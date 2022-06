Neuer Fahrradweg zwischen Mörgen und Spöck feierlich eingeweiht

Von: Marco Tobisch

Am Sonntag wurde der neue Radweg zwischen Mörgen und Spöck eingeweiht. Mit dabei waren neben Landrat Alex Eder (4. v. rechts) auch die Bürgermeisterinnen Susanne Fischer (Kirchheim, 2. v. rechts) und Susanne Nieberle (Eppishausen, 3. v. rechts) sowie ihre Amtsvorgänger, die Altbürgermeister Hermann ­Lochbronner (rechts) und Josef Kerler (4. v. links). © Wörishofer

Kirchheim/Eppishausen – Angesichts des Traumwetters wären wohl sämtliche Beteiligte gerne gleich selbst auf den Sattel gestiegen und die knapp 1,8 Kilometer geradelt. Zwischen Mörgen und Spöck wurde am Sonntag feierlich der neue Radweg, dessen Bau bereits seit Ende 2020 fertiggestellt war, offiziell eingeweiht.

Auch den beiden Bürgermeisterinnen Susanne Nieberle (Eppishausen) und Susanne Fischer (Kirchheim) stand die Freude ins Gesicht geschrieben, ebenso wie den Altbürgermeistern Josef Kerler und Hermann Lochbronner. Auf 1,8 Kilometern Länge kann zwischen Mörgen und Spöck künftig geradelt werden – und das mit einem gewaltigen Plus an Sicherheit, insbesondere für Kinder, wie Nieberle in ihrer Ansprache betonte. Die Radfahrer müssten nun nicht mehr den Weg über die unübersichtliche Staatsstraße nehmen. Und was als Schmankerl dazukommt: der „atemberaubende Blick über das Mindeltal“, der unabhängig von Sonne, Wolken oder Nebel eine Radtour auf dem neuen Weg wert sei, wie Nieberle sagte.



Bereits 2017 hatten die Gemeinden Kirchheim und Eppishausen mit den gemeinsamen Planungen für den Radweg begonnen. Im Juli 2020 starteten die Baumaßnahmen und bereits fünf Monate später waren sie abgeschlossen. Dass die Arbeiten planmäßig und reibungslos verlaufen waren, dafür dankten die beiden Bürgermeisterinnen neben den Anliegern auch dem Landratsamt und den Baufirmen.



Die Kosten belaufen sich laut Susanne Fischer auf knapp über eine halbe Million Euro, wobei die Hälfte gefördert wird. So bleibt für Kirchheim ein Eigenanteil von rund 146.000 Euro, Eppishausen muss rund 114.000 Euro berappen. Eine weitere Förderung vom Freistaat sei sogar noch zu erwarten, sagt Fischer.



Eppishausen plant derweil bereits weitere Angebote für Radfahrer: Derzeit erstellt die Gemeinde ein Radwegekonzept, durch das alle Ortsteile in der Gemeinde miteinander verbunden werden sollen – und „alle Sehenswürdigkeiten wie den Mittelpunkt Schwabens sowie das Freibad und noch vieles mehr erschließt“, wie Nieberle am Sonntag sagte. Auch über die Gemarkungsgrenzen hinweg sollen Lücken geschlossen werden. Terminiert ist bereits der Baustart für einen neuen Radweg an der ST 2027 von Könghausen nach Obergessertshausen: Los geht´s hier am 4. Juli.



Für eine würdige Einweihung sorgten am Sonntag die Bauwagenfreunde Mörgen, der Radsportverein Eppishausen und der Musikverein Lyra Eppishausen.