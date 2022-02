Sicherer als so manche Gaststätte

Nur noch 2G statt 2G-plus: Filmhaus Huber startet optimistisch ins Frühjahr

Von: Marco Tobisch

Kai Erfurt (v. links) und Rudolf Huber, die Betreiber der Huber-Filmhäuser in Türkheim und Bad Wörishofen, blicken optimistisch auf die nächsten Kinomonate. Inzwischen gilt nur noch 2G beim Besuch. © Tobisch

Türkheim/Bad Wörishofen – Das „Plus“ ist weg: Für Bayerns Kinos gilt nach den jüngst beschlossenen Lockerungen nur noch die 2G-Regel: Wer geimpft oder genesen ist, muss demnach keine offizielle Corona-Teststelle mehr aufsuchen, um vor dem Filmschauen einen Negativtest nachzuweisen. Darüber freut man sich auch im Filmhaus Huber, wenngleich man den Optimismus auch in den Wochen zuvor schon nicht verloren habe, wie die Kinobetreiber Rudolf ­Huber (Bad Wörishofen) und Kai Erfurt (Türkheim) im Gespräch mit dem Wochen KURIER betonen.

„Keine Zeit zu sterben“ lautete der Titel des neuen James Bond-Streifens, der Ende September auch im Filmhaus Huber seinen Start feierte. Nicht nur in Türkheim war der Kassenschlager rund um Protagonist ­Daniel Craig – bei Filmfans wie Kinobetreibern gleichermaßen – sehnsüchtig erwartet worden, versprach er doch Action und Unterhaltung für ein breites Publikum. Mit den Besucherzahlen sei man dann auch durchaus zufrieden gewesen, sagt Rudolf Huber. Allerdings fanden die 007-Vorstellungen ihr Ende früher als gedacht, als 2G-plus kam: „Damit ist der Film von heute auf morgen gestorben“, erklärt Huber – passend zum Filmtitel.



Auf die Frage, wie sich die Corona-Testpflicht auf die Besucherzahlen ausgewirkt hat, antwortet Rudolf Huber: „Wenn bei einem Film vorher 30 Leute gekommen sind, waren es mit 2G-plus plötzlich nur noch drei.“ Die Gründe dafür seien vielfältig: Neben der hohen Inzidenz, die auch viele Geboosterte beim Kinobesuch abschrecke, gebe es zu wenig Testzentren rund um Türkheim. Und auch die Filmverleihe hätten aus Sicht des Filmhaus Huber zu sehr auf die Bremse gedrückt – diese hatten wegen Corona den Start einiger vielversprechender Filme verzögert.



Sicherer als so manche Gaststätte

Aber auch die Differenzierung der Regierung, für welche Orte 2G und für welche 2G-plus gilt, stößt bei Huber etwas sauer auf. Mit Abständen zwischen den Gästen, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz sowie modernen Luftfilteranlagen in seinem Filmhaus sei ein Besuch im Kino sicherer als in einigen Gaststätten, sagt Huber. „Außerdem schauen die Gäste im Kinosaal alle nach vorne und unterhalten sich dabei nicht“, so der Kinobetreiber.



Die 2G-plus-Diskussion ist nun zwar vorerst vom Tisch. Im Hinblick auf den Herbst fordern Huber und Erfurt aber schon jetzt ein frühzeitiges Konzept von der Politik.



Dass man bislang „mit einem blauen Auge“ durch die Pandemie gekommen sei, verdankt das Filmhaus Huber auch der Tatsache, dass die Leute nach den Öffnungen (nach Lockdowns) wieder spürbar „Bock auf Kino“ hatten, wie Kai Erfurt erklärt. Das zeigte auch das Open Air Kino in den Sommerferien: Rund 1.300 Besucher – die maximale Auslastung – kamen zu den drei Vorstellungen von Eberhofers „Kaiserschmarrndrama“ im Türk­heimer Wertachstadion. Auch heuer soll es übrigens wieder Kino-Sommerabende unter freiem Himmel geben: in Türkheim, Mickhausen, Schwabmünchen und womöglich sogar an zwei Standorten in Bad Wörishofen.



Und auch in den Huber-Filmhäusern selbst dürfen sich die Besucher wieder über einige Sonderaktionen freuen: Unter anderem findet im März der „Frauenfrühling“ statt, gefolgt von den Bad Wörishofer Gesundheitstagen, dem ­Cinemaniacs und den Musikfilmtagen. Grundsätzlich, das betont Rudolf Huber, sei man auch immer offen für Kooperationen, um den Filmbesuchern noch etwas Bonusmaterial zu bieten. So ist beispielsweise der Landesbund für Vogelschutz oder der Bad Wörishofer Verschönerungsverein gelegentlich im Kino zu Gast – auch, um Fachfragen zu beantworten. „Win-Win-Win“ zwischen Kino, Kooperationspartnern und Besuchern nennt Huber das. „Wir sehen uns nämlich nicht nur als Filmabspielstätte, sondern als Kommunikations- und Begegnungsstätte.“



Als Beleg dessen werten Huber und Erfurt übrigens nicht nur ausgiebige Filmgespräche mit Besuchern nach Vorstellungsende, sondern auch die Treue ihrer fast 20 Mitarbeiter. Obwohl die Filmvorstellungen in der Coronazeit zeitweise auf Null heruntergefahren werden mussten, sei keiner abgesprungen, sagt Kai Erfurt