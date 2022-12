Neues Konzept: Wie kam der Mindelheimer Weihnachtsmarkt heuer an?

Von: Marco Tobisch

Auch der Mindelheimer Weihnachtsmarkt war in der Jahresschlusssitzung des Stadtrates am Montag kurz Thema. © dpa

Mindelheim – Die Weihnachtsansprache von Bürgermeister Dr. Stephan Winter, verbunden mit einem Rückblick aufs vergangene Jahr, gehört in der Stadt Mindelheim eigentlich zum festen Programm. Erstmals nach 2019 (wegen Corona) konnte die Jahresschlusssitzung am Montag wieder in gewohnter Form stattfinden. Auch der Weihnachtsmarkt war dort Thema.

Die Stimmung im Forum war auch diesmal wieder eine besondere: Einige der Stadträte hatten zur letzten offiziellen Sitzung, in der keine Beschlüsse mehr gefasst wurden, ihre Partner mitgebracht. Und auch die Ortssprecher, Ehrenbürger und -ringträger sowie ehemalige Stadträte und Bürgermeister nahmen an den feierlich dekorierten Sechsertischen Platz.



Bevor es zum Buffet überging, lauschten die Gäste den Worten von Bürgermeister Dr. Stephan Winter, der das Jahr noch einmal ausführlich zusammenfasste – unter anderem sprach Winter über die wichtigsten Zahlen, Bauprojekte und Auszeichnungen wie zuletzt jener bei der Kommunalen Klimakonferenz in Berlin, dotiert mit 25.000 Euro.



Fazit zum Weihnachtsmarkt

Ebenfalls zur Sprache kam am Montagabend der diesjährige Weihnachtsmarkt, der mit seinem veränderten Konzept bei vielen Bürgern auf wenig Gegenliebe gestoßen war. Was konkret kritisiert wurde: Der „Markt“ sei zu zerrissen, sodass im Grunde keine echte Weihnachtsstimmung aufkomme. Die teils langen Schlangen vor den Buden hätten zudem für verstopfte Gehwege gesorgt, was auch dem Einzelhandel (und dessen Weihnachtsgeschäft) nicht gerade in die Karten gespielt habe. Und dadurch, dass die Buden entlang der Maximilianstraße anders als auf dem Kirchplatz keinen geschützten Raum boten, seien Kinder zum Teil auf die Straße gelaufen – ein Aspekt, den etwa Stadtrat Manfred Salger (CSU) schon beim Konzeptbeschluss im Mai zu bedenken gegeben hatte.

An jene Sitzung erinnerte auch Zweiter Bürgermeister Roland Ahne in seiner Ansprache: Ihm war es wichtig, noch einmal die Hintergründe zu erläutern. Denn zum Zeitpunkt des Beschlusses (18:1) habe noch niemand ahnen können, welche Rolle Corona in der Weihnachtszeit spielen würde, und ob ein Weihnachtsmarkt möglich sein würde. Ein Arbeitskreis hatte sich daraufhin Gedanken gemacht, wie man unabhängig von einer etwaigen neuen Welle planen und damit auch den Fieranten Sicherheit geben könnte.

Viele Rückmeldungen

Bürgermeister Winter schnitt das Thema in seiner Ansprache ebenfalls kurz an – die Stadt werde Anfang nächsten Jahres ein Fazit zum Weihnachtsmarkt ziehen. Vorher werde man das viele Feedback, das im Posteingang der Stadt landete, aufarbeiten. „Dann darf der Stadtrat entscheiden, wie das im nächsten Jahr weitergeht.“ Winter hob derweil das tolle kulturelle Angebot mit Konzerten, Lesungen, Gottesdiensten, Führungen und Kutschenfahrten hervor, das – wie auch die Krippen – regen Zuspruch erhalten habe.