Neubaugebiet Nassenbeuren: Zwei Straßennamen vergeben

Von: Marco Tobisch

Teilen

In Nassenbeuren entstehen derzeit 29 Bauplätze. Nun wurden zwei Straßennamen vergeben. © Archivfoto: wk

Nassenbeuren – In zwei Bauabschnitten wird der Ortsteil Nassenbeuren in den nächsten Jahren Zuwachs im Süden bekommen. Die ersten 18 Häuslebauer sollen 2023 loslegen können. In der letzten Stadtratssitzung ging es um die Namensgebung für zwei Straßen.

Nein, eine „Fritz-Birkle-Straße“ wird es in Nassenbeuren so schnell nicht geben – auch, wenn der Vorschlag aus den CSU-Reihen – mit einem Augenzwinkern gemeint – in der Stadtratssitzung zu hören war.



Tatsächlich aber hatten sich die beiden ortsansässigen Stadträte, neben Birkle auch Ortssprecher Wolfgang Streitel, für die beiden zu benennenden Straßen „Am Schaucherbach“ und „Zum Alpenblick“ überlegt – und sich hier „richtig kreativ ausgetobt“, wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter sagte.



Das Baugebiet liegt im Süden Nassenbeurens und wird von der verlängerten Kirchstraße und dem Triebweg begrenzt. Beinahe parallel zum Triebweg fließt östlich der Schaucherbach vorbei, daher der Name der nördlichen Erschließungsstraße, die schon im ersten Bauabschnitt ab 2023 realisiert werden soll. Auch zwei anliegende Stichstraßen in Richtung Süden werden „Am Schaucherbach“ heißen. Die südliche Erschließungsstraße, die die Häuslebauer des zweiten Bauabschnitts an den Triebweg und die Kirchstraße anbindet, wird „Zum Alpenblick“ heißen.



18 Grundstücke werden im ersten Bauabschnitt vergeben, elf im zweiten. Laut der Stadtverwaltung sind die Grundstücke zwischen 550 und 750 Quadratmeter groß. An der nördlichen und südlichen Grenze des Baugebietes kommen noch ein paar Quadratmeter dazu. Wie Bürgermeister Winter erklärte, haben für neun der 18 Grundstücke bereits Nassenbeurer Interesse bekundet. Würde der Rest an Auswärtige gehen, hätte man eine „gute und organische Entwicklung“, so der Bürgermeister. Die Vergabekriterien dürften sich an denen von Oberauerbach orientieren, sind aber bislang ebenso wenig beschlossen wie der Quadratmeterpreis.