Künftig wacht der Heilige Florian

Neubau in Mindelheim: 10.000 Besucher bei Agrarhandel Weikmann

Mindelheim – In schier unglaublicher Zeit hat die Firma Agrarhandel Weikmann ihren Neuanfang auf die Beine gestellt: Keine drei Jahre nach dem folgenschweren Feuerausbruch am alten Standort hat das Mindelheimer Unternehmen die Fertigstellung des Neubaus in der Stillachstraße gefeiert – mit zwei Tagen der offenen Tür.

1 / 17 In der Stillachstraße hat Agrarhandel Weikmann seinen Neubau errichtet. 10.000 Interessierte wollten am Wochenende einen Blick hinter die Kulissen werfen. © Krivacek

Den 12. Juli 2019 wird die Familie Weikmann wohl nie vergessen: Um 7.35 Uhr wurde ein Großbrand am Mindelheimer Bahnhof gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Großteil der Produktionsanlagen des Familienbetriebes bereits in Flammen. Der Schock steckte tief in den Knochen der Familienmitglieder und Mitarbeiter. Ausgerechnet in der Hauptsaison vernichtete der Brand nicht nur Maschinen und Anlagen, sondern auch dringend benötigte Lagerkapazitäten fielen dem Brand zum Opfer.



Den Kopf in den Sand zu stecken, kam aber nicht in Frage. Otto Weikmann erinnerte sich am Wochenende zurück: „Die Solidarität der Mitarbeiter und der Familie war unbeschreiblich“, sagte Weikmann in seiner Begrüßungsrede. Das habe ihm die Kraft gegeben, einen Neuanfang in Mindelheim zu wagen. Doch gerade die Zeit danach war die schwerste am gesamten Vorhaben. Nur dank der Hilfe der Futtertrocknung Mindelheim, der Familie Ganz und weiteren Unterstützern gelang es, die benötigten Lagerkapazitäten kurzfristig zu organisieren. Auch zwei Mitarbeitern der Firma, Otto Weixler und Bernhard Huber, die Weikmann besonders hervorhob, vollbrachten offenbar Höchstleistungen und halfen Weikmann durch die schwere und komplizierte Zeit.



Ein neues Grundstück im Mindelheimer Süden war schnell gefunden, doch begann damit ein Planungs- und Behörden-Marathon für den ausführenden Architekten Hannes Striebel und den Mühlenbauer Wolking aus Vechta (Niedersachsen), dessen Leitung vor Ort durch Michael Wolking erfolgte. Im Herbst 2019 hatte die Planung für den Neubau begonnen, im Februar 2020 wurde bereits der Bauantrag eingereicht. So konnten schon im April 2020 die ersten Bagger der Firma Lutzenberger anrücken und mit dem Bau loslegen. Fast zeitgleich trafen die ersten Bauteile vor Ort ein. Zeitweise befanden sich 60 Firmen vor Ort, die den Aufbau unter größtem Zeitdruck fertigstellen mussten.



In seiner Rede bedankte sich Weikmann auch bei den Behörden, dem Landratsamt und der Stadt Mindelheim. „Ohne Ihre Unterstützung hätten wir das Projekt nie so schnell realisieren können.“ Eine Produktionsanlage in dieser Größenordnung bedarf normalerweise einer Planungszeit von fast drei Jahren und nochmals dieselbe Zeit bis zur Fertigstellung.

Künftig wacht der Heilige Florian

Einen großen Beitrag zum schnellen Wiederaufbau hatten übrigens auch die Versicherungen geleistet. Bereits am Tag nach dem Brand befanden sich rund ein dutzend Gutachter vor Ort. „Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit Herrn Gilg konnte bereits nach sieben Monaten der Schadensfall abgewickelt werden“, lobte Weikmann die Zusammenarbeit mit der Versicherung. Sebastian Gilg, der ebenfalls vor Ort war, übergab Weikmann eine Figur des Heiligen Florian, bekanntermaßen der Schutzpatron der Feuerwehr.

Michael Wolking nannte schließlich einige Fakten zum Neubau. So wurden insgesamt 1.400 Tonnen Stahl in die Fundamente und den Mühlenturm verbaut. Die Lagerkapazität der Silos betrage 26.000 Kubikmeter, was etwa 20.000 Tonnen Getreide entspricht. Für die Fertigware stehe dann nochmals 10.000 Kubikmeter zur Verfügung, so Wolking. Auch er nannte den Bau „eine ganz besondere Herausforderung in Planung und Realisierung“. Ursprünglich hätte der Mühlenturm etwa 40 Meter Höhe haben sollen – was jedoch aufgrund planungsrechtlicher Vorgaben nicht möglich war. So musste nicht nur zehn Meter in die Tiefe gebaut werden, auch musste die gesamte Technik stark komprimiert werden. Dennoch konnte Platz geschaffen werden, falls zukünftig eine Erweiterung notwendig wäre. Auch die Lagerkapazitäten können erweitert werden. Den notwendigen Grund erwarb man bereits im Vorfeld und plante auch die Anlagenteile so, dass sie jederzeit erweitert werden können.



Bei einem Rundgang konnten sich die Ehrengäste, darunter Landrat Alex Eder, MdL Franz Josef Pschierer, MdB Alexander Engelhard und Mitglieder des Kreistags sowie des Mindelheimer Stadtrats ein Bild der imposanten Anlage machen. Wolking führte die Gäste durch die einzelnen Etagen des Werks und erklärte unter anderem, wie die einzelnen Bestandteile des Futters gemischt und verarbeitet werden. Sichtlich beeindruckt zeigte sich so mancher über die Größe der Anlagenteile sowie über die verbaute Technik hinter der Fassade. Die Maschinen laufen bereits seit einigen Wochen und wurden nur für die zwei Tage abgeschaltet.



Sehr zufrieden zeigte sich auch Michael Wolking über das Projekt. Gerechnet habe man anfangs mit zahlreichen „Kinderkrankheiten“, tatsächlich hielten sich diese aber dann stark in Grenzen, sagte Wolking. So konnte man die Anlage früher als geplant übergeben und das Projekt zur beidseitigen Zufriedenheit abschließen.

Besucher konnten sich an zwei Tagen selbst ein Bild von der Anlage machen und im Festzelt einen gemütlichen Tag verbringen – was auch rege angenommen wurde, und das nicht nur von Kunden, sondern auch von vielen interessierten Mindelheimern. Insgesamt waren 10.000 Besucher vor Ort – davon 7.000 allein am Sonntag. Musikalisch umrahmt wurde das Programm unter anderem durch die Musikvereine Westernach und Nassenbeuren sowie die Stadtkapelle Mindelheim. Den geistlichen Segen spendete Dekan Andreas Straub.

Oliver Krivacek