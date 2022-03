Neue Pfarrerin in Mindelheim: Evangelische Kirche stellt Henriette Zeeb vor

Henriette Zeeb startet im März als neue Pfarrerin in Mindelheim. Wirken wird sie vor allem an Mindelheimer Schulen und in der Johanneskirche. © Springer-Restle/Zeeb

Mindelheim – Seit dem 1. März hat die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Mindelheim eine neue Pfarrerin. Henriette Zeeb ist seither im Amt und wird in Kürze auch offiziell in Mindelheim begrüßt.

Die 2. Pfarrstelle in der Kirchengemeinde ist wieder besetzt: Pfarrerin Henriette Zeeb, die zuvor in Kempten als Vikarin tätig war, tritt ihren Dienst in Mindelheim an. Dabei werde sie mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit in den Mindelheimer Schulen tätig sein und mit der zweiten Hälfte in der Gemeinde, teilt die Kirchengemeinde mit.



In wenigen Tagen soll Zeeb auch den Gemeindemitgliedern und der Öffentlichkeit offiziell vorgestellt werden: Der Begrüßungsgottesdienst findet am Samstag, 12. März, um 17 Uhr statt. „Sie freut sich schon sehr auf das Unterallgäu und die Begegnungen mit den Menschen vor Ort“, kündigt die Kirchengemeinde zu Zeebs Start an. Zum Gottesdienst mit Ordination am 12. März wird auch Regionalbischof Axel Piper in Mindelheim erwartet.

wk