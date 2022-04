Neue Wahlleistungsstation an der Klinik Mindelheim nimmt den Betrieb auf

Von: Marco Tobisch

Mindelheim – Aufwachen mit Panorama-Blick auf die Mindelburg, leckeres Frühstück ans Bett und an der Wand ein Flachbildfernseher mit Sky – da würde man beinahe seine Krankheit vergessen und die Tatsache, dass man sich gerade nicht im Urlaub, sondern in der Mindelheimer Klinik befindet. Dort wurde am Mittwoch die neue Wahlleistungsstation eingeweiht, die gegen entsprechende Bezahlung zusätzlichen Komfort bietet.

2 / 9 Über die Einweihung der neuen Wahlleistungsstation nach neunmonatiger Bauzeit freuten sich (v. links) Geschäftsführer Florian Glück, die Stationsleiter Andreas Ledermann und Damir Franjic, Ärztlicher Direktor PD Dr. Peter Steinbigler, Pflegedienstleiterin Silvia Gau, ­Klinikverbund-Aufsichtsratsvorsitzender Hans- Joachim Weirather und Pflegedirektor Stanislav Koren. © Tobisch

3 / 9 Über die Einweihung der neuen Wahlleistungsstation nach neunmonatiger Bauzeit freuten sich (v. links) Geschäftsführer Florian Glück, die Stationsleiter Andreas Ledermann und Damir Franjic, Ärztlicher Direktor PD Dr. Peter Steinbigler, Pflegedienstleiterin Silvia Gau, ­Klinikverbund-Aufsichtsratsvorsitzender Hans- Joachim Weirather und Pflegedirektor Stanislav Koren. © Tobisch

Bisher ist es Otto-Normal-Patienten möglich, sich für den Aufenthalt an der Klinik Telefon, Fernsehen und WLAN gegen etwas Kleingeld dazuzukaufen. Wer die Wahlleistungsstation bucht, darf sich unter anderem zusätzlich über ein Komfortbett in Holzoptik, einen Kühlschrank mit Getränken, eine erweiterte Menü- und Kuchenauswahl, frisches Obst auf dem Zimmer sowie zusätzliche Servicebesuche freuen. Dazu gibt´s digitale Zeitschriften und Magazine sowie – wohl besonders für Fußballfans interessant – Sky am Fernseher. Allerdings: „Es gibt keine Zwei-Klassen-Medizin“, versicherte Stellvertretender Landrat Dr. Stephan Winter. Mit dem Angebot, das übrigens nicht nur Privatpatienten zugänglich ist, werde schlichtweg eine Zielgruppe bedient, die zusätzliche Komfort-Ansprüche stellt – was im Grunde wie in einem Hotel sei, sagte Winter: „Der eine will drei Sterne, der andere fünf. Da ist nichts Verwerfliches dran“, so der Mindelheimer Bürgermeister. „Wenn diese Nachfrage hier nicht bedient wird, dann halt an einem anderen Ort.“ Winter sieht darin ein weiteres Bekenntnis zum Klinik-Standort Mindelheim.



Das betonte auch Klinik-Geschäftsführer Florian Glück. Obwohl sich das Klinik-Gesamtareal in den nächsten Jahren durch diverse Baumaßnamen, wie mehrfach berichtet, stark verändern wird und langfristig zum „Gesundheitscampus“ wächst, habe man die 1,3 Millionen Euro für die neue interdisziplinäre Wahlleistungsstation bewusst in die Hand bzw. die neun Monate Bauzeit in Kauf genommen. Damit wolle man dem Anspruch einer bestmöglichen Patientenversorgung gerecht werden, sagte Glück. Auch an anderen Standorten bietet der Klinikverbund bereits Wahlleistungsstationen mit zusätzlichem Komfort und Service an. Der Geschäftsführer hob insbesondere die „höherwertige Ausstattung“, das angenehme Ambiente (u.a. durch eine Kaffee- und Tee-Lounge mit Blick auf die Mindelburg) sowie die „umfangreiche Vollverpflegung“ hervor.

Zum Start, der laut Pflegedienstleiterin Silvia Gau am heutigen Freitag erfolgen soll, bietet der Klinikverbund zunächst zehn Plätze auf der Wahlleistungsstation an. Bis Ende April soll auf 19 Plätze erweitert werden, wobei sich diese auf sechs Doppel- und sieben Einzelzimmer verteilen. 147 Euro am Tag kostet das „Einbettzimmer Komfort+“, 75 Euro das Zweibettzimmer. Dabei kalkuliere der Klinikverbund laut Glück so, dass mit den Erlösen lediglich die Investition refinanziert werde. „Denn für einen Teil der Bevölkerung ist dieses Angebot sinnvoll und wünschenswert“, so der für Mindelheim verantwortliche Geschäftsführer des Klinikverbundes.

Das elfköpfige Pflegeteam plus Servicekräfte, die sich künftig um die Betreuung der Wahlleistungspatienten kümmern, stammen aus anderen Abteilungen. Sie wurden zuletzt zwei Tage lang für ihren neuen Tätigkeitsbereich geschult, wie Silvia Gau berichtet. In den nächsten Wochen gelte es noch die Abläufe feinzujustieren, um sich den Patientenbedürfnissen noch besser anzupassen und den Startschuss erfolgreich zu gestalten, sagt Gau.



Zu den Rednern unter den rund 30 Ehrengästen bei der Einweihung zählte auch Altlandrat und Klinikverbund-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Weirather. Er betonte, dass sämtliche Investitionen an der Klinik Mindelheim „mit voller Überzeugung“ und mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Hauses getätigt würden. Die neue Wahlleistungsstation sei „ein wichtiger Schritt, um alle Patienten davon zu überzeugen, genau hier her zu kommen.“ Weirather rief auch in Erinnerung, dass es Ex-Klinik-Geschäftsführer Franz Huber war, der das Angebot initiiert hatte – und betonte in diesem Zusammenhang auch die Kontinuität der Planungen an der Klinik. Sorgen bereiten dem Altlandrat mit Blick auf die vielen Maßnahmen der nächsten Jahre die steigenden Baupreise.



Ärztlicher Direktor PD Dr. Peter Steinbigler betonte schließlich noch den zusätzlichen Komfort, den Patienten in der neuen Station erwarten dürften: „Man hat das Gefühl, man muss sich wie in einem Wohnzimmer die Schuhe ausziehen.“ Aus seiner Sicht habe der Klinikverbund hier einen Trend bedient und dabei „mutig und stolz investiert“, so Steinbigler. Irmgard Miller segnete die neuen Räumlichkeiten im Rahmen der Eröffnungszeremonie.

