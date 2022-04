Obdachlosenheim: Mindelheimer Stadtrat legt sich auf neuen Standort fest

Von: Marco Tobisch

Auf dem Grundstück Landsberger Straße 66, zwischen Firma Glass und Ortsausgang, soll das neue Obdachlosenheim entstehen. Ein paar Bäume müssen dafür noch gefällt werden. © Tobisch

Mindelheim – Nachdem das Grundstück in der Daimlerstraße an die Firma Glass verkauft wurde, suchte die Stadt zuletzt nach einem neuen Standort für das Mindelheimer Obdachlosenheim. Passend erschien der Stadtverwaltung ein Grundstück im Mindelheimer Norden, das jedoch im Stadtrat und auch bei der Bürgerversammlung auf massive Kritik stieß – und das noch vor einer Diskussion im Stadtrat. Letztere fand nun am gestrigen Montag statt – mit einstimmigem Votum der Räte, dass das neue Obdachlosenheim in der Landsberger Straße gebaut werden soll.

Obdachlose, die ohnehin einen schweren Stand in der Gesellschaft haben, nun auch noch mit ihrem Heim am Rand von Mindelheim anzusiedeln, das sei wohl keine gute Idee. Das monierte unter anderem eine Dame bei der jüngsten Bürgerversammlung in Mindelheim. Auch mehrere Stadtratsfraktionen hatten im Rahmen ihres Haushalt-Statements den favorisierten Standort im Norden Mindelheims, südlich des Notstrom­aggregates, kritisiert.

Hermann Schröther von der Bauverwaltung erklärte den Räten am gestrigen Montagabend, warum man den Standort ins Auge gefasst hatte: Das Grundstück habe eine gute Erschließung, einen guten Baugrund und biete auch Erweiterungsmöglichkeiten. Zudem ermögliche das freie Baufeld Flächen für solare Energiegewinnung. Was die Verwaltung ebenfalls erwähnte: 1,5 Kilometer ist offenbar der nächste Nahversorger entfernt – was laut Schröther angesichts der begrenzten Aufenthaltsdauer der Bewohner vertretbar sei. Mit dem Landrats­amt habe sich die Bauverwaltung ferner zu möglichen Emissionen durch Kläranlage und Futtertrocknung unterhalten und letztlich grünes Licht für die Errichtung der Obdachlosenunterkunft bekommen.

Trotzdem suchte die Stadt nach Standort-Alternativen – und wurde fündig in der Landsberger Straße 66 und damit im Grunde nur wenige Meter nördlich vom jetzigen Heim. Dabei betonte Schröther, dass der Standort nicht ideal sei: Das Grundstück gehört (noch) nicht der Stadt, biete keine Möglichkeit zur Erweiterung und liegt am Hang. Außerdem müsste zunächst ein kleines Wäldchen abgeholzt werden, wofür es noch der Zustimmung des Landratsamtes bedürfe. Und: Das Grundstück liegt am Rand einer ehemaligen Deponie – es sei noch unklar, ob Bodenaltlasten vorhanden seien, sagte Schröther.



Positiv aber: Zum Supermarkt haben es die Bewohner von hier aus nicht weit und auch das Problem der Randlage ist gelöst.



600.000 Euro hat die Stadt für den Neubau vorgesehen. Natürlich sei man gewillt, diese Summe trotz unbekannten Bauuntergrundes zu halten, sagte Hermann Schröther. Wie sich Materialengpässe und Baukostenentwicklung auswirken, könne man derzeit kaum abschätzen – unabhängig vom Standort. Speziell an der Landsberger Straße kommt noch der Grunderwerb dazu. Dazu sagte Bürgermeister Dr. Stephan Winter, dass mit dem Grundstückseigentümer noch „vertiefte Gespräche“ anstehen, dieser aber bereits in Vorgesprächen seine Verkaufsbereitschaft signalisiert habe.



Christoph Walter (CSU) appellierte an seine Ratskollegen: „Wenn wir die Möglichkeit haben, das Heim an der Landsberger Straße zu bauen, dann sollten wir es tun.“ Walter erinnerte auch an die Historie: Schon in der Vergangenheit sei das Grundstück vorläufige Heimat für Aussiedler aus Jugoslawien gewesen – und damit für Menschen, „die in Schwierigkeiten geraten sind und hier wieder auf die Beine kommen“, so Walter. Deshalb sei der Standort geradezu prädestiniert.



Nur: „Zu schön darf es nicht werden“, meinte Walter im Hinblick darauf, dass die Bleibe im Obdachlosenheim nur eine temporäre sein solle. Zuvor hatte Hermann Schröther bereits Pläne vom neuen Heim präsentiert. Diskutiert wurden verwaltungsintern offenbar zwei Varianten: entweder nach Geschlechtern getrennte Gemeinschafts- und Schlafräume für mehrere Personen – oder: Rund 20 Quadratmeter große „Massivmodule“ für je zwei Personen mit kleiner Küchenzeile, Dusche und WC. Für letztere Variante plädierte die Stadt schließlich. Durch die Trennung erhofft man sich weniger Konfliktpotenzial und man könne passende Bewohner zusammenlegen, sagte Schröther.

Insgesamt sind im Obdachlosenheim auf zwei Etagen sechs Wohnmodule, ein Lagerraum und ein Hausmeisterbüro vorgesehen.

