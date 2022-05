ÖDP Memmingen-Unterallgäu im neuen Landesvorstand doppelt vertreten

Große Freude beim ÖDP-Kreisverband Memmingen-Unterallgäu: Alexander Abt (links) und Lucia Fischer (3. v. links) gehören dem neuen bayerischen ÖDP-Landesvorstand an. Dazu gratulierten auch die beiden Landesvorsitzenden Agnes Becker (2. v. links) und Tobias Ruff (2. v. rechts) sowie die Unterallgäuer Kreisrätin Rosina Rottmann-Börner (rechts). © ÖDP

Unterallgäu – Gleich doppelt ist der Kreisverband Memmingen-Unterallgäu der ÖDP im neuen bayerischen ÖDP-Landesvorstand vertreten. Alexander Abt aus Memmingen fungiert in diesem künftig als Schatzmeister, Lucia Fischer aus Legau wurde als Beisitzerin gewählt.

Ohne Schwaben geht einfach nichts – das habe sich auch beim Landesparteitag der bayerischen ÖDP in Landshut einmal mehr bewahrheitet, berichtet der Kreisverband in einer Pressemitteilung. Der bisherige Landesvorsitzende Klaus ­Mrasek war nach elf Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl angetreten. Er übergab an die Doppelspitze aus Agnes Becker (bisher stv. Vorsitzende, Passau) und Tobias Ruff (bisher Beisitzer, München). Nach der Wahl der Stellvertreter stand die Wahl des Landesschatzmeisters an, da Dr. Manfred Link aus Augsburg auch nicht mehr kandidierte. Dabei stellte sich der Memminger Alexander Abt, Bezirksrat und seit 23 Jahren Schatzmeister des Kreisverbands Memmingen-Unterallgäu sowie des Bezirksverbands Schwaben, vor und konnte souverän 93 Prozent der Delegierten von seiner Qualifikation überzeugen. Er übernimmt mit sofortiger Wirkung die Tätigkeit des Landeschatzmeisters der ÖDP Bayern.



Zusätzlich mussten auch einige Beisitzer nachgewählt werden, da zwei der bisherigen Amts­inhaber aus persönlichen Gründen nicht mehr antraten. Dabei erzielte Lucia Fischer, Kreisvorsitzende der ÖDP-Memmingen-Unterallgäu aus Legau, einen der vier Beisitzerposten.



Damit ist die ÖDP Memmingen-Unterallgäu nun mit zwei Amtsträgern im Landesvorstand präsent. Die langjährige politische Erfahrung beider Vorstandsmitglieder soll nun eine wertvolle Grundlage für die Arbeit im landesweiten Bereich bilden. Die Verbindung von der Basis zur Landesetage könne, gerade im Hinblick auf die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023, nur mit höchster Wertschätzung eingestuft werden, ist Lucia Fischer überzeugt. Sie betont ferner: „Selbstverständlich werden die Obliegenheiten vor Ort sowie die Arbeiten in Bezirkstag und Marktgemeinderat Legau auch weiterhin zuverlässig wahrgenommen.“

