ravensburg nach Hause.

Doch zunächst verlief die Partie, wie man sie im Vorfeld erwartet hatte: Ravensburg legte ein sehr hohes Tempo an den Tag und kam zu einigen guten Möglichkeiten. Im Türkheimer Gehäuse stand (wie schon am Freitag) Michael Bernthaler, der die ersten Ravensburger Chancen allesamt entschärfte. Doch auch die Türkheimer spielten munter mit und so entwickelte sich ein schnelles Bezirksligaspiel.



Nach fünf Minuten schnappte sich Joel Sirch die Scheibe und zog einfach mal ab: Sein Handgelenkschuss schlug halbhoch zum 1:0 im langen Eck ein. Doch der Favorit glich noch vor der Drittelpause aus. Türkheim kam dann etwas spritziger aus der Kabine und machte Druck aufs Gästetor. In Überzahl fiel das 2:1. Darius Sirch kam unbedrängt vor Gästegoalie Röder zum Schuss und versenkte mustergültig.



Dann sprachen die Unparteiischen auch Ravensburg eine Reihe an Powerplays zu, doch die Unterzahl der Türkheimer Kelten hielt stand – vielmehr noch schafften es die Gastgeber, die Gäste-Überzahl früh in deren eigenem Drittel attackieren und so landete der Puck plötzlich bei Bastian Hitzelberger, der auf 3:1 stellte. Doch im Stil einer Spitzenmannschaft schlug der EVR postwendend zurück: In doppelter Überzahl verkürzte Luca Schönauer und kurz vor Drittelende fiel sogar noch das 3:3.



Keine leichte Aufgabe also für Türkheim im Schlussdrittel. Die Strafzeiten wurden nun weniger, der Spielfluss nahm zu und beide Teams kamen zu teils hochkarätigen Torchancen. Diesmal schafften es die Gäste, in Führung zu gehen (47.). Doch auch diesen Nackenschlag steckte der ESVT weg und nahm das Zepter nun in die Hand – und kam in Überzahl zum Ausgleich: Bastian Hitzelberger bediente im richtigen Moment Maxi Döring, der zum viel­umjubelten 4:4 einnetzte. Spätestens damit war die Spannung im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion am Siedepunkt und die entscheidende Phase im Spiel eingeläutet.



Wieder war es dann eine Strafe, die das Spiel in eine Richtung kippte: Ein Ravensburger musste für fünf Minuten in die Kühlbox, Markus Kerber war der Nutznießer. Er tankte sich ins Ravensburger Drittel, wurde dort von zwei Ravensburgern zwar bedrängt aber kam aus spitzem Winkel trotzdem zum Abschluss – 5:4. Doch entschieden war die Partie nicht. Gut vier Minuten vor Ende musste auch Kerber auf die Strafbank, doch mit starker Verteidigung, geblockten Schüssen und einem grandios parierenden Bernthaler im Tor überstanden die Celtics die Unterzahlsituation schadlos. Stattdessen folgte Sekunden später die Erlösung für die Fans: Einen Konter nutzte Maxi Döring, der auf Zuspiel von Marco Fichtl zum 6:4 traf. 67 Sekunden vor Schluss fiel sogar noch der siebte Celtics-Treffer durch Maxi Sams.

Extralob für Bernthaler

Celtics-Coach Michi Fischer nach dem Spiel: „Die Mannschaft hat von Anfang an konzentriert, taktisch diszipliniert gearbeitet und stets in hitzigen Situationen die Ruhe bewahrt. Im zweiten Drittel haben wir zu viele Strafen genommen. Aber die Special Teams haben sehr gut funktioniert“, konstatierte Fischer, der noch ein Sonderlob vergab: „­Michi Bernthaler hat uns in beiden Spielen mit seinen guten Leistungen den nötigen Rückhalt gegeben. Wir können mit dem Wochenende sehr zufrieden sein.“



Dazu beigetragen hatte auch der 5:2-Sieg am Freitag in Kempten. Nachdem die Türkheimer die anfängliche Druckphase überstanden hatten, dominierten sie im zweiten Drittel (3:0) das Spiel. Im Schlussdrittel kam keine Spannung mehr auf, denn Türk­heim hatte zwischenzeitlich sogar 5:0 geführt. Die ESV-Tore schossen Marco Fichtl, Fabian Guggemos, Moritz Hanslbauer, Darius Sirch und Matthias Wexel.



Das nächste Spiel der Celtics steht kommenden Sonntag, 21. November, auf dem Programm. Dann trifft man zuhause auf die 1b des EV Lindau.

