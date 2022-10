Neue Verbuchungstechnik in der Mindelheimer Stadtbücherei

Die Stadtbücherei hat fast 40.000 Euro in eine zukunftsweisende Verbuchungstechnik investiert. © Rothermel

Mindelheim – In der Stadtbücherei Mindelheim dürfen sich die Nutzer über eine neue Technik freuen. Künftig kann man Bücher, DVDs und andere Medien an neu installierten Bildschirmen selbst ausleihen und zurückgeben.

Beim Betreten der Stadtbücherei springen sie sofort ins Auge, die neuen Geräte im Eingangsbereich. Die Stadtbücherei hat fast 40.000 Euro in neue zukunftsweisende Verbuchungstechnik investiert – möglich macht dies eine Förderung des Bundes. Die Fördermaßnahme „Wissenswandel | Neustart Kultur“ soll vor allem Bibliotheken im ländlichen Raum unterstützen. Unter anderem Digitalisierungsmaßnahmen sollen den Start nach der pandemiebedingten Zäsur erleichtern.



In den letzten Wochen wurde der gesamte Bestand der Stadtbücherei, über 20.000 Medien, mit RFID-Chips ausgestattet. Derzeit werden die dazu gehörigen „Selbstverbuchungsgeräte“ installiert, an denen die Kunden künftig selbst tätig werden können – und so Bücher, DVDs und andere Medien ganz einfach ausleihen und zurückgeben können. Außerdem ermöglichen die Geräte auch einen Blick ins Benutzerkonto, Quittungsdruck und Verlängerungen.

Entlastung fürs Personal

Wozu die Umstellung?, fragen sich die Kunden, und so mancher befürchtete offenbar schon, dass die neue Technik auf Kosten des Personals gehen wird. Büchereileiterin Claudia Rothermel freut sich über diese besorgten Nachfragen – zeigen sie doch, dass die Arbeit der Mitarbeiterinnen geschätzt wird und viele die persönliche Ansprechpartnerin an der Theke nicht missen möchten. Die werde auch in Zukunft immer vorhanden sein, die Selbstverbuchung soll die Mitarbeiterinnen nicht ersetzen, sondern entlasten, erklärt Rothermel.

Denn die vielen neuen Angebote wie Klassenführungen, Vorträge, Lesungen oder Leseförderungsmaßnahmen wie der Sommerferien-Leseclub bringen einen Aufwand für das Personal für Vorbereitung und Durchführung mit sich, den die die Bücherei nicht so ohne weiteres stemmen kann. Die Entlastung des vorhandenen Personals von Routinearbeiten wie Ausleihe und Rückbuchung der Medien soll den benötigten Freiraum für andere Tätigkeiten schaffen, so die Büchereileiterin.



Der Zutritt erfolgt nun durch zwei Sicherungsgates – „wie am Flughafen“, meint eine Kundin. Die Gates dienen aber nicht der Sicherheit, sondern haben zwei andere Funktionen: Sie geben Alarm, wenn nicht verbuchte Medien sie passieren und sie zählen die Besucher. Dabei geben sie ein akustisches und optisches Signal, falls Medien bei der Verbuchung nicht gelesen und registriert wurden – das könne ab und zu passieren, erklärt Rothermel. Die neuen Geräte können nämlich Medien im Stapel verarbeiten, sprich es muss nicht wie bisher mit dem Barcode-Scanner jedes Buch einzeln eingelesen werden. Dass dabei einzelne Exemplare nicht erkannt werden, kann vorkommen, wenn die Chips zufällig direkt übereinander liegen.



Technik könnte längere Öffnungszeiten ermöglichen

„Werden denn so viele Bücher geklaut?“, wundern sich manche Benutzer beim Anblick der Sicherungsgates, aber da kann die Büchereileiterin entspannt abwinken: Die Kunden der Mindelheimer Stadtbücherei seien ausgesprochen ehrlich und bringen die Medien zuverlässig zurück, sagt sie – das sei ihre Erfahrung nach einem Jahr im Dienst.



Sollte alles gut laufen und die neue Verbuchungstechnik gut angenommen werden, dann kann Claudia Rothermel sogar über eine Erweiterung der Öffnungszeiten nachdenken – „und das wäre ein positiver Effekt, der alle Mühen der Umstellung wert ist“, so die Büchereileiterin.