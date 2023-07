Öko-Haus GmbH feiert ihr 25-jähriges Bestehen

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. © privat

Weiler/Eppishausen – Seit einem Vierteljahrhundert setzt ÖKO-HAUS auf nachhaltige, umweltfreundliche Lösungen für die Energiegewinnung.

Der Photovoltaik-Pionier aus dem Unterallgäu feierte sein Jubiläum am vergangenen Wochenende gleich doppelt: mit einem Festakt sowie einer JobShow mit Hausmesse am Firmenstandort in Eppishausen, Ortsteil Weiler.

Neben langjährigen Kunden und Wegbegleitern war viel politische Prominenz vor Ort, darunter Alex Eder, Landrat des Landkreises Unterallgäu, Susanne Nieberle, Bürgermeisterin von Eppishausen, sowie der Präsident der IHK Schwaben, Gerhard Pfeifer. Geschäftsführer Felix Steber führte durch den Abend und blickte stolz zurück auf 25 Jahre ÖKO-HAUS, geprägt vom Pioniergeist der Eltern, einem starken Zusammenhalt im Team und einer großen Leidenschaft für dieEnergiegewinnung aus Sonne.

Öko-Haus GmbH feiert 25-Jähriges Bestehen mit über 2.000 Besuchern

Über 2.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, Mitarbeitenden des Photovoltaik-Unternehmens bei ihrer Arbeit über die Schulter zu blicken, sich bei Vorträgen über die Themen Photovoltaik, Stromspeicherung und Wärmepumpe zu informieren oder eine Probefahrt mit Elektrofahrzeugen zumachen. Lieferanten für Batteriespeicher, PV-Module und Ladestationen präsentierten ihr Angebot. Besucher freuten sich über ein Kinderprogramm, Musik sowie ein breites kulinarisches Angebot.