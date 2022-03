Neue Satzung für Marktfeste in Kirchheim

Von: Oliver Sommer

Kirchheim– Eine neue Satzung regelt die Rahmenbedingungen für die Märkte in Kirchheim. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Papier von den Räten diskutiert und beschlossen. Nun muss die Satzung noch ausgelegt werden, falls es Anregungen oder Verbesserungsvorschläge geben sollte.

Zwei Mal im Jahr findet in Kirchheim ein Jahrmarkt statt, einmal im Frühjahr und der zweite im Herbst. Im der nun vorgelegten Satzung werden die Rahmenbedingungen für die beiden Märkte festgelegt, wie und wo die Märkte stattfinden. Dabei geht es unter anderem darum, dass außerhalb der festgelegten Plätze rund um den Marktplatz und in den angrenzenden Straßen keine Verkaufsstände stehen dürfen. Wichtiger noch, falls die Märkte stattfinden dürfen, ist die Regelung, was auf den Veranstaltungen an- und dargeboten werden darf. Wie schon in alten Zeiten, als die fahrenden Händler in die Orte kamen, die ein Marktrecht besitzen, dürfen auch heute noch quasi alle Waren angeboten werden, die man sich vorstellen kann. Auch zur Belustigung der Käufer darf beigetragen werden, neben unterhaltenden Vorstellungen darf auch musiziert werden. Eine Einschränkung gibt es aber dennoch für die Darbietungen.





Keine Horoskope und auch kein Handlesen

Der Blick in die Zukunft bleibt den Marktbesuchern aber verstellt. So ist weder Wahrsagen noch das Erstellen von Horoskopen oder gar das Lesen aus der Hand erlaubt. Wer also wissen möchte, wie es um die Zukunft bestellt ist, muss weiterhin den Wetterbericht im Fernsehen anschauen. Denn mehr Zukünftiges ist nicht erlaubt. Auch anstößige oder unsittliche „Darbietungen“ sind nicht zugelassen, wobei die Satzung nicht definiert, was man sich darunter vorstellen darf. Das Versteigern von Waren ist ebenfalls nicht erlaubt. Auch das Getränkeangebot ist limitiert: Entweder muss der Standbesitzer eine gaststättenrechtliche Erlaubnis haben oder ersatzweise die Genehmigung der Verwaltungsgemeinschaft einholen, um alkoholische Getränke abgeben zu dürfen.



Abschließend regelt die neue Satzung auch, wer die getroffenen Vorgaben überwacht und wer auf den beiden Märkten, die am dritten Sonntag vor Ostern und am zweiten Septembersonntag stattfinden dürfen, seine Waren feilbieten darf. Der jährliche Adventsmarkt fällt, wenn er denn stattfinden darf, nicht unter die Regelungen der Marktsatzung.