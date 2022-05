Aktionstag am 27. Mai

Neue Rikscha: Mindelheimer Malteser chauffieren Senioren und nicht mobile Menschen

Von: Marco Tobisch

Die Mindelheimer Malteser haben am Dienstag ihre neue Rikscha präsentiert. Hier durften Johannes ­Reinold (v. links) und Elfriede Holzmann bei Malteser-Kollege Ulrich Sirch eine Probefahrt machen. © Tobisch

Mindelheim – Ausflüge ins Grüne oder im Sommer einfach mal zum Eisessen radeln – das wollen die Mindelheimer Malteser ab sofort Senioren und nicht mobilen Menschen ermöglichen. Am gestrigen Dienstag haben die Malteser ihre neue Rikscha am Mindelheimer Wochenmarkt präsentiert – und den ­Wochen KURIER gleich zu einer Probefahrt eingeladen.

Langsam beschleunigt Ulrich Sirch das Elektrofahrrad, an dessen Front sich eine Art Sitzkorb für bis zu zwei Personen befindet – natürlich in Malteser-rot. Sirch fährt einmal rund um den Marienbrunnen und manövriert das dreirädrige Gefährt dabei zielsicher an den flanierenden Marktbesuchern vorbei. Die Rikscha zuckelt ruhig über die Pflastersteine des Marienplatzes, von einem Holpern ist nichts zu spüren. Sehr angenehm sitzt es sich bei angelegtem Sicherheitsgurt und freiem Ausblick auf dem schwarzen Polster. Damit die Füße nicht in der Luft baumeln, ist sogar eine metallene Fußablage montiert, die sich elektrisch hoch und runter fahren lässt.



Nach einer kleinen Runde in der Kornstraße und der Rückkehr an den Marienplatz ist die kurze Probefahrt für den Wochen KURIER beendet. Für Senioren und nicht mobile Menschen sind, wenn sie unter Tel. 08261/6122 einen Fahrttermin vereinbaren, auch längere Rikscha-Fahrten vorgesehen – beispielsweise auch mal nach Nassenbeuren ins Schützenheim, an der Mindel entlang nach Dirlewang oder einfach nur zum Eis­essen in die Altstadt, sagt Sirch. „Wir wollen ja, dass die Senioren etwas sehen können.“



Bis zu 50 Kilometer sollten für den Rikscha-Akku drin sein, meint Fahrer Ulrich Sirch. Er kann zwischen fünf unterschiedlich anstrengenden Stufen wählen, um elektrische Unterstützung zum eigenen Strampeln zuzuschalten. Auf bis zu 25 km/h darf Sirch die E-Rikscha (laut Straßenverkehrsordnung) beschleunigen.



Wie Malteser-Dienststellenleiterin Elfriede Holzmann erklärt, hätte die Neuanschaffung 7.100 Euro gekostet – finanziert über Spenden von Firmen. In zahlreichen deutschen Großstädten bieten die Malteser die Rikscha-Fahrten bereits kostenlos an, unter anderem auch in Augsburg. Weil das „besondere Projekt“ dort gut laufe, wollte man es auch nach Mindelheim holen, sagt Holzmann.

Aktionstag am 27. Mai

Im Rahmen der Unterallgäuer Gesundheitswoche wird die Rikscha am Freitag, 27. Mai, von 15 bis 18 Uhr auch am Mindelheimer Malteser Haus (Zeppelinweg 13) vorgestellt. Neben Kaffee und Kuchen sowie einem „Wundenschminken“ für Kinder findet von 15.30 Uhr bis 16 Uhr ein Vortrag zum Thema „Alterseinsamkeit und ihre gesundheitlichen Folgen“ statt.

