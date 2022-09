Andere Länder, andere Sitten

Urlaub im Haus fremder Menschen: Was eine Mindelheimerin beim „Haustausch“ erlebt

Von: Melanie Springer-Restle

Die Wahl-Mindelheimerin Christel Klemenjak macht seit Jahrzehnten Urlaube der besonderen Art: Sie tauscht ihr Haus gegen das fremder Menschen in anderen Ländern. Was sie dabei erlebt hat, hat sie nun in ihrem unterhaltsamen Buch „Zuhause auf der ganzen Welt“ festgehalten . © Springer-Restle

Mindelheim – Seit mehr als 40 Jahren macht Christel Klemenjak internationale Urlaube in den Häusern oder Wohnungen fremder Menschen, denen sie im Gegenzug für die Zeit des Aufenthalts ihr Zuhause anbietet. Über ihre Erlebnisse hat sie nun ein Buch geschrieben und sich mit dem Wochen KURIER unterhalten.

Bereits im Jahr 1982 hat das Ehepaar Klemenjak zum ersten Mal sein Haus getauscht. In einer Zeit, in der der typisch deutsche Tourist noch in Tennissocken und Sandalen Urlaub in Italien gemacht hat, sind Klemenjak und ihr Mann damals schon in die USA gereist. Dass sie dafür ihr Haus gegen das fremder Amerikaner getauscht haben, hatte auch finanzielle Gründe, denn Reisen in die USA waren seinerzeit durch den Wechselkurs von 1:4 eine teure Angelegenheit.



Das Prinzip des Haustauschs ist einfach: Familie A wohnt während der vereinbarten Urlaubszeit im Haus oder in der Wohnung der Familie B und andersrum. Doch wie kamen die Klemenjaks überhaupt auf die Idee des Haustauschs und wie kamen sie an die Kontakte? Alles begann mit einem Zeitungsartikel, den Hubert Klemenjak 1982 in der Süddeutschen Zeitung gelesen hat. Dort wurde die Tauschbörse Homelink vorgestellt. Diese bot eine Plattform für Tauschwillige auf der ganzen Welt. Heute, im digitalen Zeitalter, ist das alles viel einfacher: Man geht bequem ins Internet auf die Webseite, sucht sich ein passendes Anwesen und schreibt die Besitzer an.



Damals war die Organisation wesentlich komplexer und musste von langer Hand geplant werden. „Wir bekamen immer einen dicken Katalog. Dort war alles gelistet, was die Häuser zu bieten hatten“, berichtet die 73-Jährige. Nachdem die Klemenjaks etwas Passendes gefunden hatten, schrieben sie die Gastfamilie per Post an, stellten sich vor und schickten Fotos vom eigenen Haus mit. „Nach Amerika war so ein Brief schon mal zehn Tage unterwegs,“ erinnert sich die gebürtige Ruhrgebietlerin. „Es ist aufwendiger, als bei TUI einen Flug zu buchen, aber auch viel interessanter“, fügt sie hinzu und lacht.



Denn es gibt noch einen Grund, warum sich Christel Klemenjak keine schönere Art des Urlaubs vorstellen kann: „Wir machen Urlaub abseits des Touristenrummels und leben dort wie Einheimische,“ sagt Klemenjak. „Durch unsere Haustausche haben wir langjährige Freundschaften in einem großen Teil der Welt geschlossen, “ fügt sie hinzu.



An ihren ersten Haustausch erinnert sie sich noch ganz genau. Die Klemenjaks tauschten ihr Haus mit einer amerikanischen Familie, die in Long Beach, einem Vorort von Los Angeles, wohnte. Seinerzeit, so Klemenjak, sei es nicht üblich gewesen, dass Deutsche Urlaub in Amerika machten. Während ihres Aufenthalts wurden sie im Freundeskreis der amerikanischen Familie als Exoten herumgereicht. Viele Amerikaner wussten nicht einmal, wo Deutschland lag.



Andere Länder, andere Sitten

Für die Familie aus Long Beach war der Aufenthalt im beschaulichen Deutschland recht abenteuerlich. „Amerikaner haben Automatik-Fahrzeuge und können mit der Gangschaltung unserer Autos nicht viel anfangen. Unsere Tauschpartner wären auch im ersten Gang nach Schloss Neuschwanstein gefahren, hätte ihnen unser Freund nicht gezeigt, wie man schaltet“, berichtet Klemenjak. Auch mit der deutschen Waschmaschine, die viel länger braucht als in Amerika, hatten die Tauschpartner ihre Probleme. In einem Anflug von Ungeduld und Skepsis rissen sie irgendwann die Maschine auf, zogen die tropfnasse Wäsche heraus und breiteten sie zum Trocknen auf den Büschen im Garten aus, erzählt Klemenjak lachend.



Man kann sich aussuchen, ob man Anschluss im Freundeskreis der jeweiligen Gastfamilie sucht. Das Ehepaar Klemenjak fühlte sich immer bestens betreut. In Los Angeles haben sich die Mitglieder der Kirchengemeinschaft rührend um die Exoten aus Deutschland gekümmert. „Der Höhepunkt für uns war die Einladung zu einem Segeltörn. Und es gab richtig gutes Essen, von wegen nur Fastfood“, erzählt die Mindelheimerin. Auch die Freunde der Klemenjaks haben sich um die ausländischen Gäste gekümmert. Nach einem zweimonatigen Haustausch mit einem Ehepaar aus Brisbane haben die Tauschpartner ins Gästebuch der Klemenjaks geschrieben: „Es war alles wunderbar, aber das Beste waren Eure Freunde!“



Auf die Frage, was die Amerikaner zu einem Tausch zum Beispiel nach Mindelheim motiviert, sagt Christel Klemenjak: „Die bayerischen Orte sind für die Amis wie Freilichtmuseen!“ Die Gäste aus Amerika schätzen die Nähe zu Österreich, der Schweiz und Italien, die Tatsache, dass man zu Fuß einkaufen gehen kann und in einer Stunde in München, am Bodensee oder Schloss Neuschwanstein ist.

Über 50 Haustausche

Mittlerweile haben die Klemenjaks weit über 50 Haustausche hinter sich und bereisten Australien, Amerika, Island, Skandinavien und alle Länder Westeuropas. Was sie dabei erlebt haben, hat Christel Klemenjak nun humorvoll in einem Buch mit dem Titel „Zuhause in der ganzen Welt“ festgehalten. Das bei der Europa Verlagsgruppe erschienene Buch ist im Handel erhältlich oder bei Christel Klemenjak persönlich. Ihre bisherigen Lesungen im Landkreis kamen bei den Zuhörern sehr gut an und es wurde viel gelacht.



Und wo geht die nächste Reise hin? Nach Brügge! Es bleibt spannend, was die Klemenjaks beim Haustausch noch alles erleben dürfen.