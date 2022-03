Neue Straße in der Kneippstadt: Erinnerung an Henry Schwermer

Von: Oliver Sommer

Rechts neben der Baugrube, die die neue Tiefgarage für die Reihenhäuser aufnehmen wird, verläuft künftig die Henry Schwermer-Straße und teilt das Areal zwischen Reihenhäusern und den Mehrfamilienhäusern westlich und östlich auf. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Der Confiseur Henry Schwermer gründete 1894 ein Kaffeehaus in Königsberg in Ostpreußen. Seine Tochter setzte die Tradition nach dem zweiten Weltkrieg in Bad Wörishofen fort. Nach dem Aus der Süßwarenproduktion am Standort Bad Wörishofen entsteht auf dem Areal in der Gartenstadt nun ein Wohngebiet.

Die Erschließungsstraße soll nun nach dem Firmengründer bekannt werden, beschloss der Bauausschuss jüngst.



Nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz müssen öffentliche Straßen gewidmet werden und einen Namen erhalten. Auf dem ehemaligen Produktionsgelände von Schwermer, wo bis Ende 2020 Marzipan und Baumkuchen, nebst anderen Süßwaren, hergestellt wurde, werden künftig Menschen wohnen. Es sollen zahlreiche Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser entstehen, erschlossen wird das Gebiet durch eine neue Straße. Der Confiseur Henry Schwermer gründete 1894 ein Kaffeehaus mit Confiserie, wo Königsberger Marzipan, Baumkuchen und Pralinen hergestellt wurden. Nach dem Tod des Gründers im Jahre 1918 übernahm seine Tochter Charlotte Stiel das Unternehmen. Als Schwermer nach dem Zweiten Weltkrieg Königsberg verlassen musste, legte seine Tochter den Grundstein für einen Neuanfang in Bad Wörishofen.



Auf dem Grundstück des Schwermer-Areals entstand 1968 unter Leitung des Sohns Dietrich Stiel der neue Betrieb des Konfiserie-Unternehmens Schwermer. Bis 2020 wurde am Standort Bad Wörishofen produziert.



Straßenname mit geschichtlichem Bezug

Die Bauverwaltung hatte als Straßenname Henry-Schwermer-Straße vorgeschlagen, da der geschichtliche Bezug des Grundstücks berücksichtigt werden sollte, wie es im Beschluss heißt.